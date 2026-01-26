ബിസിസിഐ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഐ.എസ് ബിന്ദ്ര അന്തരിച്ചു
1993 മുതൽ 1996 വരെ ഐ.എസ് ബിന്ദ്ര ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു.
Published : January 26, 2026 at 10:35 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: ബിസിസിഐ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ദർജിത് സിംഗ് ബിന്ദ്ര (ഐ.എസ്. ബിന്ദ്ര, 88) അന്തരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഭരണത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയായിരുന്നു. 1993 മുതൽ 96 വരെ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചു. പഞ്ചാബ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പദവിയും വഹിച്ചു. പിസിഎയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം 1978 മുതൽ 2014 വരെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ടുനിന്നു. മുൻ ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയായിരുന്ന ബിന്ദ്ര, രാഷ്ട്രപതി ഗ്യാനി സെയിൽ സിംഗിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളുടെ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണത്തിലും സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത് ബിന്ദ്രയാണ്.
അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി മൊഹാലിയിലെ പഞ്ചാബ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയം 2015-ൽ 'ഐഎസ് ബിന്ദ്ര സ്റ്റേഡിയം' എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു. ഭരണപരമായ പദവികളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, ക്രിക്കറ്റ് മാനേജ്മെന്റിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും ബിന്ദ്ര ഗണ്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ തുറന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് ബിന്ദ്ര പേരുകേട്ട വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു.
The BCCI mourns the passing of former BCCI President - Mr IS Bindra. 🙏— BCCI (@BCCI) January 25, 2026
The Board's thoughts and prayers are with his family and loved ones. pic.twitter.com/boNAhwNSnL
ഐ.എസ് ബിന്ദ്രയുടെ വിയോഗത്തിൽ ഐസിസി ചെയർമാൻ ജയ് ഷായും ബിസിസിഐയും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. 'ബിസിസിഐ മുൻ പ്രസിഡന്റും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അതികായനുമായ ഐ.എസ്. ബിന്ദ്രയുടെ വിയോഗത്തിൽ അഗാധമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. ഓം ശാന്തി- ജയ് ഷാ എക്സിൽ എഴുതി.
1975-ലാണ് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ഐഎസ് ബിന്ദ്ര ക്രിക്കറ്റ് ഭരണരംഗത്തെത്തുന്നത്. 1994ല് ക്രിക്കറ്റ് സംപ്രേഷണത്തില് ദൂരദര്ശന്റെ കുത്തകാവകാശം തകര്ത്തു. 1987, 1996 ലോകകപ്പുകള് ഇന്ത്യ വേദിയായതില് നിര്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന നിലയിൽ, 1990 കളിൽ ടെലിവിഷൻ അവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള വാണിജ്യ അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജഗ്മോഹൻ ഡാൽമിയയ്ക്കൊപ്പം ബിന്ദ്ര ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകി. ഇത് സ്വകാര്യ പ്രക്ഷേപകരുടെ കടന്നുവരവിന് കാരണമായി. ഇതോടെ കായികരംഗത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഘടനയെ മാറ്റിമറിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ ആഗോള സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
Deepest condolences on the passing of Mr. I S Bindra, former BCCI president and a stalwart of Indian cricket administration. May his legacy inspire future generations. Om Shanti 🙏— Jay Shah (@JayShah) January 25, 2026
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാന പരിപാടികൾ നടത്താനുള്ള അവകാശം ഐസിസിക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ ബിന്ദ്ര നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. പിന്നീട്, ഐസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രധാന ഉപദേഷ്ടാക്കളിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹം മാറി, ക്രിക്കറ്റ് ഭരണത്തിൽ തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു.
