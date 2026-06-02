ഫിഫ വരവറിയിച്ച് പെൺപട ; വണ്ടൂർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശകരമായ ഫുട്ബാൾ മത്സരം

ലോകം മുഴുവൻ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചൂടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്‌തമായി എന്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്ന ആശയമാണ് വണ്ടൂർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരുപാടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്

കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ (ETV Bharat)
Published : June 2, 2026 at 9:08 PM IST

മലപ്പുറം: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആവേശം വണ്ടൂരിലെക്കെത്തിച്ച് കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ്. മെഗാ ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കം ‘ഷീ കിക്ക്-2026’ എന്ന പരുപാടിയുമായാണ് കുടുംബശ്രീ രംഗത്തെത്തിരിക്കുന്നത് . ലോകം മുഴുവൻ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചൂടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്‌തമായി എന്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്ന ആശയമാണ് വണ്ടൂർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരുപാടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ മത്സരം (ETV Bhart)

മാത്രമല്ല സാധാരണ തൊഴിലുറപ്പും ദൈനംദിന തൊഴിലുകളുമായി മാത്രം ഒതുങ്ങി കൂടിയിരുന്ന സാധാരണ സ്ത്രീകളെ മുൻ നിരയിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അവരുടെ കായികമായ കഴിവിനെ വികസിപ്പിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ വ്യത്യസ്‌തങ്ങളായി അവരുടെ ആവേശം പങ്കിടുമ്പോൾ വണ്ടൂർ കുടുംബശ്രീയുടെ വേറിട്ട ആശയം ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. മറ്റ് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് കുടുംബശ്രീ ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി.

കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ മത്സരം (ETV Bharat)

ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ പ്രചാരമായാണ് ഈ പരുപാടി സങ്കടിപ്പിച്ചത്. അതിജീവനത്തിനപ്പുറം സ്ത്രീകളുടെ മുന്നേറ്റവും സാമൂഹുകമായ വളർച്ചയും ഉയർത്താൻ ഇത്തരത്തിലുള പരിപാടികൾ വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു.

കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രേവർത്തിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കുടുംബശ്രീ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഫിഫ ലോകകപ്പ് പോലുള്ള ലോകോത്തര പ്രസക്തിയുള്ള പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സ്ത്രീകൾക്കും ഫുട്ബോൾ ആവേശം പകർന്നുനൽകാൻ കുടുംബശ്രീയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾക്ക് സാധിക്കുന്നു.

വിജയഘോഷം (ETV Bharat)

കുടുംബശ്രീയുടെ വേറിട്ട നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റ് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളും നടപ്പിലാക്കണമെന്നും വെറും ജോലികൾ മാത്രമല്ല വിനോദവും ,കായികവും ,കലയും വളർത്തിയെടുക്കന്നതിന് കുടുംബശ്രീയിലൂടെ സാധിക്കണം. സ്ത്രീകളുടെ കായികവും കലാപരവുമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കുടുബശ്രീ പരിശ്രമിക്കുന്നു.

കുറ്റിയിൽ ടർഫിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അർജൻറീന ബ്രസീൽ മത്സരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആലിപ്പറ്റ ജമീല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു .സിഡിഎസ് അംഗങ്ങൾ അർജൻൻ്റീന ബ്രസീൽ എന്നീ ടീമുകളെ പ്രതിനിധികരിച്ചാണ് പരസ്‌പരം ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അരമണിക്കൂർ ആയിരുന്നു മത്സര സമയം. വാർഷിക മത്സരത്തിൽ അർജൻൻ്റീന ജേതാക്കളായി. വിജയികൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ടി ഷംസുദ്ദീൻ ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്‌തു.മത്സരങ്ങൾക്ക് സിഡിഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് എം അൻഷിദ നേതൃത്വം നൽകി. നിരവധി ആളുകളായിരുന്നു പിൻതുണയുമായി മത്സരം കാണനെത്തിയത്

