അന്ന് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചവർ, ഇന്ന് സ്വയം ഞെട്ടി; ലെയ്സ്റ്റർ സിറ്റി ഇനി മൂന്നാം ഡിവിഷനിൽ
കിരീടധാരണത്തിന്റെ പത്താം വാർഷികത്തിൽ കണ്ണീർക്കാഴ്ച, ലെയ്സ്റ്റർ സിറ്റിയെ ലീഗ് വണ്ണിലേക്ക് തരംതാഴ്ത്തി.
Published : April 22, 2026 at 2:58 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കായിക ലോകം ചിലപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങള്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാറുണ്ട്. വമ്പന്മാരെ അട്ടിമറിച്ച് കിരീടം നേടുന്ന കുഞ്ഞൻ ടീമുകൾ ആരാധകർക്ക് എന്നും ആവേശമാണ്. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ പ്രതാപകാലത്തിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്ന വീഴ്ച അതിക്രൂരമായിരിക്കും.
ഒരിക്കൽ ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ലെയ്സ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇതാണ്. 2016-ൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോളിന്റെ നെറുകയിൽ നിന്ന 'ഫോക്സസ്', പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോളിന്റെ മൂന്നാം നിരയായ 'ലീഗ് വണ്ണിലേക്ക്' തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
Following confirmation of Leicester City’s relegation to League One, Chairman Aiyawatt Srivaddhanaprabha has issued the following statement:— Leicester City (@LCFC) April 21, 2026
To our fans,
Relegation to League One is now confirmed. As Chairman, that responsibility sits with me. There are no excuses.
പുറത്താകൽ ഉറപ്പിച്ച ആ മത്സരം
ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോളിന്റെ രണ്ടാം നിരയായ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നു ലെയ്സ്റ്റർ സിറ്റി. ഹൾ സിറ്റിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ രണ്ടാം ഡിവിഷനിൽ തുടരാനാകൂ എന്ന് പരിശീലകൻ ഗാരി റോവറ്റിന് വ്യക്തമായിരുന്നു. കളിയിൽ 2-1 എന്ന സ്കോറിന് ലീഡ് നേടിയ ലെയ്സ്റ്റർ അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഹൾ സിറ്റിയുടെ ഒലി മക്ബർണി നേടിയ സമനില ഗോൾ ലെയ്സ്റ്ററുടെ സകല പ്രതീക്ഷകളും തകർത്തു. കളി 2-2 എന്ന സ്കോറിൽ അവസാനിച്ചതോടെ, സീസണിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ലെയ്സ്റ്റർ സിറ്റി ഔദ്യോഗികമായി മൂന്നാം ഡിവിഷനിലേക്ക് വീണു. സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തുള്ള ടീമുമായുള്ള 7 പോയിന്റ് വ്യത്യാസം മറികടക്കാൻ ഇനി അവർക്ക് സാധിക്കില്ല.
അത്ഭുതങ്ങളിൽ നിന്ന് തകർച്ചയിലേക്ക്
2016-ലെ ലെയ്സ്റ്ററിന്റെ പ്രീമിയർ ലീഗ് വിജയം ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. 5000-1 എന്ന സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നിടത്തു നിന്നാണ് ജാമി വാർഡി, റിയാദ് മെഹ്റസ്, എൻഗോളോ കാന്റെ തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസ താരങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ അവർ പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം ചൂടിയത്. ആ സീസണിൽ യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ വരെ എത്താനും, 2021-ൽ എഫ്എ കപ്പ് നേടാനും അവർക്ക് സാധിച്ചു.
വീഴ്ചയുടെ കാരണങ്ങൾ
2023-ൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നിന്ന് തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായിരുന്നു വീഴ്ചയുടെ തുടക്കം. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും, ടീമിലേക്കുള്ള താരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലെ പാളിച്ചകളും ടീമിന്റെ ഫോമിനെ ബാധിച്ചു. തുടർന്ന് 2025-ലും 2026-ലും തുടർച്ചയായ തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടതോടെ ക്ലബ്ബ് വീണ്ടും തരംതാഴ്ത്തപ്പെടുകയായിരുന്നു. 2008-09 സീസണിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ലെയ്സ്റ്റർ സിറ്റി മൂന്നാം നിരയിൽ കളിക്കുന്നത്.
ക്ലബ്ബിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണ മാത്രമാണ് ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്. 2008-09 കാലഘട്ടത്തിൽ 46 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 96 പോയിന്റുമായി ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് അവർ തിരികെ വന്നിരുന്നത്. പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് ടീമിന് ഇനി എത്ര വേഗത്തിൽ മടങ്ങിയെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
