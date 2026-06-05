ഗ്രൂപ്പ് എ കനക്കും! സ്വന്തം മണ്ണിൽ മെക്സിക്കോ, ഏഷ്യൻ കരുത്തുമായി കൊറിയ; ഒപ്പം അട്ടിമറി വീരന്മാരും!
ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എ പ്രിവ്യൂ: മെക്സിക്കോയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും നോക്കൗട്ട് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു, അട്ടിമറി സാധ്യതകളുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കും.
Published : June 5, 2026 at 1:08 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ അസ്ടെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ലോകകപ്പിന്റെ വിസിൽ മുഴങ്ങാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി. ഗ്രൂപ്പ് എ പോരാട്ടങ്ങളില് സ്വന്തം മണ്ണിലെ ആവേശവുമായി ഇറങ്ങുന്ന ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോയും, കരുത്തരായ ഏഷ്യൻ പ്രതിരോധവുമായി എത്തുന്ന ദക്ഷിണ കൊറിയയും ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ടീമുകളാണ്.
എന്നാൽ, നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ലോകവേദിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വേഗതയേറിയ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളും, ശാരീരികക്ഷമതയിൽ മുന്നിലുള്ള ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ തന്ത്രങ്ങളും ഗ്രൂപ്പ് എ-യെ പ്രവചനാതീതമായ ഒരു മരണഗ്രൂപ്പായി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു.
മെക്സിക്കോ: ആതിഥേയരുടെ കരുത്തും സ്വന്തം മണ്ണിലെ ആവേശവും
മൂന്നാം തവണയും ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന മെക്സിക്കോ, കഴിഞ്ഞ തവണ ഖത്തറിലേറ്റ കടുത്ത തിരിച്ചടി മറികടക്കാനാണ് ഇത്തവണ ഇറങ്ങുന്നത്. 1994 മുതൽ 2018 വരെ തുടർച്ചയായി ഏഴ് തവണ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലെത്തിയ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്താകേണ്ടി വന്നിരുന്നു. 1970-ലും 1986-ലും സ്വന്തം മണ്ണിൽ കളിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് മെക്സിക്കോയ്ക്ക് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ വരെ എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്.
🚨🤯 BREAKING: MEXICO’S OFFICIAL SQUAD FOR THE 2026 FIFA WORLD CUP IS HERE! 🏆— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 1, 2026
The 26 players that will represent our country in the most important tournament in world football. pic.twitter.com/odCK28aRue
- ടീം ശൈലി: പരിചയസമ്പന്നനായ കോച്ച് ജാവിയർ അഗീരെ 2024-ൽ മൂന്നാം തവണയും ടീമിന്റെ ചുമതലയേറ്റെടുത്തു. മുൻപത്തെ മെക്സിക്കൻ ടീമുകളെപ്പോലെ പന്ത് കൈവശം വെച്ച് കളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ , കൃത്യമായ പ്രസ്സിംഗിനും ഉയർന്ന തീവ്രതയുള്ള വേഗതയേറിയ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകൾക്കുമാണ് അഗീരെ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. യൊഹാൻ വാസ്ക്വസ്, സീസർ മോണ്ടെസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന പ്രതിരോധ നിരയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന കരുത്ത്. മധ്യനിരയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ എഡ്സൺ അൽവാരസും എറിക് ലിറയും കരുത്താകുമ്പോൾ, ഗിൽബെർട്ടോ മോറയുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും അലക്സിസ് വേഗയുടെ വേഗതയും ടീമിന് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു.
- സൂപ്പർ താരം: 35 കാരനായ റാൾ ജിമെനെസ് തന്നെയാണ് ഇന്നും മെക്സിക്കോയുടെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള താരം. 2020-ൽ വോൾവർഹാംപ്ടണിനായി കളിക്കുന്നതിനിടെ തലയോട്ടിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടും തളരാതെ തിരിച്ചുവന്ന ജിമെനെസ്, ഈ സീസണിൽ ഫുൾഹാമിനായി പ്രീമിയർ ലീഗിൽ 9 ഗോളുകളും 3 അസിസ്റ്റുകളും നേടി മികച്ച ഫോമിലാണ്. ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ താരത്തിന്റെ പരിചയസമ്പത്തിന് സാധിക്കും.
