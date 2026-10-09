സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള: വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരാൻ ഫോഴ്സ കൊച്ചി ഇന്ന് കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സിനെതിരെ
കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ മോശം ഓർമകൾ മറന്ന് മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഫോഴ്സ കൊച്ചി ഇത്തവണ പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ടീമിന് പൂർണ പിന്തുണയുമായി ആരാധകരും ഒപ്പമുണ്ട്
Published : October 9, 2026 at 11:09 AM IST
എറണാകുളം: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ (എസ്.എൽ.കെ) വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരാൻ ഫോഴ്സ കൊച്ചി ഇന്ന് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സിനെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങും. കണ്ണൂർ ജവഹർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30നാണ് ആവേശകരമായ മത്സരം നടക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സരങ്ങളിലെ മികച്ച വിജയത്തിൻ്റെ ആവേശത്തിലാണ് കൊച്ചിയുടെ കളിക്കാരും മാനേജ്മെൻ്റും.
കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ മോശം ഓർമകൾ മറന്ന് മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഫോഴ്സ കൊച്ചി ഇത്തവണ പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ടീമിന് പൂർണ പിന്തുണയുമായി ആരാധകരും ഒപ്പമുണ്ട്. ബെൽജിയം പരിശീലകൻ വിറ്റൽ ബോർക്കൽമാൻസിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളും വൈദഗ്ധ്യവുമാണ് ടീമിന് വലിയ കരുത്താകുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ ടീമിൻ്റെ കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കാൻ രണ്ട് പ്രമുഖ താരങ്ങൾ കൂടി പുതുതായി കൊച്ചിക്കൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.
ഐ ലീഗ് മത്സരങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഐവറി കോസ്റ്റ് സെൻ്റർ ബാക്ക് താരം ഔബിൻ കോയകു, ഐ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ഡയമണ്ട് ഹാർബർ ക്ലബ്ബിൻ്റെ മധ്യനിര താരം ജമ്മു സ്വദേശി രാഘവ് ഗുപ്ത എന്നിവരാണ് ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ഫോഴ്സയ്ക്കായി ബൂട്ടണിയുക. ഇവരുടെ വരവോടെ പ്രതിരോധത്തിലും മധ്യനിരയിലും കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ച് മൂന്നാം ജയം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കൊച്ചി കണ്ണൂരിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മത്സരം വിജയിച്ചാൽ പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ കൊച്ചിക്ക് ഒന്നാമതെത്താൻ സാധിക്കും.
തൃശൂരിനെ വീഴ്ത്തിയ ആവേശം
കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ തൃശൂർ മാജിക് എഫ്.സിയെ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ തകർത്താണ് ഫോഴ്സ കൊച്ചി തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു കൊച്ചിയുടെ ജയം. കനത്ത മഴ കാരണം മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം വൈകി തൃശൂർ കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിച്ച മത്സരം കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ആദ്യ ഏഴ് മിനിറ്റിനിടെ തൃശൂർ അഞ്ച് കോർണറുകൾ നേടിയെങ്കിലും കൊച്ചി ഗോൾകീപ്പർ ജൈമി ജോയിയുടെ തകർപ്പൻ സേവുകൾ രക്ഷക്കെത്തി. മത്സരത്തിൻ്റെ 22-ാം മിനിറ്റിൽ കൊച്ചിയുടെ ബ്രസീലിയൻ താരം പാവ്ലോ ഹെൻറിക്കിനെ ഫൗൾ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് തൃശൂരിൻ്റെ വ്ലാഡിമിർ കാസ്ട്രോ ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായിരുന്നു. സൂപ്പർ ലീഗ് മൂന്നാം സീസണിലെ ആദ്യ ചുവപ്പുകാർഡാണിത്.
പത്തുപേരായി ചുരുങ്ങിയ തൃശൂരിനെതിരെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ദിൽജിത്ത്, രാഹുൽ രാജു എന്നിവരെ കൊച്ചി കളത്തിലിറക്കി ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. 58-ാം മിനിറ്റിൽ എലിട്ടൻ ജൂനിയർ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് തൊടുത്ത ഷോട്ട് തൃശൂർ കീപ്പർ കമാലിൻ്റെ കൈയിൽ തട്ടി പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മടങ്ങി. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകൾക്കും ഗോൾ നേടാനാവാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് മത്സരം ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ടത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ സീസൺ മുതൽ സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളുടെ ഫലം ഷൂട്ടൗട്ടിലൂടെ നിർണയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഷൂട്ടൗട്ടിൽ തൃശൂരിൻ്റെ ഹെൻറി ജൂനിയറിനും മുഹമ്മദ് അഫ്സലിനും പിഴച്ചപ്പോൾ കൊച്ചി വിജയം പിടിച്ചെടുത്തു. നിർണായക സേവുകളിലൂടെ തിളങ്ങിയ കൊച്ചിയുടെ ഗോൾകീപ്പർ ജയ്മി ജോയ് മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. നിലവിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ചു പോയിൻ്റാണ് കൊച്ചിയുടെ സമ്പാദ്യം.
Also Read: ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് ലാലിഗയ്ക്ക് വീണ്ടും തുടക്കം; വമ്പന്മാർക്ക് പരിക്ക് വില്ലൻ