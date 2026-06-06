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മുറിവേറ്റ സിംഹങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവ്; ജർമ്മനിക്ക് വഴി എളുപ്പമല്ല; പ്രതിരോധക്കരുത്തുമായി ഇക്വഡോറും ഐവറി കോസ്റ്റും!

ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇ പ്രിവ്യൂ: കനൽവഴിയിൽ ജർമ്മനി, പ്രതിരോധക്കോട്ടയുമായി ഇക്വഡോർ!

Jamal Musiala, Enner Valencia, Tahith Chong, Amad Diallo
Jamal Musiala, Enner Valencia, Tahith Chong, Amad Diallo (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 6, 2026 at 4:03 PM IST

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ബെർലിൻ: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലോകകപ്പുകളിലെ കനത്ത തിരിച്ചടികൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ നാല് തവണത്തെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമ്മനി ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ഇറങ്ങുന്നു. 2018-ലും 2022-ലും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്താകേണ്ടി വന്ന നാണക്കേട് മാറ്റുക എന്ന കടുത്ത ദൗത്യമാണ് യുവ കോച്ച് ജൂലിയൻ നഗൽസ്‌മാനു മുന്നിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇ യിൽ ജർമ്മനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമാകില്ല. കരുത്തുറ്റ പ്രതിരോധവുമായി ഇക്വഡോറും, അതിവേഗ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളുമായി ആഫ്രിക്കൻ വമ്പന്മാരായ കോട്ട് ഡി ഐവറിയും, അട്ടിമറി സ്വപ്‌നങ്ങളുമായി എത്തുന്ന കുറക്കാവോയും ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രവചനാതീതമാക്കുന്നു.

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"ഫുട്ബോൾ എന്നത് 11 പേർക്കെതിരെ 11 പേർ കളിക്കുന്ന കളിയാണ്, ഒടുവിൽ ജർമ്മൻകാർ ജയിക്കും" എന്ന ഗാരി ലീനേക്കറുടെ പ്രശസ്‌തമായ വാചകം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലോകകപ്പുകളിലും ജർമ്മനിക്ക് കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ യൂറോ 2024-ൽ സ്പെയിനെതിരെ പുറത്തെടുത്ത പോരാട്ടവീര്യവും, യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ 16 ഗോളുകൾ അടിച്ചുയർത്തി നേടിയ തുടർച്ചയായ 5 വിജയങ്ങളും ജർമ്മനിയുടെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ടീം കരുത്ത്: യുവത്വവും പരിചയസമ്പത്തും കൃത്യമായി സമന്വയിപ്പിച്ച നിര. ജോഷ്വ കിമ്മിച്ച്, അന്‍റോണിയോ റൂഡിഗർ എന്നിവർ പ്രതിരോധം നയിക്കുമ്പോൾ മധ്യനിരയിലും മുന്നേറ്റത്തിലും യുവതാരങ്ങളാണ് കരുത്ത്.

പ്രധാന താരം – ജമാൽ മുസിയാല: ബയേൺ മ്യൂണിക്കിന്‍റെ ഈ വിങ്ങറാണ് ജർമ്മനിയുടെ വജ്രായുധം. പന്തടക്കത്തിലും എതിർ പ്രതിരോധത്തെ വെട്ടിച്ച് മുന്നേറുന്നതിലും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച യുവപ്രതിഭകളിൽ ഒരാളാണ് മുസിയാല.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം – ഫ്ലോറിയൻ വിർട്‌സ്: ലിവർപൂളിലെ പരിക്കിന്‍റെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ വിർട്‌സ്, മുസിയാലയ്‌ക്കൊപ്പം ചേരുമ്പോൾ ജർമ്മൻ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സർഗ്ഗാത്മകതയും അസിസ്റ്റുകളും ഗോളുകളും പിറക്കും.

ഇക്വഡോർ: തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിരോധക്കോട്ട

തങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ലോകകപ്പിനെത്തുന്ന ഇക്വഡോർ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പ്രീ-ക്വാർട്ടറിനപ്പുറം കടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ബൂട്ട് കെട്ടുന്നത്. കോച്ച് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബെക്കാസെസിന്‍റെ കീഴിൽ ശാരീരികക്ഷമതയിലും പ്രതിരോധത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ കളിശൈലിയാണ് ഇക്വഡോറിന്‍റേത്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ 18 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും 5 ഗോളുകൾ മാത്രം വഴങ്ങിയ പ്രതിരോധം അവരുടെ കരുത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ 14 ഗോളുകൾ മാത്രം നേടിയ മുന്നേറ്റനിരയുടെ മൂർച്ചക്കുറവ് അവർക്ക് തലവേദനയാണ്.

