ചിലിയുടെ മണ്ണിൽ പിറവി, ഒടുവില് 'ഡായ് ഡായ്' വരെ ; കാൽപ്പന്ത് ആവേശത്തിന്റെ സംഗീത ചരിത്രം!
1962ലെ ചിലി ലോകകപ്പിലായിരുന്നു ഫിഫ ആദ്യമായി ഗാനം പുറത്തിറക്കിയത്. ചിലിയന് ബാന്ഡ് ആയ ദി റാംബ്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നു എല് റോക്ക് ഡെല് മുന്ദിയാല് എന്ന റോക്ക് ആന്ഡ് റോള് ഗാനം ഒരുക്കിയത്.
Published : May 26, 2026 at 7:32 PM IST
2026 ഫിഫ വേള്ഡ് കപ്പിന് തുടക്കമായതോടെ ഇഷ്ട ടീമിൻ്റെ ജേഴ്സിയ്ക്കും പതാകയ്ക്കുമൊപ്പം ആവേശം കൊടുംപിരി കൊള്ളിക്കുന്ന മറ്റൊന്നുണ്ട്... അത് ലോകകപ്പ് ഗാനങ്ങളാണ്... 1962ലെ ചിലി ലോകകപ്പ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗാനങ്ങള്ക്കും ആന്തങ്ങള്ക്കുമെല്ലാം ആരാധകർ ഏറെയാണ്. ആതിഥേയ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്നതായിരിക്കും ലോകകപ്പ് ഗാനങ്ങള്. ഫുഡ് ബോള് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങള് എവർ ഗ്രീൻ വൈറൽ സോങുമാണ്.
ഈ പാട്ടുകള് മൂളി നടക്കുന്നവരെല്ലാം കാൽപ്പന്ത് ആരാധകരാണെന്ന് പറയാനും കഴിയില്ല. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് 2013ൽ റിലീസ് ആയ ആഫ്രിക്ക എന്ന ദേശത്തിൻ്റെ ചെറുത്ത് നിൽപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ പാപ്പഊത്തെയ് എന്ന ഗാനം. കോംങ്കോയുടെ ദേശിയ ഫുഡ് ബോള് കളിയ്ക്ക് മുൻപ് മുഴങ്ങിക്കേള്ക്കുന്ന ഗാനം... വെള്ളക്കാർ അടിച്ചമർത്തിയ കറുത്ത മനുഷ്യരുടെ വേദനയുടെ ചരിത്രം പേറുന്ന ഗാനം... ഇടക്കാലത്ത് വീണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈയ്യടക്കിയ പാപ്പഊത്തെയ്...
ലോക കപ്പ് ഗാനങ്ങളും ചരിത്രവും അറിയാം...
2026 ഫിഫ അനൗൻസ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ഷക്കേറയുടെ ഇത്തവണത്തെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗാനവും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. വരികളിലും ദൃശ്യങ്ങളിലുമെല്ലാം പൈതൃകം കൈവിടാതെ തന്നെ ഷക്കേറ ഗാനം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിന് പുറമെ ആതിഥേയ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയിലും, പ്രാദേശിക ഭാഷയിലുമൊല്ലാം ഗാനം പുറത്തിറക്കാറുണ്ട്. ഇത്തവണയും പതിവിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. 1962ലെ ചിലി ലോകകപ്പിലായിരുന്നു ഫിഫ ആദ്യമായി ഗാനം പുറത്തിറക്കിയത്. ചിലിയന് ബാന്ഡ് ആയ ദി റാംബ്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നു എല് റോക്ക് ഡെല് മുന്ദിയാല് എന്ന റോക്ക് ആന്ഡ് റോള് ഗാനം ഒരുക്കിയത്.
പിന്നീട് 1978 ൽ അടുത്ത ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. ബ്യൂണെസ് അയേഴ്സ് ഫില്ഹാര്മോണിക് ഓര്ക്കസ്ട്രയ്ക്കൊപ്പം എല് മുന്ദിയാല് എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് ഗാനം ഇറങ്ങിയത്. എന്നാൽ വരികളില്ലാത്ത ഗാനമായിരുന്നു അത്. സ്പാനിഷ് സംഗീത പാരമ്പര്യം ഓർമിപ്പിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ഇൻസ്രുമെൻസ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ശേഷം 1982ൽ മുന്ദിയാല് 82 എന്ന ഗാനവും പുറത്തിറങ്ങി. 1982 ലോകകപ്പിനായി പ്ലാസിഡോ ഡൊമിങ്ങോയാണ് ഗാനം ഒരുക്കിയത്.