- ശ്രദ്ധേയനായ യുവതാരം: 17 കാരനായ മിഡ്ഫീൽഡർ ഗിൽബെർട്ടോ മോറ ടൂർണമെന്റിലെ തന്നെ വലിയ ആകർഷണമാണ്. പതിനാറാം വയസ്സിൽ മെക്സിക്കോയുടെ സീനിയർ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഈ യുവതാരം ടീമിന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് മിഡ്ഫീല്ഡ് ഭരിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവനാണ്.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക: കരുത്തരായ അട്ടിമറി വീരന്മാർ
1998, 2002, 2010 ലോകകപ്പുകളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായ ചരിത്രമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഉള്ളതെങ്കിലും, ഇത്തവണ അവർക്ക് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നേറാമെന്ന ശക്തമായ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്.
The final Bafana Bafana 🇿🇦🔥 2026 FIFA World Cup squad is LOCKED IN! ⚽💛💚 From the safe hands in goal to the clinical forwards, these are the players who will represent South Africa on the global stage.— Bafana Bafana (@BafanaBafana) May 27, 2026
#BafanaPride@adidasfootball @adidasza @rexona_sa @standardbankza… pic.twitter.com/d9B9NPIpqF
- ടീം ശൈലി: 2021-ൽ ബെൽജിയംകാരനായ ഹ്യൂഗോ ബ്രൂസ് പരിശീലകനായി എത്തിയതോടെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോളിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറിയത്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ഒരു അയോഗ്യനായ കളിക്കാരനെ ഇറക്കിയതിന് മൂന്ന് പോയിന്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും, ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന അവർ നൈജീരിയയെ ഒരു പോയിന്റിനു പിന്നിലാക്കിയാണ് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടിയത്. മറ്റ് ടീമുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആഭ്യന്തര ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന താരങ്ങളെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. വ്യക്തിഗത മികവിനേക്കാൾ ഒത്തൊരുമയോടെയുള്ള കളിയിലാണ് ടീമിന്റെ വിശ്വാസം. പ്രമുഖ ഗോൾകീപ്പർ റോൺവെൻ വില്യംസ് കാക്കുന്ന ഗോൾവലയും മാമെലോഡി സൺഡൗൺസ് താരങ്ങളായ മൊകോയേന, മുദാവു എന്നിവരുടെ കെട്ടുറപ്പും ടീമിന്റെ കരുത്താണ്.
- സൂപ്പർ താരം: മധ്യനിരയിൽ കളി മെനയുന്നതിലും ഡിഫൻസിനെയും അറ്റാക്കിനെയും ഒരേപോലെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും മിടുക്കനാണ് ടെബോഹോ മൊകോയേന. സെറ്റ് പീസുകൾ എടുക്കുന്നതിലും ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ടുകൾ ഉതിർക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം അപകടകാരിയാണ്.
- ശ്രദ്ധേയനായ യുവതാരം: ഒർലാൻഡോ പൈറേറ്റ്സ് ക്ലബിvd]Jz യുവ ഫോർവേഡ് റെലെബോഹിൽ മൊഫോകെങ് ആണ് ഈ ടീമിൽ ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന താരം. ഗോളുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും സ്കോർ ചെയ്യാനുമുള്ള താരത്തിന്റെ വേഗത എതിരാളികൾക്ക് ഭീഷണിയാകും.
ദക്ഷിണ കൊറിയ: പരിചയസമ്പന്നരായ ഏഷ്യൻ കരുത്തർ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ (12 തവണ) ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്ന ഏഷ്യൻ ടീമെന്ന റെക്കോർഡുമായാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ വടക്കേ അമേരിക്കയിലേക്ക് വിമാനം കയറുന്നത്. 2002-ൽ സ്വന്തം മണ്ണിൽ നാലാം സ്ഥാനം നേടിയതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം. കഴിഞ്ഞ തവണ ബ്രസീലിനോട് തോറ്റ് അവർ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ പുറത്തായിരുന്നു.
