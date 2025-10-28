ETV Bharat / sports

'ഇത് ടീം ഇന്ത്യയാണ്, പിഴ ചുമത്തരുത്'! ബിസിസിഐക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണവുമായി മുൻ മാച്ച് റഫറി

ഇന്ത്യയാണ് ഐസിസിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് ക്രിസ് ബ്രോഡ് ആരോപിച്ചു.

Former match referee Chris Broad
Former match referee Chris Broad (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 28, 2025 at 8:05 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിൽ (ഐസിസി) ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന്‍റെ (ബിസിസിഐ) ആധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് മുൻ മാച്ച് റഫറി ക്രിസ് ബ്രോഡിന്‍റെ തുറന്നുപറച്ചില്‍ വിവാദമാകുന്നു. ദി ടെലിഗ്രാഫിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡിന്‍റെ പിതാവുകൂടിയായ ക്രിസ് ബ്രോഡ് ഇന്ത്യയാണ് ഐസിസിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ചു. ഐസിസിയിൽ മാച്ച് റഫറിയായി ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നപ്പോൾ, കുറഞ്ഞ ഓവർനിരക്കിന്‍റെ പേരിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് പിഴ ചുമത്തരുതെന്ന് നിർദേശിച്ചു കൊണ്ടു തനിക്കു ഫോൺ കോൾ ലഭിച്ചതായി ബ്രോഡ് അവകാശപ്പെട്ടു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'കളിയുടെ അവസാനം, ഇന്ത്യ മൂന്നോ നാലോ ഓവറുകൾക്കു പിന്നിലായിരുന്നു. തീർച്ചയായും പിഴ ഈടക്കേണ്ടി വരും. അതു സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ എനിക്ക് ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു. ഇതു ടീം ഇന്ത്യയാണ്. അതനുസരിച്ച് പെരുമാറുക എന്നായിരുന്നു. ഫോൺ കോളിന് ശേഷം, സമയം കണക്കാക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ഒരു റിസ്‌ക് എടുത്തു, ഇന്ത്യൻ ടീമിന് പിഴ ചുമത്തിയില്ല.

എന്നാൽ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീം വീണ്ടും സ്ലോ ഓവർ റേറ്റിൽ കുടുങ്ങി. പക്ഷേ ഗാംഗുലി ഉൾപ്പെട്ട മത്സരത്തിൽ, താൻ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ടീമിനെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തെന്നും ബ്രോഡ് വ്യക്തമാക്കി. അന്നത്തെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ഗാംഗുലിക്ക് താന്‍ പലതവണ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയെങ്കിലും ഗൗനിച്ചില്ല. അതോടെയാണ് പിഴയിട്ടത്.

2024-ൽ ക്രിസ് ബ്രോഡ് മാച്ച് റഫറി സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. കളിയിൽ വളരെയധികം രാഷ്ട്രീയം കലർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും, രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം തന്‍റെ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. ബിസിസിഐക്ക് പണമുണ്ട്, പ്രായോഗികമായി ഐസിസിയുടെ നിയന്ത്രണവും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, കാരണം മുൻപത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളുണ്ട്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണെന്നും കളിക്കളത്തില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ പോലും തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ ഉന്നതര്‍ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.

അതേസമയം ക്രിസ് ബ്രോഡ് 123 ഏകദിനങ്ങളിലും 361 ടെസ്റ്റുകളിലും 138 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിലും അമ്പയറായിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി 25 ടെസ്റ്റുകളിലും 34 ഏകദിനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024 ഫെബ്രുവരിയില്‍ കൊളംബോയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അവസാന മത്സരം.

