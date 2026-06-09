യൂറോപ്പ് കീഴടക്കി ഇനി ലോകം പിടിക്കാൻ സ്പെയിൻ; വഴിമുടക്കാൻ ഉറുഗ്വായും സൗദിയും!
ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് പ്രിവ്യൂ: പരിക്കിന്റെ ആശങ്കയിൽ സ്പെയിൻ, വെല്ലുവിളിയുമായി ഉറുഗ്വായും സൗദിയും കേപ് വെർദെയും.
Published : June 9, 2026 at 10:05 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് കൺവെച്ചിറങ്ങുന്ന യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിന് ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽ കടുത്ത പരീക്ഷണം. പേപ്പറിൽ സ്പെയിന് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും, ടീമിലെ പ്രധാന താരങ്ങളെ അലട്ടുന്ന പരിക്കുകൾ വലിയ ആശങ്കയാണ് നൽകുന്നത്. ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കരുത്തുമായി വരുന്ന ഉറുഗ്വായ് ആണ് ഗ്രൂപ്പിൽ സ്പെയിന്റെ പ്രധാന എതിരാളികൾ. ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയെ അട്ടിമറിച്ച് വിറപ്പിച്ച സൗദി അറേബ്യയും, യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ വമ്പന്മാരെ ഞെട്ടിച്ച കേപ് വെർദെയും ചേരുന്നതോടെ ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിലെ പോരാട്ടങ്ങൾ പ്രവചനാതീതമാകും.
പരിക്കിന്റെ നിഴലിൽ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാർ: സ്പെയിൻ
ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫുവെന്റേയുടെ പരിശീലനത്തിന് കീഴിൽ പന്തടക്കത്തിലും മനോഹരമായ ആക്രമണ ഫുട്ബോളിലും വിശ്വസിക്കുന്ന സ്പെയിൻ ഇത്തവണയും കിരീടസാധ്യതയിൽ മുന്നിലാണ്. റോഡ്രി, മാർട്ടിൻ സുബിമെൻഡി എന്നിവർ മധ്യനിരയിൽ കളി നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ പെഡ്രി, നികോ വില്യംസ്, ലാമിൻ യമാൽ എന്നിവരുടെ മാന്ത്രിക നീക്കങ്ങളാണ് ടീമിന്റെ കരുത്ത്. ബാഴ്സലോണയുടെ യുവ പ്രതിഭ പാവു കുബാർസി പ്രതിരോധത്തിലും ഉനായ് സിമോൺ ഗോൾവലയ്ക്ക് മുന്നിലും ഉറച്ചുനിൽക്കും. എന്നാൽ, ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായ നികോ വില്യംസും ലാമിൻ യമാലും കേപ് വെർദെയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിന് മുൻപ് പൂർണ്ണ ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുക്കുമോ എന്നതാണ് സ്പെയിൻ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി.
🚨 OFFICIAL: Spain squad for World Cup has been released by Luis de la Fuente 🇪🇸 pic.twitter.com/DwiGfxHX04— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026
- സൂപ്പർ താരം: ലാമിൻ യമാൽ. വരാനിരിക്കുന്ന ജൂലൈ 13-ന് മാത്രം 19 വയസ്സ് തികയുന്ന ഈ ബാഴ്സലോണ വിങ്ങർ, തന്റെ അസാധാരണ വേഗതയും ഡ്രിബ്ലിംഗ് മികവും കൊണ്ട് ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണമാകും.
- ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം: മാർക്കോസ് ലൊറെന്റെ. അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് താരം. പ്രതിരോധത്തിലും മധ്യനിരയിലും ഒരേപോലെ തിളങ്ങാൻ കെൽപ്പുള്ള ലൊറെന്റെയുടെ കഠിനാധ്വാനം സ്പെയിന്റെ വിങ്ങുകളിൽ കരുത്താകും.
ബിയൽസയുടെ തന്ത്രങ്ങളുമായി ഉറുഗ്വായ്
ഇതിഹാസ പരിശീലകൻ മാഴ്സെലോ ബിയൽസയുടെ കടുത്ത പ്രെസ്സിംഗ് ഗെയിം ശൈലിയാണ് ഉറുഗ്വായുടെ പ്രധാന ആയുധം. റൊണാൾഡ് അരൗഹോ, ഹൊസെ ഗിമെനെസ് എന്നിവർ നയിക്കുന്ന പ്രതിരോധ കോട്ട തകർക്കുക ഏതൊരു മുന്നേറ്റ നിരയ്ക്കും എളുപ്പമാകില്ല. സൗദി ക്ലബ് അൽ-ഹിലാലിലേക്ക് മാറിയ ശേഷം കളിസമയം കുറഞ്ഞ ഡാർവിൻ നൂനിയസിലാണ് മുന്നേറ്റ നിരയുടെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ. എന്നാൽ, അമേരിക്കയിലെ കടുത്ത ചൂടും ഹ്യുമിഡിറ്റിയും ബിയൽസയുടെ കഠിനമായ കളിശൈലിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നത് കണ്ടറിയണം.
