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ഇംഗ്ലീഷ് സിംഹങ്ങളെ കൂട്ടിലടക്കാൻ ഇന്ത്യ? ഹോക്കി ലോകകപ്പിലെ മിന്നും പോരാട്ടം ഇന്ന് വൈകിട്ട്!

ഹോക്കി ലോകകപ്പ്: രണ്ടാം പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ; ലക്ഷ്യം തുടർച്ചയായ വിജയം.

FIH Hockey World Cup 2026
FIH Hockey World Cup 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 4:11 PM IST

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ആംസ്റ്റൽവീൻ (നെതർലൻഡ്‌സ്): ഹോക്കി ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വെയില്‍സിനെ വീഴ്‌ത്തി തകർപ്പൻ തുടക്കം കുറിച്ച ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടും. വൈകിട്ട് 6:30 മുതലാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. പൂൾ ഡി-യിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും വിജയം തുടർന്ന് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്കുള്ള യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നത്.

ശനിയാഴ്‌ച നടന്ന തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ഇന്ത്യ വെയില്‍സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കളിയുടെ എട്ടാം മിനിറ്റിൽ സഞ്ജയ് റാണയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ പതിനൊന്നാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിലും ഹർമൻപ്രീത് ഗോൾ നേടിയതോടെ ഇന്ത്യ 3-0 ന് മുന്നിലെത്തി. 56-ാം മിനിറ്റിൽ സാം വെൽഷിലൂടെ വേൽസ് ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും മൂന്ന് പോയിന്‍റുമായി ഇന്ത്യ വിജയം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ശക്തരായ ഇംഗ്ലണ്ടും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം

മറുവശത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടും തകർപ്പൻ ഫോമിലാണ് ടൂർണമെന്‍റ് ആരംഭിച്ചത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാകിസ്‌താനെ 4-1 എന്ന സ്കോറിനാണ് അവർ തകർത്തത്. നിലവിൽ മൂന്ന് പോയിന്‍റ് വീതമുള്ള ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടുമാണ് പൂൾ ഡി-യിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം മുന്നിലുള്ളത്. പൂളിലെ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നതിനാൽ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലെ വിജയം ഇരുടീമുകൾക്കും ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരാകാൻ ഏറെ നിർണായകമാണ്.

ചരിത്രവും സമീപകാല കണക്കുകളും

ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇരുടീമുകളും തമ്മിൽ വലിയ ചരിത്രമുണ്ട്. 1975-ലെ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 2-1 ന് തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. 1982-ൽ 4-2 നും, 1994-ൽ 1-0 നും ഇന്ത്യ വിജയം നേടി. എന്നാൽ സമീപകാല ലോകകപ്പുകളിലെ കണക്കുകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന് അനുകൂലമാണ്. 2002, 2006, 2010, 2014 ലോകകപ്പുകളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2023-ൽ നടന്ന ഇവരുടെ അവസാന ലോകകപ്പ് മത്സരം ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ കലാശിച്ചു. 1994-ന് ശേഷം ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഒരു വിജയം നേടാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ശ്രമിക്കുക.

മത്സരം എവിടെ കാണാം?

ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള പൂൾ ഡി മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 6:30 ന് ആരംഭിക്കും. സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സ് (Star Sports) ടിവി ചാനലുകളിൽ മത്സരം തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

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