പ്രധാന താരം – എന്നർ വലൻസിയ: 36-ാം വയസ്സിലും ഇക്വഡോർ ആക്രമണങ്ങളുടെ കുന്തമുനയാണ് ഈ വെറ്ററൻ താരം. അർജന്‍റീനയ്‌ക്കെതിരായ നിർണായക പെനാൽറ്റി ഗോളിലൂടെ തന്‍റെ നൂറാം അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം അവിസ്മരണീയമാക്കിയ താരം കൂടിയാണ് വലൻസിയ.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം – മോയ്‌സസ് കൈസെഡോ: ചെൽസി മധ്യനിരയിലെ വിശ്വസ്തനായ കൈസെഡോയാണ് ഇക്വഡോറിന്‍റെ ഗെയിം പ്ലാനിലെ എൻജിൻ. കഠിനാധ്വാനവും മികച്ച ടാക്ലിംഗും കൊണ്ട് മധ്യനിരയുടെ നിയന്ത്രണം കൈസെഡോ ഏറ്റെടുക്കും.

ഐവറി കോസ്റ്റ്: ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തിന്‍റെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക്

2014-ന് ശേഷം ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ഐവറി കോസ്റ്റ്, തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം കടക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ 10 മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പോലും ഗോൾ വഴങ്ങാതെ, 25 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയാണ് ഇവർ വരുന്നത്. കോച്ച് എമേഴ്‌സ് ഫായെയുടെ കീഴിൽ പന്ത് കൈവശം വെച്ച് കളിക്കാനും, അതേസമയം പ്രതിരോധത്തിലൂന്നി അതിവേഗ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകൾ നടത്താനും ഈ ടീമിന് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. ഇക്വഡോറുമായുള്ള ഇവരുടെ ആദ്യ മത്സരം ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാകും.

പ്രധാന താരം – അമാദ് ഡിയാല്ലോ: മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്‍റെ കുതിപ്പിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ഡിയാല്ലോ തകർപ്പൻ ഫോമിലാണ്. ഇരു വിങ്ങുകളിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഡിയാല്ലോയുടെ വേഗതയും ഡ്രിബ്ലിംഗും എതിരാളികൾക്ക് ഭീഷണിയാണ്.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം – യാൻ ഡിയോമാണ്ടെ: ആർബി ലെയ്പ്സിഗിന്‍റെ 19 കാരനായ വിങ്ങർ ഡിയോമാണ്ടെ യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ യുവതാരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ്. ഈ ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനം വൻകിട ക്ലബ്ബുകളിലേക്കുള്ള താരത്തിന്‍റെ വഴിതുറക്കും.

കുറക്കാവോ: അത്ഭുതങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്ന കൊച്ചു ദ്വീപ് രാഷ്ട്രം

ലോകകപ്പിലെ ടീമുകളുടെ എണ്ണം 48 ആയി ഉയർത്തിയതിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താക്കളാണ് 158,000 മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള കുറക്കാവോ എന്ന കരീബിയൻ ദ്വീപ് രാജ്യം. കോൺകകാഫ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ജമൈക്കയെ അട്ടിമറിച്ചാണ് ഇവർ യോഗ്യത നേടിയത്. 78 കാരനായ ലോകപരിചയമുള്ള കോച്ച് ഡിക്ക് അഡ്വക്കാറ്റിന്‍റെ തന്ത്രങ്ങളിലാണ് ഈ അണ്ടർഡോഗുകളുടെ പ്രതീക്ഷ. കരുത്തരായ ജർമ്മനിക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യ മത്സരം ഇവർക്ക് കടുത്ത പരീക്ഷണമായിരിക്കും.

പ്രധാന താരം – താഹിത് ചോങ്: മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് മുൻ താരവും നിലവിൽ ഷെഫീൽഡ് യുണൈറ്റഡ് മിഡ്ഫീൽഡറുമായ ചോങ് ആണ് ടീമിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ താരം. ശക്തരായ എതിരാളികൾക്കെതിരെ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറുടെ റോളിലായിരിക്കും ചോങ് കളിക്കുക.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം – സോണ്ട്ജെ ഹാൻസൻ: അയാക്‌സ് അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് വളർന്നുവന്ന ഹാൻസൻ 2025 അവസാനത്തോടെയാണ് നെതർലൻഡ്സിൽ നിന്നും കുറക്കാവോ ടീമിലേക്ക് മാറിയത്. വിങ്ങുകളിൽ വേഗതയും സാങ്കേതിക മികവും എത്തിക്കാൻ ഈ 19 കാരന് കഴിയും.

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