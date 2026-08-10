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ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകളില്ല; ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ പുതിയ മത്സര ഘടന, തുടക്കം പാളിയാൽ എല്ലാം തീരും!

ഹോക്കി ലോകകപ്പ് 2026: ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകൾ ഒഴിവാക്കി പുതിയ ഫോർമാറ്റ്; പൂൾ ഘട്ട മത്സരങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമേറുന്നു.

FIH Announces Revamped Format for 2026 Hockey World Cu
FIH Announces Revamped Format for 2026 Hockey World Cu (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2026 at 8:07 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: 2026 ലെ പുരുഷ-വനിതാ ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുമായി അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ. ടൂർണമെന്‍റിലെ പരമ്പരാഗത ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഘട്ടം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ മത്സര ഘടനയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 30 വരെ ബെൽജിയവും നെതർലൻഡ്‌സും സംയുക്തമായാണ് ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.

പുതിയ നിയമപ്രകാരം ക്രോസ്ഓവർ പൂളുകളിൽ നിന്ന് ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ടീമുകൾ നേരിട്ട് സെമി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ടീമുകൾക്ക് തുടക്കം മുതൽ പിഴവുകൾ വരുത്താൻ കഴിയില്ല. ആദ്യ പൂൾ ഘട്ടത്തിലെ മത്സരഫലങ്ങൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൂടി പരിഗണിക്കുന്നതിനാലാണിത്.

ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ

പുരുഷന്മാരുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യ, ഇംഗ്ലണ്ട്, പാകിസ്ഥാൻ, വെയിൽസ് എന്നിവർക്കൊപ്പം പൂൾ ഡി-യിലാണ് ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമാകട്ടെ ചൈന, ഇംഗ്ലണ്ട്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവർക്കൊപ്പം പൂൾ ഡി-യിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.

മത്സര ഘടന ഇങ്ങനെ

ആകെ 16 ടീമുകളെ 4 പൂളുകളായി തിരിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ടീമും മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ വീതം കളിക്കും. ഇതിന് ശേഷം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് (ഓഗസ്റ്റ് 21-24) ടീമുകൾ മാറും. എന്നാൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒരേ പൂളിൽ നിന്ന് യോഗ്യത നേടുന്ന രണ്ട് ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരഫലം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൂടി മാറ്റപ്പെടും. ഇത് ഓരോ പൂൾ മത്സരത്തെയും നിർണ്ണായകമാക്കുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ പൂൾ ഇ, പൂൾ എഫ് എന്നിവയിലെ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാരാണ് നേരിട്ട് സെമിയിൽ എത്തുക.

കോച്ചുമാരുടെ പ്രതികരണം

പരമ്പരാഗത ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ രീതിയായിരുന്നു തനിക്ക് താല്‍പര്യമെന്ന് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ചീഫ് കോച്ച് ശ്യോർഡ് മരീനെ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും പുതിയ ഫോർമാറ്റിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ടീം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പുതിയ ഫോർമാറ്റ് കാരണം ആദ്യ മത്സരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഗണ്യമായി വർധിച്ചതായി പുരുഷ ടീം കോച്ച് ക്രെയ്ഗ് ഫുൾട്ടൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു ടീമിനെ തോൽപ്പിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന 3 പോയിന്‍റുകൾ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുമെന്നത് സെമി സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കും. അതിനാൽ തുടക്കം മികച്ചതാകണമെന്നും മത്സരങ്ങളിലെ ഗോൾ വ്യത്യാസം മികച്ച രീതിയിൽ നിലനിർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും ഫുൾട്ടൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഓഗസ്റ്റ് 27, 28 തീയതികളിൽ സെമി ഫൈനലുകൾ നടക്കും. വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ഓഗസ്റ്റ് 29-ന് നെതർലൻഡ്‌സിലും പുരുഷ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ഓഗസ്റ്റ് 30-ന് ബെൽജിയത്തിലും നടക്കും.

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