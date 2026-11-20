സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ സെമി ബർത്ത് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫോഴ്സ കൊച്ചി; ഇന്ന് കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സിനെ നേരിടും
കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്.
Published : November 20, 2026 at 1:29 PM IST
എറണാകുളം: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിലെ നിർണായക പോരാട്ടത്തിൽ സെമി ഫൈനൽ പ്രവേശനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫോഴ്സ കൊച്ചി എഫ്.സി ഇന്ന് സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു. കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് എഫ്.സിയാണ് എതിരാളികൾ. കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. സീസണിലെ തങ്ങളുടെ നാലാം ഹോം മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്ന കൊച്ചിക്ക് സെമി ഫൈനൽ പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്നത്തെ വിജയം അനിവാര്യമാണ്.
എട്ട് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ഫോഴ്സ കൊച്ചി 13 പോയിൻ്റുമായി ലീഗ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്ന് കണ്ണൂരിനെതിരെ വിജയിക്കാനായാൽ മറ്റ് മത്സരഫലങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ അവസാന നാലിൽ ഇടം നേടാൻ കൊച്ചിക്ക് കഴിയും. സീസണിൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ കണ്ണൂരിൻ്റെ തട്ടകത്തിൽ നേരിട്ട 2-1ൻ്റെ തോൽവിക്ക് പകരം വീട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ടീമിനുണ്ട്.
🚨 𝗜𝗧’𝗦 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬𝗬𝗬𝗬! 🚨 The stage is set. The stakes are high, it’s time to bring the fire tonight! ⚽️🔥 #ForcaKochiFC #SuperLeagueKerala #SLK https://t.co/EujXy9zpLx— forcakochi (@forcakochi) November 20, 2026
കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെ തിരിച്ചടികൾ മറന്ന് സ്വന്തം ഗ്രൗണ്ടിലെ കാണികളുടെ ആവേശകരമായ പിന്തുണയിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനാണ് കൊച്ചി ഒരുങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ, കൊച്ചിയിൽ നടന്ന മുൻ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം സമ്മിശ്ര പ്രകടനമാണ് ടീം കാഴ്ചവച്ചത്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ വിജയം സ്വന്തമാക്കാനാകുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
തുടർച്ചയായ തോൽവികളിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ കണ്ണൂർ
തുടർച്ചയായ അഞ്ച് പരാജയങ്ങളുടെ ക്ഷീണവുമായാണ് കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് കൊച്ചിയിലെത്തുന്നത്. എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയിൻ്റ് മാത്രമുള്ള കണ്ണൂർ ലീഗ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ്. അതിനാൽ ഇന്നത്തെ മത്സരം ടീമിന് അഭിമാനപ്പോരാട്ടം കൂടിയാണ്. ഇടക്കാല പരിശീലകൻ ഷഫീഖ് ഹസന് കീഴിൽ തിരിച്ചുവരവിനാണ് കണ്ണൂർ ശ്രമിക്കുന്നത്. തുടക്കം മുതൽ എതിരാളികളെ സമ്മർദത്തിലാക്കാനാകും ഫോഴ്സ കൊച്ചിയുടെ നീക്കം.
കരുത്തുറ്റ നിരയുമായി ഫോഴ്സ കൊച്ചി; ആരാധകർ പ്രതീക്ഷയിൽ
താരങ്ങളെല്ലാം മികച്ച ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ കൊച്ചിക്ക് വിജയം സ്വന്തമാക്കാനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ക്യാപ്റ്റൻ നഹ്വൽ പെരേരയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മധ്യനിരയും പ്രതിരോധത്തിലെ കരുത്തരായ സ്റ്റോപ്പർ റിനാൻ അരൗജോയും വിംഗ് ബാക്ക് നിധിൻ മധുവും ടീമിന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു.
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മുന്നേറ്റനിരയിൽ സീസണിലെ ടോപ് സ്കോറർ രാഹുൽ രാജുവിനൊപ്പം സ്ട്രൈക്കർ പൗലോ ഹെൻറിക്, ഹർഷൽ റഹ്മാൻ, സൽമാൻ, മുഹമ്മദ് സല എന്നിവരും അണിനിരക്കുന്നതോടെ ഫോഴ്സയുടെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മൂർച്ചയേറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. സെമി ഫൈനൽ പ്രവേശനം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള നിർണായക മത്സരത്തിൽ സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ഫോഴ്സ കൊച്ചിയുടെ ലക്ഷ്യം. കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഫ്ലഡ്ലൈറ്റുകൾക്ക് കീഴിൽ ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിനാണ് ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
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