പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ലക്ഷ്യമിട്ട് യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാർ; സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും ഇന്ന് നോക്കൗട്ടിൽ
റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ മുൻ സുവർണ്ണ സഖ്യം ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ നേർക്കുനേർ, പോർച്ചുഗൽ-ക്രോയേഷ്യ പോരാട്ടം ഇന്ന്.
Published : July 2, 2026 at 7:18 PM IST
ലോസ് ആഞ്ചലസ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) പോരാട്ടങ്ങൾ ആവേശകരമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക്. ഇന്ന് രാത്രി നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിനും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുഗലും പ്രീ-ക്വാർട്ടർ (ലാസ്റ്റ് 16) ബർത്ത് ഉറപ്പാക്കാൻ കളത്തിലിറങ്ങും. മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോളിന്റെ അന്തസ്സ് വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അൾജീരിയ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ നേരിടും.
സ്പെയിൻ - ഓസ്ട്രിയ പോരാട്ടം - പുലർച്ചെ 12:30
ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ സ്പെയിൻ ഓസ്ട്രിയയെ നേരിടും. ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ പോർച്ചുഗലുമായി ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള സാധ്യത സ്പെയിന് മുന്നിലുണ്ട്. ടൂർണമെന്റില് കേപ് വെർദെയോട് ഗോൾരഹിത സമനില വഴങ്ങി പതറിയാണ് സ്പെയിൻ തുടങ്ങിയതെങ്കിലും, സൗദി അറേബ്യയെ 4-0 ന് തകർത്തും ഉറുഗ്വേയെ കഠിനമായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ കീഴടക്കിയും അവർ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
🇦🇹 Locked in.— Spanish Football (@SpainIsFootball) June 28, 2026
Austria await in the Round of 32. 👊🇪🇸
Bonus: no more late-night kick-offs. 😜
More info 👇https://t.co/bEyDnVhE6S#VamosEspaña | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZnztNoIBoh
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലോകകപ്പുകളിലും (2018, 2022) പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലാണ് സ്പെയിൻ പുറത്തായത്. അതിനാൽ ഇത്തവണ പെനാൽറ്റി നേരിടാനുള്ള പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയോടെയാണ് ടീം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കോച്ച് ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂന്റെ വ്യക്തമാക്കി.
റൊണാൾഡോ - മോഡ്രിച്ച് നേർക്കുനേർ - പുലർച്ചെ 4:30
ടൊറന്റോയില് നടക്കുന്ന പോർച്ചുഗൽ - ക്രോയേഷ്യ മത്സരം ചരിത്രതാളുകളിൽ ഇടംപിടിക്കും. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് 40 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള രണ്ട് ഔട്ട്ഫീൽഡ് കളിക്കാർ (ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ചും) ഒരേസമയം മൈതാനത്ത് നേർക്കുനേർ വരുന്നത്. റയൽ മാഡ്രിഡിലെ മുൻ സഹതാരങ്ങളായ ഇരുവർക്കും ഒരുപക്ഷേ ഇതാകും കരിയറിലെ അവസാന ലോകകപ്പ് മത്സരം.
Ronaldo 🆚 Modrić— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
Two legends collide on the #FIFAWorldCup stage 🤩 pic.twitter.com/9iZqlMfiGy
റയൽ മാഡ്രിഡ് ജേഴ്സിയിൽ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് കളിച്ചത് 222 മത്സരങ്ങളിലാണ്. 2012 മുതൽ 2018 വരെയുള്ള സുവർണ്ണ കാലയളവിൽ 4 യുറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങളും ഒരു ലാ ലിഗയും ഉൾപ്പെടെ 13 ട്രോഫികളാണ് ഇവർ മാഡ്രിഡിന് നേടിക്കൊടുത്തത്. ഇന്ന് ഇരുവരും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ, അത് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന് വൈകാരികമായ ഒരു യാത്രയയപ്പ് നിമിഷമായി മാറിയേക്കാം.
ആഫ്രിക്കൻ കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ അൾജീരിയ - രാവിലെ 8:30
നാളെ രാവിലെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ അൾജീരിയ വാൻകൂവറിൽ വെച്ച് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ നേരിടും. ഐവറി കോസ്റ്റ്, സെനഗൽ, കോംഗോ എന്നീ ആഫ്രിക്കൻ ടീമുകളെല്ലാം റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ തോറ്റ് പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ അൾജീരിയക്ക് ഈ മത്സരം നിർണായകമാണ്.
Eagle vs Eagle at the World Cup 🦅— Eintracht Frankfurt (@eintrachtint) July 2, 2026
Aurèle Amenda and Switzerland face Farès Chaïbi and Algeria for a place in the Round of 16
🇨🇭🇩🇿 | Switzerland vs Algeria | 05:00 CEST | 11:00 PM ET#SGE pic.twitter.com/g67CV8uwM1
നിലവിൽ മൊറോക്കോ മാത്രമാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. ഓസ്ട്രിയയോട് 3-3 സമനില വഴങ്ങിയാണ് അൾജീരിയ നോക്കൗട്ടിൽ എത്തിയത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു നോക്കൗട്ട് മത്സരം പോലും ജയിക്കാൻ അൾജീരിയക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
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