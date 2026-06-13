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ബെല്ലിംഗ്ഹാമിന്‍റെ ബൂട്ടും കവർന്നു? ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ലോകകപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളെ തകിടം മറിച്ച് മോഷണം!

അമേരിക്കയിൽ ഫിഫ ലോകകപ്പിനെത്തിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന്‍റെ പരിശീലന സാമഗ്രികൾ മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടു, രണ്ട് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ.

ENGLAND TRAINING EQUIPMENT STOLEN
ENGLAND TRAINING EQUIPMENT STOLEN (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 1:19 PM IST

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കാൻസസ് സിറ്റി: ലോകകപ്പിൽ കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ഫുട്ബോൾ ടീമിന്‍റെ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് കടുത്ത തിരിച്ചടിയായി വൻ സുരക്ഷാവീഴ്‌ച. ടീം തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക പരിശീലന സെഷന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പ്രമുഖ കളിക്കാരുടെ ബൂട്ടുകളും പരിശീലന സാമഗ്രികളും മത്സരങ്ങൾക്കായുള്ള ഔദ്യോഗിക പന്തുകളും യാത്രാമധ്യേ മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടു.

ട്രാൻസിറ്റിനിടയിലെ വൻ മോഷണം

ഫ്ലോറിഡയിലെ പ്രീ-ടൂർണമെന്‍റ് ബേസിൽ നിന്ന് മിസൗറിയിലുള്ള കാൻസസ് സിറ്റിയിലെ 'സ്വോപ് സോക്കർ വില്ലേജ്' പരിശീലന മൈതാനത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ ട്രാൻസിറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ മുൻനിര താരങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ബൂട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നഷ്ടപ്പെട്ടവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച കാൻസസ് സിറ്റി പോലീസ് സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട് പേരെ നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്‌തു വരികയാണെന്ന് പോലീസ് വക്താവ് അറിയിച്ചു.

കളിക്ക് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം; ആദ്യ പരിശീലനം പ്രതിസന്ധിയിൽ

ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന്‍റെ ആദ്യ പരിശീലന സെഷൻ നടക്കാനിരിക്കെ, നഷ്ടപ്പെട്ട സാമഗ്രികൾ എത്രയും വേഗം കണ്ടെത്താൻ ടീം മാനേജ്‌മെന്‍റും പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംയുക്തമായി ശ്രമിച്ചുവരികയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിനായി ഇംഗ്ലണ്ട് ബൂട്ട് കെട്ടാനിരിക്കെയാണ് ഈ തിരിച്ചടി. ജൂൺ 18 ബുധനാഴ്‌ച ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 1:30-ന് ഡാളസിൽ വെച്ച് ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ആദ്യ മത്സരം. ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ടൂർണമെന്‍റിനായി കൃത്യമായ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും, ഈ മോഷണം സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിന് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വിജയതുടർച്ചയുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം

ഫ്ലോറിഡയിലെ വെസ്റ്റ് പാം ബീച്ചിൽ നടത്തിയ കഠിനമായ പരിശീലന ക്യാമ്പിന് ശേഷമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം കാൻസസ് സിറ്റിയിൽ എത്തിയത്. അവിടെ വെച്ച് നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിൽ ടാമ്പയിൽ വെച്ച് ന്യൂസിലാൻഡിനെയും ഒർലാൻഡോയിൽ വെച്ച് കോസ്റ്റാറിക്കയെയും അവർ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കോസ്റ്റാറിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം ഫോമിലാണ്. ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മോർഗൻ റോജേഴ്സിന് മുന്നേ പത്താം നമ്പർ റോളിൽ ബെല്ലിംഗ്ഹാം തന്നെ ഇറങ്ങാനാണ് സാധ്യത. എന്നാൽ അക്കിലിസ് പരിക്കിന്‍റെ പിടിയിലുള്ള ബുക്കായോ സാക്കയുടെ ഫിറ്റ്നസ് ടീമിന് ആശങ്കയാണ്. സെൻട്രൽ ഡിഫൻസിൽ മാർക് ഗുവേഹിക്കൊപ്പം ഇടം നേടാൻ എസ്രി കോൻസ, ജോൺ സ്റ്റോൺസ് എന്നിവർ തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരമുണ്ട്.

മാറ്റങ്ങളുമായി തോമസ് ടുഹൽ

കഴിഞ്ഞ തവണകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, വലിയ സൂപ്പർതാര പകിട്ടുള്ള ടീം എന്ന ലേബലിൽ നിന്ന മാറി തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു സ്ക്വാഡുമായാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇത്തവണ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ട്രെന്‍റ് അലക്സാണ്ടർ-ആർനോൾഡ്, കോൾ പാമർ, ഫിൽ ഫോഡൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളെ ഇത്തവണ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പുതിയ ജർമ്മൻ പരിശീലകനായ തോമസ് ടുഹൽ ഈ യുവനിരയെ എങ്ങനെ നയിക്കുമെന്നും, വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ കടുത്ത ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയുമായി ടീം എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുമെന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ലോകകപ്പ് മുന്നേറ്റം. നിലവിൽ, പരിശീലന സാമഗ്രികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആദ്യ പ്രാക്ടീസ് സെഷന് ഇറങ്ങുന്ന ടീമിന് വലിയൊരു അണിയറ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

TAGGED:

FIFA 2026
ENGLAND TRAINING EQUIPMENT STOLEN
FIFA WORLD CUP 2026
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ENGLAND WORLD CUP TEAM ROBBED

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