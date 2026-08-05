രാജ്യം വിടാൻ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് മറയാക്കി; ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ അഞ്ച് ബോക്സിങ് താരങ്ങൾ മുങ്ങി
യുകെയിൽ അഞ്ച് വിദേശ ബോക്സിങ് താരങ്ങളെ കാണാതായി. ഉഗാണ്ടയിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും എത്തിയ ബോക്സര്മാര് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാതെ മുങ്ങി.
Published : August 5, 2026 at 4:00 PM IST
ഗ്ലാസ്ഗോ: 11 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിനു ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ സമാപനമായതിന് പിന്നാലെ അഞ്ച് വിദേശ കായികതാരങ്ങളെ കാണാതായതായി റിപ്പോർട്ട്. ഉഗാണ്ടയിൽ നിന്നുള്ള നാല് ബോക്സർമാരും പാകിസ്ഥാന്റെ ഒരു ബോക്സറുമാണ് സ്വന്തം ടീമുകൾക്കൊപ്പം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാതെ ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ വെച്ച് അപ്രത്യക്ഷരായത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്രത്യക്ഷരായ കായികതാരങ്ങൾ
ഉഗാണ്ടൻ ബോക്സിങ് ടീമിലെ പ്രധാനികളായ നൂഹു ബട്ടേ, ഏഞ്ചൽ കാതുഷാബെ, ഇബ്രാഹിം കെമിസ്, എമിലി നകലേമ എന്നിവരാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്താതിരുന്നത്. ഇവരെ കൂടാതെ പാകിസ്ഥാൻ താരം ഖുദ്രത്തുള്ളയും ടീമിനൊപ്പം ചേരാതെ മുറിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി. ഇയാളുടെ പാസ്പോർട്ടും മടക്ക ടിക്കറ്റും ഇപ്പോഴും ടീം മാനേജരുടെ പക്കലാണ്. മത്സരങ്ങൾ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ദിവസത്തിനകം താരങ്ങൾ താമസസ്ഥലം ഒഴിയണം എന്നതായിരുന്നു നിയമം. എന്നാൽ ഇതിനിടയിലാണ് താരങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷരായത്.
അഭയം തേടാനുള്ള തീരുമാനം
സ്വന്തം നാടിനേക്കാൾ മികച്ച പരിശീലന സൗകര്യങ്ങളും മികച്ച കായിക കരിയറും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് തങ്ങൾ യുകെയിൽ തുടരുന്നതെന്ന് കാണാതായ ഒരു ഉഗാണ്ടൻ താരം കായിക മാധ്യമമായ എൻ.ബി.എസ് സ്പോർട്സിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ രാഷ്ട്രീയ അഭയം തേടാനാണ് തങ്ങളുടെ തീരുമാനമെന്നും, ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ പേരിൽ തങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്നും നാട്ടുകാരോട് താരം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഉഗാണ്ടൻ ബോക്സിങ് സംഘത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇതോടെ അപ്രത്യക്ഷരായിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ഉഗാണ്ടൻ ടീം വക്താവ് വിസമ്മതിച്ചു.
Four Ugandan boxers ‘go missing in Scotland’ as officials attempt to locate athletes https://t.co/X5wFrQZE6c— talkSPORT (@talkSPORT) August 4, 2026
അധികൃതരുടെ അന്വേഷണവും നടപടികളും
കായികതാരങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ യുകെ ഹോം ഓഫീസ്, ബോർഡർ ഫോഴ്സ്, യുകെ വിസാസ് ആന്ഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് കർശനമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണെന്ന് പോലീസ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് വക്താവ് അറിയിച്ചു. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് പോലുള്ള വലിയ കായിക മേളകൾക്ക് മുന്നോടിയായി യുകെ ഹോം ഓഫീസ് കർശനമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്താറുണ്ട്. താരങ്ങൾ അഭയത്തിനായി അപേക്ഷ നൽകിയാൽ, ലഭ്യമായ തെളിവുകളുടെയും കേസിന്റെ വസ്തുതകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ അപേക്ഷയും കർശനമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്ന് യുകെ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
മുൻകാല സംഭവങ്ങൾ
കായിക മേളകൾക്ക് ശേഷം വിദേശ താരങ്ങൾ യുകെയിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല. മുൻപ് 2014-ൽ ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ശേഷവും ഒട്ടനവധി താരങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ കാണാതാവുകയും പിന്നീട് അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് കാണാതായ കാമറൂൺ വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റർ സിറിൾ ചാറ്റ്ചെറ്റ് II പിന്നീട് യുകെയിൽ അഭയം നേടുകയും ഈ വർഷത്തെ ഗെയിംസിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 2014-ൽ കാണാതായ ഫിലിപ്പ് പാരിയോ എന്ന ഉഗാണ്ടൻ റഗ്ബി താരം പിന്നീട് കാർഡിഫിൽ ഒരു ചെറിയ ക്ലബ്ബിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തുകയും, പിന്നീട് ഒരു സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ നാലര വർഷത്തേക്ക് ജയിലിലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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