എന്നാൽ തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് അൽപം കൂടി ജനകീയമായ ഒരു ഗാനം പിറവിയെടുത്തത്. ഇറ്റാലിയൻ ഗായകരായ എഡ്വാർഡോ ബെനറ്റോയും ഗിയാനായും ചേര്ന്നിറക്കിയ ടു ബീ നമ്പര് വണ് എന്ന പ്രശസ്തമായ ഗാനം. ശേഷം 90കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ജോർജിയോ മൊറോഡർ പ്രൊജക്ട് ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പും ഒരുക്കി. അങ്ങനെ ലോകകപ്പ് ഗാനങ്ങളിൽ ആദ്യമായി കരോക്കെ വേർഷനും പുറത്തിറങ്ങി. 1994ലെ യുഎസ്എ ലോകകപ്പില് ഡാരില് ഹാളും സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക്നെസും ചേര്ന്ന് ഗ്ലോറി ലാന്ഡ് എന്ന ഗാനം ഒരുക്കി. അമേരിക്കന് സംഗീത പാരമ്പര്യവും സ്വത്വവുമൊക്കെ ഉള്ക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു ആ ഗാനം.
എന്നാൽ നയൻ്റീസ് കിഡ്സിനെ രോമാഞ്ചം കൊള്ളിച്ച ഗാനത്തിൻ്റെ പിറവി അത് 1998ലായിരുന്നു. ഫ്രാൻസ് ലോകകപ്പിനായി ഔദ്യോഗിക ഗാനവും ആന്തവും പുറത്തിറങ്ങിയ കാലം. അന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയില്ലാതിരുന്ന കാലം. എന്നാലും മലയാളികളടക്കം മൂളി നടന്ന സ്പാനിഷ് ഗായകന് റിക്കി മാര്ട്ടിൻ്റെ ഗോ.. ഗോ.. അലെ അലെ... സൃഷ്ടിച്ച തംരംഗം ചില്ലറയൊന്നുമല്ല.
റിക്കി മാര്ട്ടിന് ഗാനം ഫുട്ബോള് പ്രേമികളെയാകെ ആവേശത്തിലാക്കുന്നതായിരുന്നു. ആല്ബം വില്പ്പനയില് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച ഗാനം കൂടിയാണിത്. ഡിജിറ്റല് യുഗത്തിനു മുന്പിറങ്ങിയ ഗാനത്തിൻ്റെ പിന്നീടിറങ്ങിയ ഡിജിറ്റല് പതിപ്പും വലിയ തോതില് വിറ്റുപോയി. എന്തിന് പറയണം ഇന്നും സ്പോട്ടി ഫൈ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ റിക്കിയുടെ ഈ പാട്ടുണ്ട്.
2002 ൽ ഏഷ്യ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച കാലത്താണ് 'ബൂം' എന്ന ലോകകപ്പ് ഗാനം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ടുഗെദര് എന്ന പ്രാദേശിക ഗാനവും അന്ന് ഫിഫ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇല് ഡിവോ, ടോണി ബ്രാക്സ്ണ് എന്നിവരൊരുക്കിയ ദി ടൈം ഓഫ് ഔര് ലൈവ്സ്, ഹെര്ബെര്ട്ട് ഗ്രോണ്മെയറിൻ്റെ സെലിബ്രേറ്റ് ദി ഡേ എന്നിവയായിരുന്നു 2006 ജര്മനി ലോകകപ്പിൻ്റെ ഗാനങ്ങള്.
പിന്നീടൊരു ജനകീയ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് 2010ല് പോപ്പ് താരം ഷക്കീറയായിരുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ ലോകകപ്പിനായി ഷക്കീറ ഒരുക്കിയത് വക്കാ... വക്കാ... എന്ന ഗാനം വലിയ പ്രചാരം നേടി. എക്കാലത്തെയും വലിയ ഹിറ്റായി മാറിയ ഗാനം ആഫ്രിക്കൻ ഫുഡ് ബോള് ചരിത്രവും പൈതൃകവുമെല്ലാം വിളിച്ചോതി. ഗോത്ര വർഗക്കാരുടെ പരമ്പരാഗത ഗാനത്തിന് ആധുനിക സംഗീതം കൂടിയായപ്പോള് യൂട്യൂബിലെ പല റെക്കോർഡുകളും തിരുത്തി വക്കാ വക്കാ മുന്നേറി. താരങ്ങളെ, പടക്കൊരുങ്ങിയ പടയാളികളോട് ഉപമിച്ച ഗാനത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് മ്യൂസിക് ബാന്ഡായ ഫ്രെഷ്ലി ഗ്രൗണ്ടാണ് ഷക്കേറയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകി ഗാനത്തിലുടനീളമുണ്ടായിരുന്നത്. 2010ലെ ഹെയ്തി ഭൂകമ്പത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടവര്ക്കുള്ള ആദരം കൂടിയായിരുന്നു വക്കാ വക്കാ.
