ഫോഴ്സ കൊച്ചി എഫ്സി രണ്ടാം ഹോം മാച്ചിന്; തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസിനെതിരെ നാളെ കളത്തിൽ
ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയിൻ്റുമായി നിലവിൽ പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഫോഴ്സ. ഈ മത്സരത്തിലൂടെ വിജയം നേടി റാങ്കിംഗിൽ കൂടുതൽ മുന്നേറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ടീം.
Published : October 15, 2026 at 3:32 PM IST
എറണാകുളം: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരാൻ ഫോഴ്സ കൊച്ചി എഫ്സി വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങുന്നു. സീസണിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഹോം മാച്ചിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസാണ് ഫോഴ്സയുടെ എതിരാളികൾ. നാളെ വൈകീട്ട് 7.30 ന് കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് (കലൂർ സ്റ്റേഡിയം) ആവേശകരമായ മത്സരം അരങ്ങേറുന്നത്. സ്വന്തം കാണികളുടെ മുന്നിൽ ആദ്യ ഹോം മാച്ചിൽ നേടിയ ഗംഭീര വിജയം ആവർത്തിക്കാനാണ് കൊച്ചിൻ പടയുടെ ഒരുക്കം.
പനമ്പള്ളി നഗറിലെ പരിശീലന ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹെഡ് കോച്ച് വിതാൽ ബോർക്കൽമാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഠിന പരിശീലനമാണ് ടീം പൂർത്തിയാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെ പ്രകടനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചും പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞുമാണ് ടീം കൊമ്പൻസിനെ നേരിടാൻ എത്തുന്നത്. ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയിൻ്റുമായി നിലവിൽ പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഫോഴ്സ, ഈ മത്സരത്തിലൂടെ വിജയം നേടി റാങ്കിംഗിൽ കൂടുതൽ മുന്നേറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. നേരത്തേ, തൃശൂര് മാജിക് എഫ്സിയെ തോല്പ്പിച്ചെങ്കിലും കണ്ണൂര് വാരിയേഴ്സിനോട് തോറ്റിരുന്നു.
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ഓരോ മത്സരങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും ടീമിൻ്റെ പ്രകടനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കളിക്കാരും മാനേജ്മെൻ്റും. ഈ സീസണിൽ മികച്ച വിദേശ താരങ്ങളെയും യുവ പ്രതിഭകളെയും ഒരുപോലെ അണിനിരത്താൻ മാനേജ്മെൻ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് തുടർച്ചയായ വിജയങ്ങൾ നേടാൻ ടീമിന് വലിയൊരു കരുത്താവുമെന്നാണ് ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
കളിക്കളത്തിനൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റേഡിയത്തെ ഇളക്കിമറിക്കാൻ ആരാധക കൂട്ടായ്മയായ 'ഫോഴ്സ ക്രൂസ്' സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്. ആവേശകരമായ ഗാനങ്ങളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ടീമിന് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്നതിനൊപ്പം വിവിധ സാമൂഹിക- ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തും ഈ ഫാൻസ് ക്ലബ്ബ് മാതൃകയാവുകയാണ്.
സ്വന്തം മൈതാനത്ത് ആരാധകരുടെ പിന്തുണയോടെ തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസിനെ കീഴടക്കി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഉറപ്പിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഫോഴ്സ കൊച്ചി ക്യാമ്പ്. നാളത്തെ മത്സരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചിയിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ. ടീമിന് പൂർണ പിന്തുണയുമായി ആരാധകരും ഒപ്പമുണ്ട്.
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