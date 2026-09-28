സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള: മലപ്പുറം എഫ്സിയെ വീഴ്ത്തി ഫോഴ്സ കൊച്ചിക്ക് വിജയത്തുടക്കം
തുടക്കം മുതൽ മികച്ച ആക്രമണ ഫുട്ബോൾ ശൈലിയാണ് ഇരുടീമുകളും പുറത്തെടുത്തത്.
Published : September 28, 2026 at 7:48 AM IST
എറണാകുളം: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള മൂന്നാം സീസണിൽ മലപ്പുറം എഫ്സിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഫോഴ്സ കൊച്ചിക്ക് വിജയത്തുടക്കം. കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് കൊച്ചി വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. നിശ്ചിത സമയവും കടന്ന് ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ പകരക്കാരൻ താരം രാഹുൽ രാജു നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളാണ് മത്സരത്തിൽ നിർണായകമായത്. സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ മികച്ച പ്രകടനത്തോടെയാണ് കൊച്ചി ഈ സീസണിലെ വരവറിയിച്ചത്.
ആവേശമായി ആദ്യപകുതി
തുടക്കം മുതൽ മികച്ച ആക്രമണ ഫുട്ബോൾ ശൈലിയാണ് ഇരുടീമുകളും പുറത്തെടുത്തത്. കാണികളെ ആവേശത്തിലാക്കിയ നിരവധി മുന്നേറ്റങ്ങൾ മൈതാനത്ത് പിറന്നെങ്കിലും ബോക്സിന് മുന്നിൽ വച്ച് കൃത്യതയില്ലാതെ പോയത് ഇരു കൂട്ടർക്കും തിരിച്ചടിയായി.
ആദ്യ അരമണിക്കൂറിൽ മധ്യനിരയിൽ പന്തിനായി ശക്തമായ പോരാട്ടം നടന്നെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൃത്യമായ ഷോട്ടുകളൊന്നും ഉതിർക്കാൻ ഇരുപക്ഷത്തിനും കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രതിരോധ നിരയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചതോടെ ഗോളുകൾ അകന്നുനിന്നു.
മത്സരത്തിൻ്റെ 34-ാം മിനിറ്റിൽ ഫോഴ്സ കൊച്ചിക്ക് മുന്നിലെത്താൻ മികച്ചൊരു അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ബ്രസീലിയൻ താരം എലിറ്റൻ ജൂനിയർ എടുത്ത കൃത്യതയുള്ള കോർണർ കിക്ക് സാൻ്റോസ് ഹെൻറി തലകൊണ്ടു തിരിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും പന്ത് ക്രോസ് ബാറിന് മുകളിലൂടെ പുറത്തേയ്ക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. 43-ാം മിനിറ്റിൽ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ മൊറോക്കൻ താരം എൽഫോർസി നടത്തിയ സോളോ മുന്നേറ്റവും ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. ഇതോടെ ഇരുടീമുകൾക്കും ഗോളൊന്നും നേടാനാകാതെ ആദ്യപകുതി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു.
നിർണായകമായി പകരക്കാർ
രണ്ടാം പകുതിയിൽ തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിപ്പറ്റിയ ഇരു ടീമുകളും പകരക്കാരെ കളത്തിലിറക്കി കളി കൂടുതൽ ആവേശകരമാക്കി. മലപ്പുറം എഫ്സി അവിനാഷിനെയും അക്ബർ സിദ്ദീഖിനെയും മൈതാനത്തേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ, 60-ാം മിനിറ്റിൽ ഒരേസമയം നാല് പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് കൊച്ചി ആക്രമണത്തിന് വേഗം കൂട്ടിയത്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ കളിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതിഫലിച്ചു. 65-ാം മിനിറ്റിൽ കൊച്ചി താരം ദിൽജിത്ത് ഉതിർത്ത മികച്ചൊരു ഷോട്ട് മലപ്പുറം ഗോൾകീപ്പർ അർബാസ് സമർഥമായി തടഞ്ഞു. 82-ാം മിനിറ്റിൽ കൊച്ചിയുടെ ഡീഗോ ഹെർണാണ്ടസിന് ഗോൾകീപ്പർ മാത്രം മുന്നിൽ നിൽക്കെ ലഭിച്ച സുവർണാവസരം പാഴാക്കിയത് കൊച്ചി ആരാധകരെ നിരാശരാക്കി.
അവസാന നിമിഷത്തെ ട്വിസ്റ്റ്
മത്സരം ഗോൾരഹിത സമനിലയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കരുതിയ സമയത്താണ് അവസാന നിമിഷം കൊച്ചിയുടെ വിജയഗോൾ പിറന്നത്. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ബോക്സിന് പുറത്ത് നിന്ന് രാഹുൽ രാജു ഉതിർത്ത കരുത്തുറ്റ ലോങ് റേഞ്ചർ തടയാൻ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ പകരക്കാരൻ ഗോൾകീപ്പർ ദേവാൻഷ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, കൈകളിൽ തട്ടി പന്ത് വലയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.
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ഈ ഒറ്റ ഗോളോടെ ഫോഴ്സ കൊച്ചി മത്സരം സ്വന്തമാക്കി. വിജയത്തോടെ തുടങ്ങിയ ഫോഴ്സ കൊച്ചി തങ്ങളുടെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് തൃശൂർ മാജിക് എഫ്സിയെ നേരിടും. തൃശൂർ കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകിട്ട് 7.30നാണ് ഈ മത്സരം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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