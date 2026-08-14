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റിങ്ങിലെ ഫൗളിൽ തകർന്നത് ഒരു ജീവിതം; ബോക്‌സിങ് താരം പ്രിച്ചാർഡ് കോളന് കണ്ണീർ വിട

മത്സരക്കളത്തിലെ ക്രൂരമായ പ്രഹരം; പ്യൂർട്ടോ റിക്കൻ ബോക്സിങ് താരം പ്രിച്ചാർഡ് കോളൻ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.

Boxer Prichard Colon Dies at 33
Former Puerto Rican Boxer Prichard Colon Dies at 33 (getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 3:13 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: മത്സരത്തിനിടെ തലച്ചോറിന് സംഭവിച്ച കടുത്ത പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മുൻ പ്യൂർട്ടോ റിക്കൻ ബോക്‌സിങ് താരം പ്രിച്ചാർഡ് കോളൻ അന്തരിച്ചു. 11 വർഷത്തോളമായി തുടർന്ന കഠിനമായ ആരോഗ്യ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് താരം വിടവാങ്ങിയത്. മകന്‍റെ വിയോഗവാർത്ത പിതാവ് റിച്ചാർഡ് കോളനാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ഭൂമിയിലെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് തന്‍റെ മകൻ പ്രിച്ചാർഡ് ഇതിലും നല്ലൊരു ലോകത്തേക്ക് യാത്രയായ വിവരം വിഷമത്തോടെ പങ്കുവെക്കുന്നുവെന്നും, പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയിലേക്ക് അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന മകന്‍റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചുകൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും റിച്ചാർഡ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

ദുരന്തമായി മാറിയ ആ മത്സരം

2015 ഒക്ടോബറിൽ വെർജീനിയയിൽ വെച്ച് അമേരിക്കൻ താരം ടെറൽ വില്യംസുമായി നടന്ന മത്സരമാണ് കോളന്‍റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത്. മത്സരത്തിനിടെ വില്യംസിൽ നിന്നും കോളന്‍റെ തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ പലതവണ കടുത്ത പ്രഹരങ്ങളേറ്റു. വില്യംസിന്‍റെ ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ റഫറി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഒൻപതാം റൗണ്ടിന് ശേഷം മത്സരം അവസാനിച്ചുവെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ കോളന്‍റെ സഹായികൾ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഗ്ലൗസുകൾ ഊരിമാറ്റി.

തുടർന്ന് ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് കടുത്ത അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയും ഛർദ്ദിച്ച ശേഷം ബോധരഹിതനായി വീഴുകയുമായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച താരത്തിന് തലച്ചോറിൽ കടുത്ത രക്തസ്രാവം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വീക്കവും രക്തം കട്ടപിടിച്ചതും മൂലമുണ്ടായ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി.

കോമയും തുടർന്നുള്ള ജീവിതവും

അപകടത്തെത്തുടർന്ന് 221 ദിവസമാണ് കോളൻ പൂർണ്ണമായും കോമ അവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞത്. 2016 മേയിൽ ബോധം വീണ്ടെടുത്ത് ആശുപത്രി വിട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കടുത്ത ശാരീരിക-സംസാര വൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് കമ്പ്യൂട്ടറിന്‍റെ സഹായത്തോടെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. ചലനശേഷി പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ട കോളന് 24 മണിക്കൂറും നിരന്തര പരിചരണം ആവശ്യമായിരുന്നതിനാൽ ശേഷിച്ച ജീവിതകാലമത്രയും കുടുംബമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിച്ചു പോന്നത്.

Prichard Colon
Prichard Colon (AFP)

അപരാജിതനായ കരിയർ

ബോക്‌സിങ് ലോകത്ത് വലിയ വാഗ്ദാനമായിരുന്ന യുവതാരമായിരുന്നു പ്രിച്ചാർഡ് കോളൻ. ടെറൽ വില്യംസുമായുള്ള ആ കരിയർ അവസാനിച്ച മത്സരത്തിന് മുൻപ് വരെ കളിച്ച 16 പ്രൊഫഷണൽ മത്സരങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പരാജയം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതിൽ 13 എണ്ണത്തിലും നോക്കൗട്ടിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഉജ്ജ്വല വിജയം. മരണത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക മെഡിക്കൽ കാരണം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, 2015-ൽ തലച്ചോറിലേറ്റ ഈ മാരകമായ പരിക്ക് തന്നെയാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

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