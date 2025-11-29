ടെസ്റ്റിലെ തോല്വിക്ക് തിരിച്ചടിക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ; ധോണിയുടെ ജന്മനാട്ടിൽ നാളെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും
ഇരുടീമുകളും നെറ്റ്സിൽ കഠിന പരിശീലനത്തിലാണ്.
Published : November 29, 2025 at 3:19 PM IST
റാഞ്ചി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ 3 ഏകദിന മത്സര പരമ്പരയ്ക്ക് നാളെ റാഞ്ചിയിൽ തുടക്കമാകും. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ സമ്പൂർണ തോൽവിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം. സൂപ്പര് താരങ്ങളായ രോഹിത് ശർമ്മയും വിരാട് കോലിയും കളത്തിലിറങ്ങുന്നതിനാല് മത്സരം ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. വ്യാഴാഴ്ച റാഞ്ചിയിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീം ഇന്നലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കഠിന പരിശീലത്തിലായിരുന്നു.
25 വർഷത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയില് ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ജയിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പ്രോട്ടീസ് അടുത്ത പരമ്പരയ്ക്കായി ഇറങ്ങുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മത്സരം ഡിസംബർ 3 ന് റായ്പൂരിലും മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഏകദിനം ഡിസംബർ 6 ന് വിശാഖപട്ടണത്തും നടക്കും. കൊൽക്കത്ത ടെസ്റ്റിൽ പരിക്കേറ്റതിനാൽ ക്യാപ്റ്റന് ശുഭ്മന് ഗില് മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് പുറത്താണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചാനലിൽ ചേരാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഇതേതുടര്ന്ന് കെഎൽ രാഹുലിനെ ക്യാപ്റ്റനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. 2022 നും 2023 നും ഇടയിൽ 12 ഏകദിനങ്ങളിൽ രാഹുല് ഇന്ത്യയെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിക്ക് കാരണം ശ്രേയസ് അയ്യരും പരമ്പരയിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. ബുംറയ്ക്കും സിറാജിനും വിശ്രമം അനുവദിച്ചതോടെ അർഷ്ദീപ് സിങ്, ഹർഷിത് റാണ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എന്നിവരാണ് പേസ് ബോളിങ്ങിലെ പ്രതീക്ഷകൾ. രോഹിതിനൊപ്പം ജയ്സ്വാളാകും ഓപണിങ് ആരംഭിക്കുക. റുതുരാജും ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഓപ്ഷനാണ്. എന്നാല് താരത്തിന് അവസരം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.
Virat Kohli and Ruturaj Gaikwad were seen taking turns in the same net. 🇮🇳 pic.twitter.com/VbSd8zs2pS— 420 (@ForIme420) November 29, 2025
ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിന മത്സരക്രമം
- ആദ്യ ഏകദിനം: നവംബർ 30 ഞായറാഴ്ച (റാഞ്ചി) ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30
- രണ്ടാം ഏകദിനം: ഡിസംബർ 3 ബുധനാഴ്ച (റായ്പൂര്) ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30
- മൂന്നാം ഏകദിനം: ശനിയാഴ്ച, ഡിസംബർ 6 (വിശാഖപട്ടണം) ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീം:
രോഹിത് ശർമ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, വിരാട് കോലി, തിലക് വർമ, കെ.എൽ. രാഹുൽ (ക്യാപ്റ്റൻ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഋഷഭ് പന്ത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വാഷിങ്ടന് സുന്ദർ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, കുൽദീപ് യാദവ്, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ഹർഷിത് റാണ, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ധ്രുവ് ജുറേൽ.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിന ടീം: ടെംബ ബാവുമ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഒട്ട്നിയൽ ബാർട്ട്മാൻ, കോർബിൻ ബോഷ്, മാത്യു ബ്രീറ്റ്സ്കെ, ഡെവാൾഡ് ബ്രൂയിസ്, നാന്ദ്രെ ബർഗർ, ക്വിൻ്റൺ ഡി കോക്ക്, ടോണി ഡി സോർസി, റൂബിൻ ഹർമൻ, കേശവ് മഹാരാജ്, മാർക്കോ ജാൻസെൻ, എയ്ഡൻ മാർക്രം, ലുൻഗിൻ മാർക്രം, ലുങ്കി റെൻജിയാൻ.