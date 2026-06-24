തുടക്കത്തിൽ പിഴച്ചു, പിന്നെ തകർത്തു; പ്രോ ലീഗ് ഹോക്കിയില് പാകിസ്ഥാനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ
പാകിസ്ഥാന്റെ അവസാന നിമിഷത്തെ അട്ടിമറി ശ്രമം പാളി; പ്രോ ലീഗ് ഓപ്പണറിൽ ഇന്ത്യക്ക് വിജയം.
Published : June 24, 2026 at 12:13 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലണ്ടൻ ലെഗിലെ എഫ്.ഐ.എച്ച് പ്രോ ലീഗ് ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെ (4–3) തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം. ലണ്ടനിലെ ലീ വാലി ഹോക്കി ആൻഡ് ടെന്നീസ് സെന്ററില് നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയെ അതിജീവിച്ചാണ് ഇന്ത്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഈ പ്രോ ലീഗ് സീസണിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയമാണിത്. തകർപ്പൻ ജയത്തോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയര്ന്നു. ഇന്ത്യക്കായി അഭിഷേക്, നീലകണ്ഠ ശർമ്മ, സുഖ്ജിത് സിംഗ്, രാജീന്ദർ സിംഗ് എന്നിവർ ഗോളുകൾ നേടി.
പാകിസ്ഥാന്റെ തുടക്കവും ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചടിയും
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇരുടീമുകളും ജാഗ്രതയോടെയാണ് കളിച്ചതെങ്കിലും എട്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ അഹമ്മദ് നദീമിലൂടെ പെനാൽറ്റി കോർണർ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ മുന്നിലെത്തി. ആദ്യ ക്വാർട്ടറിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇന്ത്യ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് പെനാൽറ്റി കോർണറുകൾ നേടിയെങ്കിലും പാക് ഗോൾകീപ്പർ അലി റാസ അത് തടഞ്ഞു. എന്നാൽ രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു.
𝘐𝘯𝘥𝘪𝘢'𝘴 𝐃𝐚𝐛𝐝𝐚𝐛𝐚 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘗𝘢𝘬𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯 𝘊𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘴 ⚡— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 23, 2026
After conceding early, India responded in style through Abhishek, Nilakanta Sharma, Sukhjeet Singh and Rajinder Singh to seal a close 4-3 victory in the FIH Hockey Pro League 2025–26 in London. 💪🏑 👏… pic.twitter.com/DtgCnb9LDy
ഇരുപത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ ദിൽപ്രീത് സിംഗിന്റെ ഷോട്ട് ഗോൾകീപ്പർ തട്ടിയകറ്റിയെങ്കിലും റീബൗണ്ടിലൂടെ അഭിഷേക് ഇന്ത്യയെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. മൂന്ന് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കോർണർ അവസരത്തിൽ നീലകണ്ഠ ശർമ്മ ഗോൾ നേടിയതോടെ ഇന്ത്യ രണ്ടേ ഒന്നിന് മുന്നിലായി.
ലീഡ് ഉയർത്തി ഇന്ത്യൻ സംഘം
മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിൽ പാകിസ്ഥാൻ തിരിച്ചടിക്കാൻ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അമിത് രോഹിദാസ് ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ നിര ഉറച്ചുനിന്നു. നാൽപ്പതാം മിനിറ്റിൽ അഭിഷേകിന്റെ തകർപ്പൻ പാസിൽ നിന്നും സുഖ്ജീത് സിംഗ് മനോഹരമായ ഒരു ഫീൽഡ് ഗോളിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് മൂന്നേ ഒന്നാക്കി ഉയർത്തി. അവസാന ക്വാർട്ടറിലും ആക്രമണം തുടർന്ന ഇന്ത്യ അൻപത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ നാലാം ഗോൾ സ്വന്തമാക്കി. ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് നടത്തിയ തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തിനൊടുവിൽ രാജീന്ദർ സിംഗാണ് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചത്.
𝐌𝐀𝐍𝐏𝐑𝐄𝐄𝐓 𝐒𝐇𝐈𝐍𝐄𝐒 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓. ✨🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 23, 2026
Another chapter added to the 𝐃𝐮𝐬 𝐒𝐚𝐚𝐥 𝐊𝐚 𝐃𝐚𝐛𝐝𝐚𝐛𝐚, with Manpreet Singh at the heart of it as India defeat Pakistan 4-3 in the FIH Hockey Pro League 2025–26. 👏#DusSaalKaDabdaba #INDvsPAK #HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/NnXbBliG5A
അവസാന മിനിറ്റുകളിലെ നാടകീയത
നാലേ ഒന്നിന് ഇന്ത്യ മുന്നിലായതോടെ കളി അവസാനിച്ചെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ ശക്തമായി പോരാടി. തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ പാക് ക്യാപ്റ്റൻ അബു മഹ്മൂദ് പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെ ഗോൾ മടക്കി സ്കോർ നാലേ രണ്ടാക്കി. മത്സരം അവസാനിക്കാൻ വെറും പതിനാല് സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ മൊയിൻ ഷക്കീലിലൂടെ പാകിസ്ഥാൻ തങ്ങളുടെ മൂന്നാം ഗോളും നേടി. ഇതോടെ സ്കോർ നാലേ മൂന്ന് എന്ന നിലയിലാവുകയും മത്സരം കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പതറാതെ പിടിച്ചുനിന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം വിലപ്പെട്ട വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
𝐀𝐍𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐈𝐍 𝐁𝐋𝐔𝐄. 🇮🇳💙— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 23, 2026
A spirited comeback, four goals and a famous win over Pakistan. 🙌🏑
Relive the key moments, celebrations and emotions from India's 4-3 victory in the FIH Hockey Pro League 2025–26. 📸🔥#DusSaalKaDabdaba #INDvsPAK #HockeyIndia… pic.twitter.com/hRcdFG8Ac4
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