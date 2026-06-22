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യമാലിന് കന്നി ഗോൾ; ഒയർസബാലിന്‍റെ ഡബിൾ, സൗദിയെ വിറപ്പിച്ച് സ്പെയിൻ

ആദ്യ കളിയിലെ നിരാശ തീർത്തു, സൗദി വലയിൽ നാല് ഗോളുകൾ നിറച്ച് സ്പെയിൻ.

Lamine Yamal
Lamine Yamal (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 12:36 AM IST

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അറ്റ്‌ലാന്‍റ: ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം ലാമിന്‍ യമാലിന്‍റെ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവും മികേൽ ഒയാർസബാലിന്‍റെ ഇരട്ട ഗോളുകളും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച മത്സരത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയെ 4-0ന് തകർത്ത് സ്പെയിൻ ലോകകപ്പിന്‍റെ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കേപ് വെർദെയ്‌ക്കെതിരെ നേരിട്ട ഗോൾരഹിത സമനിലയുടെ നിരാശ പൂർണ്ണമായും മാറ്റുന്ന ആക്രമണ ശൈലിയാണ് സ്പെയിൻ അറ്റ്‌ലാന്‍റയില്‍ പുറത്തെടുത്തത്.

ആദ്യ പകുതിയിലെ ഗോൾ വേട്ട

ബാഴ്‌സലോണയുടെ 16-കാരൻ താരം ലാമിന്‍ യമാൽ ആണ് സ്പെയിന് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം നൽകിയത്. പത്താം മിനിറ്റിൽ ഇടതുപക്ഷത്തുനിന്ന് ഡാനി ഓൽമോ നൽകിയ മനോഹരമായ ക്രോസ്സ് സ്വീകരിച്ച് സ്ലൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യമാൽ ടൂർണമെന്‍റിലെ തന്‍റെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി.

തുടർന്ന് മുപ്പതാം മിനിറ്റിൽ ഡാനി ഓൽമോയുടെ കോർണർ കിക്കിൽ നിന്നും അയ്മെറിക് ലപ്പോർട്ടെ നൽകിയ ഹെഡ്ഡർ സൗദി ബോക്സിനുള്ളിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുകയും പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത റയൽ സോസിഡാഡ് സ്‌ട്രൈക്കർ ഒയാർസബാൽ സ്പെയിന്‍റെ രണ്ടാം ഗോൾ വലയിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പന്ത് തൊടാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒയാർസബാൽ മുപ്പത്തിമൂന്നാം മിനിറ്റിൽ മാർക് കുകുറെല്ലയുടെ പാസിൽ നിന്നും ഡാനി ഓൽമോ നൽകിയ അസിസ്റ്റിലൂടെ ഒരു തകർപ്പൻ വോളിയിലൂടെ തന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ നേടി സ്കോർ 3-0 ആക്കി.

രണ്ടാം പകുതിയും സെൽഫ് ഗോളും

വിജയം ഉറപ്പിച്ചതോടെ സ്പെയിൻ കോച്ച് ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂന്‍റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ യമാലിനെയും ഒയാർസബാലിനെയും പിൻവലിച്ചു. അൻപതാം മിനിറ്റിൽ ഡാനി ഓൽമോയുടെ ഒരു ഷോട്ട് സൗദി ഗോൾകീപ്പർ തടുത്തുവെങ്കിലും പന്ത് സൗദി താരം ഹസ്സൻ അൽതംബക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ തട്ടി സ്വന്തം വലയിലേക്ക് കയറിയതോടെ സ്പെയിന്‍റെ വിജയം 4-0 ന് പൂർത്തിയായി.

ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിലെ നിലവിലെ അവസ്ഥ

ഈ വിജയത്തോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 4 പോയിന്‍റുകളോടെ സ്പെയിൻ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കി. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു പോയിന്‍റ് മാത്രമുള്ള സൗദി ടൂർണമെന്‍റില്‍ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഉറുഗ്വേയും കേപ് വെർദെയും തമ്മിൽ മയാമിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടും.

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TAGGED:

FIFA 2026
SPAIN VS SAUDI ARABIA
LAMINE YAMAL
MIKEL OYARZABAL
FIFA WORLD CUP 2026

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