ഒപ്പം അതേ വർഷം തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ വെൻ ഐ ഗെറ്റ് ഓള്ഡർ... ഐ വിൽ ബി സ്ട്രോങ്ങർ... എന്ന പ്രൊമോഷൻ ഗാനവും സൂപ്പർ ഹിറ്റായി. ഇന്നും ഈ ഗാനത്തിന് ആരാധകർ ഏറെയാണ്. വക്കാ വക്കായ്ക്കൊപ്പം പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ സെലിബ്രേഷൻ മിക്സിന് കഴിഞ്ഞു. വമ്പൻ പ്രമോഷണൽ ഗാനമായി കൊക്കകോള ഇതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ നേരെയുള്ള അടിച്ചമർത്തലും യുദ്ധവും കുടിയേറ്റവും, കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പുതിയ ഭാഷാ പഠനത്തിന് നേരിടേണ്ടിവരുന്ന കളിയാക്കലും ഭീഷണിയുമെല്ലാം പാട്ടിൻ്റെ വരികളിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2014 ബ്രസീല് ലോകകപ്പിന് പിറ്റ്ബുള്, ജെന്നിഫര് ലോപ്പസ്, ക്ലൗഡിയ ലിറ്റെ സംഘത്തിൻ്റെ ഒലെ... ഒലെ.. അഥവാ വീ ആര് വണ് ആയിരുന്നു ഔദ്യോഗിക ഗാനം. ഇതിനൊപ്പം വീ വില് ഫൈന്ഡ് എ വേ എന്ന ആന്തവും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോള് വികാരമൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ഗാനമെന്ന വിമര്ശനമാണ് പിറ്റ്ബുളും സംഘവും ആദ്യം കേട്ടത്. തുടര്ന്ന് ചില മാറ്റങ്ങള് വരുത്തി പുറത്തിറക്കിയ പാട്ട് ഫുട്ബോള്, സംഗീതപ്രേമികള് ഏറ്റെടുത്തു. ഇന്ത്യന് പ്രീമിയര് ലീഗിൻ്റെ തുടക്കക്കാലത്ത് ഇന്ത്യന് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലും പിറ്റ്ബുള് ഒരുക്കിയ ലോകകപ്പ് ഗാനം മുഴങ്ങിയിരുന്നു.
2014ല് ഷക്കീറ ലാ...ലാ...ലാ... എന്നൊരു ഗാനവും ചെയ്തിരുന്നു. അത് ലാ ലാ ലാ ബ്രസീല് എന്ന പേരില് ലോകകപ്പ് തീമില് പുറത്തിറക്കിയതോടെ, ലോകമെങ്ങും ഏറ്റുപാടി. ലോകകപ്പ് ഗാനത്തിനൊപ്പമോ, അതിനു മുകളിലായോ ലാ ലാ ലാ പടര്ന്നുപിടിച്ചു. ഷക്കേറയും ബ്രസീലിയൻ ഗായകൻ കാർലിനോസ് ബ്രൗണുമായിരുന്നു ഗായകര്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ കൊടികളും ആരാധകരും ഡാന്സേഴ്സിനുമൊപ്പം ഫുട്ബാര് താരങ്ങളും പാട്ടില് വന്നുപോകുന്നുണ്ട്. ബില്യണ് വ്യൂസുമായി ഇന്നും ട്രെന്ഡിങ്ങാണ് ഈ ഗാനം.
റഷ്യ വീണ്ടും ലോകകപ്പിനായി ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് 2018ലാണ്. ലീവ് ഇറ്റ് അപ്പ് എന്ന ഗാനത്തിൽ ഹോളിവുഡ് നടൻ വിൽ സ്മിത്തും ഗായിക ഇറാ ഇസ്ട്രഫിയുമാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. 2022 ഖത്തര് ലോകകപ്പിന് ആവേശം പകര്ന്നത് ഹയ്യ ഹയ്യ... ബെറ്റര് ടുഗെദര് എന്ന ഗാനമായിരുന്നു.
അമേരിക്കൻ ഗായകൻ നിക്കി ജാമാണ് ഔദ്യോഗിക ഗാനം ഒരുക്കിയത്. അമേരിക്കന് ഗായകന് ട്രിനിഡാഡ് കര്ഡോണ, നൈജീരിയൻ ഗായകൻ ഡേവിഡോ, ഖത്തറിലെ പ്രശസ്ത ഗായിക ഐഷ എന്നിവരായിരുന്നു പാട്ട് ഒരുക്കിയത്. 2026 ലോകകപ്പിനായി ഷക്കീറയാണ് ലോകകപ്പ് ഗാനമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡായ് ഡായ് എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനവുമായാണ് ഷക്കീറ വീണ്ടുമൊരിക്കല് കൂടി ഫുട്ബോള് ആവേശം പകരാനെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Also Read: കിരീടത്തിലേക്ക് ഇനി നാലേ നാല് അടികൾ; പ്ലേഓഫ് മത്സരക്രമവും വേദികളും അറിയാം