മെസ്സി vs യമാൽ 'ഡ്രീം മാച്ച്' മുടങ്ങി; യുദ്ധസാഹചര്യത്തിൽ ഫൈനലിസിമ റദ്ദാക്കി യുവേഫ

ഖത്തറിൽ പന്തുരുളില്ല, സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ഫൈനലിസിമ റദ്ദാക്കി.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 16, 2026 at 2:59 PM IST

ദോഹ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഫുട്ബോൾ ലോകം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന സ്പെയിൻ - അർജന്‍റീന ഫൈനലിസിമ പോരാട്ടം റദ്ദാക്കി. മാർച്ച് 27-ന് ഖത്തറിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ ആവേശപ്പോരാട്ടം നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.

യൂറോ കപ്പ് ജേതാക്കളായ സ്പെയിനും കോപ്പ അമേരിക്ക ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്‍റീനയും തമ്മിലുള്ള ഈ മത്സരം ദോഹയിൽ വെച്ച് നടത്താനായിരുന്നു നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ മേഖലയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം യുവേഫയും ഖത്തറിലെ പ്രാദേശിക അധികൃതരും ചേർന്ന് മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

“ഖത്തറിലെ സംഘാടകരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, മേഖലയിലെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് ഫൈനലിസിമ ഖത്തറിൽ വെച്ച് നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുന്നു,” യുവേഫ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

മത്സരം മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് മാറ്റാൻ യുവേഫ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അർജന്‍റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് നീക്കം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. മാഡ്രിഡ്, ബ്യൂണസ് ഐറിസ് എന്നിവിടങ്ങൾ വേദിയായി പരിഗണിച്ചെങ്കിലും ഒരു ധാരണയിലെത്താൻ സാധിച്ചില്ല.

നഷ്‌ടമാകുന്നത് ചരിത്ര നിമിഷം
ആധുനിക ഫുട്ബോളിലെ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയും സ്പെയിനിന്‍റെ 18-കാരനായ കൗമാര വിസ്മയം ലമീൻ യമാലും ആദ്യമായി നേർക്കുനേർ വരുന്നു എന്നതായിരുന്നു മത്സരത്തിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണം. 38-കാരനായ മെസ്സിയിൽ നിന്നും യുവതാരമായ യമാലിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ തലമുറ കൈമാറ്റമായി ആരാധകർ ഈ മത്സരത്തെ കണ്ടിരുന്നു. സമാനമായ കളിശൈലി കൊണ്ട് പലപ്പോഴും മെസ്സിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന താരമാണ് ബാഴ്‌സലോണ വിങ്ങറായ യമാൽ.

റദ്ദാക്കാനുള്ള കാരണവും പശ്ചാത്തലവും
ഇറാനെതിരെയുള്ള ഇസ്രായേൽ-യുഎസ് ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിലുണ്ടായ സംഘർഷാവസ്ഥയാണ് കായിക മേഖലയെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ബഹ്‌റൈൻ, സൗദി അറേബ്യ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സുകൾ നേരത്തെ ഫോർമുല വണ്ണും റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഈ പട്ടികയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈനലിസിമയും എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരും തെക്കേ അമേരിക്കൻ ചാമ്പ്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഫൈനലിസിമയുടെ നാലാം പതിപ്പായിരുന്നു ഇത്. 1985-ൽ ഫ്രാൻസും ഉറുഗ്വേയും തമ്മിൽ നടന്ന അർറ്റെമിയോ ഫ്രാഞ്ചി കപ്പാണ് പിന്നീട് ഫൈനലിസിമയായി മാറിയത്. 1993-ൽ ഡെന്മാർക്കിനെ തോൽപ്പിച്ച് അർജന്‍റീന ഈ കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2022-ൽ വെംബ്ലിയിൽ വെച്ച് നടന്ന അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇറ്റലിയെ 3-0ത്തിന് തോൽപ്പിച്ച അർജന്‍റീന തന്നെയാണ് നിലവിലെ കിരീടധാരികൾ. മേഖലയിൽ സംഘർഷം തുടരുന്നത് ഈ വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര കായിക മത്സരങ്ങളുടെ ഒരുക്കങ്ങളെയും ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്.