🚨🇰🇷 South Korea have announced their squad for the 2026 FIFA World Cup.— World Cup HQ (@WorldCup26HQ) May 16, 2026
Their schedule is as follows:
🇨🇿 Czech Republic | June 11
🇲🇽 Mexico | June 18
🇿🇦 South Africa | June 24 pic.twitter.com/dg1Jju2blq
- ടീം ശൈലി: യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ഒരു മത്സരം പോലും തോൽക്കാതെയാണ് അവർ എത്തിയതെങ്കിലും, ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള വാം-അപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഓസ്ട്രിയയോടും കോട്ട് ഡി ഐവറിയോടും പരാജയപ്പെട്ടത് അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി. കോച്ച് ഹോങ് മ്യുങ്-ബോ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ 4-ബാക്ക് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും അവസാന മത്സരത്തിൽ 3-ബാക്ക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറിയത് ടീമിന്റെ ഫോർമേഷനിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സോൺ ഹ്യുങ്-മിൻ, കിം മിൻ-ജേ, ലീ കാങ്-ഇൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ പരിക്കും ഫോമില്ലായ്മയും ആശങ്കയാണെങ്കിലും, യൂറോപ്യൻ ലീഗുകളിലെ പരിചയസമ്പത്ത് കൊറിയയ്ക്ക് കരുത്താകും.
- സൂപ്പർ താരം: ലോസ് ആഞ്ചലസ് എഫ്സി താരവും മുൻ ടോട്ടനം ഹീറോയുമായ സോൺ ഹ്യുങ്-മിൻ തന്നെയാണ് കൊറിയയുടെ അനിഷേധ്യനായ നേതാവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോളടിക്കാനുള്ള കഴിവും നായകപാടവവും കൊറിയയുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ നിർണായകമാകും.
- ശ്രദ്ധേയനായ യുവതാരം: ബെസിക്താസ് ക്ലബിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള 1.87 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള സ്ട്രൈക്കർ ഓ ഹിയോൺ-ഗ്യൂ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരിക കരുത്ത് അറ്റാക്കിംഗിൽ കോച്ചിന് പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാൻ സഹായകരമാകും.
ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്: രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ കാത്തിരിപ്പ്
2006-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ലോകകപ്പ് വേദികളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. മാർച്ചിൽ നടന്ന പ്ലേ-ഓഫിൽ ഡെന്മാർക്കിനെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അവർ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയത്.
🚨🇨🇿 Czech Republic have announced their squad for the 2026 FIFA World Cup.— World Cup Update (@Ultimatepman) June 1, 2026
Their schedule is as follows:
🇰🇷 South Korea | June 11
🇿🇦 South Africa | June 18
🇲🇽 Mexico | June 24#FIFAWorldCup pic.twitter.com/hea5KlZUWz
- ടീം ശൈലി: കടുത്ത ശാരീരികക്ഷമതയും, കൃത്യമായ അച്ചടക്കവും, സെറ്റ് പീസുകളിൽ നിന്ന് ഗോള നേടാനുള്ള കഴിവുമാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ശൈലി. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഫറോ ദ്വീപുകളോടേറ്റ തോൽവിയെ തുടർന്ന് കോച്ച് ഇവാൻ ഹാസെക്കിനെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ചുമതലയേറ്റ 74-കാരനായ മിറോസ്ലാവ് കൗബെക്ക് ടീമിന് വലിയ സ്ഥിരതയും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകി. മെക്സിക്കോയിലെ കടുത്ത അന്തരീക്ഷത്തിലും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും കളിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇവർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ടോമാസ് സൗസെക്, ലാഡിസ്ലാവ് ക്രെജ്ചി എന്നിവരാണ് ടീമിന്റെ നട്ടെല്ല്.
- സൂപ്പർ താരം: ബയേർ ലെവർകൂസന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫിനിഷർ പാട്രിക് ഷിക്ക് ആണ് ചെക്ക് പടയുടെ പ്രധാന ആയുധം. വലിയ ടൂർണമെന്റുകളില് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്ന ഷിക്കിനെ പൂട്ടുക എന്നത് എതിരാളികൾക്ക് എളുപ്പമാകില്ല.
- ശ്രദ്ധേയനായ യുവതാരം : മധ്യനിരയിൽ കളി നിയന്ത്രിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള യുവതാരം പാവൽ സുൽക് ആണ് ചെക്ക് നിരയിൽ വളർന്നുവരുന്ന മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യം.
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