🚨🇺🇾 OFFICIAL: Marcelo Bielsa releases Uruguay squad for the World Cup. pic.twitter.com/IrmUPxCx6V— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2026
- സൂപ്പർ താരം: ഫെഡെ വാൽവെർഡെ. റയൽ മാഡ്രിഡ് താരം. മൈതാനത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും ഓടിയെത്തി കളിക്കുന്ന വാൽവെർഡെയുടെ ദീർഘദൂര ഷോട്ടുകളും ഫ്രീക്കിക്കുകളും ടീമിന് നിർണായകമാണ്.
- ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം: ബ്രയാൻ റോഡ്രിഗസ്. മെക്സിക്കൻ ക്ലബ്ബില് തിളങ്ങുന്ന ഈ വിങ്ങർ, ബിയൽസയുടെ തന്ത്രങ്ങളിൽ എതിർ പ്രതിരോധം തകർക്കാൻ പോന്ന സർപ്രൈസ് കാർഡാണ്.
അട്ടിമറി വീര്യവുമായി സൗദി അറേബ്യ
ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ കിരീടം നേടിയ അർജന്റീനയെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ അട്ടിമറിച്ച ചരിത്രമുള്ള സൗദി അറേബ്യയെ ആർക്കും കുറച്ചുകാണാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഇത്തവണ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ അവർക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടി വന്നു. ജോർദാൻ, ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവർക്ക് പിന്നിലായതോടെ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ കോച്ച് ഹെർവ് റെനാർഡിനെ മാറ്റി ജോർജിയോസ് ഡോണിസിനെ പുതിയ കോച്ചായി നിയമിച്ചു. ക്ലബ് തലത്തിൽ വലിയ പരിചയസമ്പത്തുള്ള ഡോണിസിന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്തത് സൗദിക്ക് തിരിച്ചടിയായേക്കാം.
Carrying our hopes, our dreams 💚— Saudi National Team (@SaudiNT_EN) June 1, 2026
The final 26-man squad selected for FIFA World Cup 2026™️ 🇸🇦📋
Fly high, Green Falcons 🙌#GreenFalcons | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KJxqlf64yL
- സൂപ്പർ താരം: സലേം അൽ-ദൗസരി. അൽ-ഹിലാലിന്റെ വിങ്ങറായ അൽ-ദൗസരി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സൗദി നിരയിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ താരം.
- ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം: സാലിഹ് അൽ ഷെഹ്രി. അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെ ഗോൾ നേടിയ ഈ സെന്റര് ഫോർവേഡ് പന്തുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും ടീമിനായി പ്രതിരോധ കോട്ട തീർക്കാനും മിടുക്കനാണ്.
ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തുമായി കേപ് വെർദെ
വെറും അഞ്ച് ലക്ഷം മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ഈ കൊച്ചു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം കാമറൂണിനെപ്പോലെയുള്ള വമ്പന്മാരെ ഗ്രൂപ്പിൽ മറികടന്നാണ് ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയത്. ശക്തമായ പ്രതിരോധമാണ് ഇവരുടെ കരുത്ത്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഒരു ഗോൾ പോലും വഴങ്ങാത്ത കേപ് വെർദെ ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് നിലനിർത്തി. കോച്ച് പെഡ്രോ ലെയ്റ്റാവോ ബ്രിട്ടോയുടെ (ബുബിസ്റ്റ) കീഴിൽ ഇറങ്ങുന്ന ടീമിന്റെ ആദ്യ കടുത്ത പരീക്ഷണം സ്പെയിനെതിരെയാണ്.
🚨🇨🇻 Cape Verde have announced their squad for the 2026 FIFA World Cup.— World Cup HQ (@WorldCup26HQ) May 18, 2026
Their schedule is as follows:
🇪🇸 Spain | June 15
🇺🇾 Uruguay | June 21
🇸🇦 Saudi Arabia | June 26 pic.twitter.com/ZEAqvYB4sQ
- സൂപ്പർ താരം: റയാൻ മെൻഡിസ്. 36 വയസ്സുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ മെൻഡിസ് രാജ്യത്തിനായി 95 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 22 ഗോളുകൾ നേടിയ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനാണ്.
- ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം: സിഡ്നി ലോപ്പസ് കബ്രാൾ. ബെൻഫിക്കയുടെ 23 വയസ്സുള്ള ഈ ഡിഫൻഡർക്ക് മികച്ച ക്രോസുകൾ നൽകാനും ഗോളുകൾ കണ്ടെത്താനും കെൽപ്പുണ്ട്.
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