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ജർമ്മനിക്ക് ഇക്വഡോറിന്‍റെ ‘ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്‌മെന്‍റ്, ടുണീഷ്യയെ തോൽപ്പിച്ച് ഡച്ചുകാർ റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ

ഇക്വഡോറിന് ചരിത്ര ജയം; പ്ലാറ്റയുടെ അവസാന നിമിഷ ഗോളിൽ ജർമ്മനി തകർന്നു!ആദ്യ ഏഴ് മിനിറ്റിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ; ടുണീഷ്യയെ വീഴ്ത്തി നെതർലൻഡ്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ.

FIFA World Cup
Ecuador Stun Germany 2-1 to Reach Knockouts; Netherlands Beat Tunisia 3-1 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 9:25 AM IST

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ന്യൂജേഴ്‌സി / കാൻസസ് സിറ്റി: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ വൻ അട്ടിമറിയോടെ ഇക്വഡോറും ആധികാരിക ജയത്തോടെ നെതർലൻഡ്‌സും നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ന്യൂജേഴ്‌സി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ നാല് വട്ട ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമ്മനിയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ഇക്വഡോർ തകർത്തത്. മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ടുണീഷ്യയെ കീഴടക്കി നെതർലൻഡ്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ലേക്ക് മുന്നേറി.

ജർമ്മനിയെ ഞെട്ടിച്ച് ഇക്വഡോറിന്‍റെ ചരിത്ര വിജയം

മത്സരത്തിന്‍റെ രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ലിറോയ് സാനെയിലൂടെ ജർമ്മനിയാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ജർമ്മനിയുടെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ രണ്ടാമത്തെ ഗോളായിരുന്നു ഇത് (1934-ൽ ഓസ്ട്രിയയ്‌ക്കെതിരെ ഏണസ്റ്റ് ലെഹ്നർ ഒന്നാം മിനിറ്റിൽ നേടിയതാണ് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഗോൾ). എന്നാൽ ഈ ഗോളിന്‍റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും ഇക്വഡോർ വേഗത്തിൽ മോചിതരായി. ഏഴാം മിനിറ്റിൽ മധ്യനിര താരം നിൽസൺ അംഗുലോയിലൂടെ അവർ സമനില പിടിച്ചു. പാബ്ലോ വിറ്റെ നൽകിയ പാസ് സ്വീകരിച്ച് ഡി-ബോക്സിന് തൊട്ടുപുറത്തുനിന്നും ജർമ്മൻ ഗോൾകീപ്പർ മാനുവൽ നോയറെ കാഴ്‌ചക്കാരനാക്കി അംഗുലോ പന്ത് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

ECUADOR BEATS GERMANY
ECUADOR BEATS GERMANY (AP)

രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ജർമ്മനിക്ക് അനുകൂലമായി റഫറി ടോറി പെൻസോ പെനാൽറ്റി വിധിച്ചെങ്കിലും വാർ (VAR) പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അത് റദ്ദാക്കി. മത്സരത്തിന്‍റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ നാടകീയമായ നീക്കങ്ങളാണ് നടന്നത്. 85-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ കെവിൻ റോഡ്രിഗസ് എടുത്ത കോർണർ കിക്ക് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്‌തത് സ്വീകരിച്ച് ഗോൺസാലോ പ്ലാറ്റ ഇക്വഡോറിന്‍റെ വിജയഗോൾ നേടി.

ECUADOR BEATS GERMANY
ECUADOR BEATS GERMANY (AP)

തോറ്റെങ്കിലും മികച്ച ഗോൾ ഡിഫറൻസിന്‍റെ കരുത്തിൽ ജർമ്മനി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതായി ഫിനിഷ് ചെയ്‌തു. 2006-ന് ശേഷം ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മികച്ച എട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാണ് ഇക്വഡോർ നോക്കൗട്ട് ഉറപ്പിച്ചത്.

ടുണീഷ്യയെ തകർത്ത് നെതർലൻഡ്‌സ് ഒന്നാമത്

ഗ്രൂപ്പ് എഫിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഏഴ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നെതർലൻഡ്‌സ് രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തങ്ങളുടെ 58 മത്സരങ്ങളിൽ ആദ്യമായാണ് നെതർലൻഡ്‌സ് ആദ്യ ഏഴ് മിനിറ്റിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടുന്നത്. മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ഡെൻസൽ ഡംഫ്രീസിന്‍റെ ക്രോസ് തടയാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ടുണീഷ്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ എലീസ് സ്ഖീരിയുടെ വകയായി ആദ്യ സെൽഫ് ഗോൾ പിറന്നു. ഏഴാം മിനിറ്റിൽ വിർജിൽ വാൻ ഡൈക് ഹെഡ് ചെയ്‌ത് നൽകിയ ഫ്രീ കിക്ക് പാസിൽ നിന്നും ബ്രയാൻ ബ്രോബി ഡച്ചുകാരുടെ രണ്ടാം ഗോളും സ്വന്തമാക്കി.

NETHERLANDS VS TUNISIA 2026
NETHERLANDS VS TUNISIA 2026 (AP)

രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഹാനിബാൾ മെജ്‌ബ്രിയുടെ കോർണർ കിക്കിൽ നിന്നും ഹാസിം മസ്തൂരി ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ഒരു ഗോൾ മടക്കി ടുണീഷ്യയെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റുകളിൽ തന്നെ തിജ്ജാനി റെയ്ൻഡേഴ്സിന്‍റെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്നും യാൻ പോൾ വാൻ ഹെക്കെ തന്‍റെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ഗോൾ നേടിക്കൊണ്ട് നെതർലൻഡ്‌സിന്‍റെ 3-1 വിജയവും ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യൻപട്ടവും ഉറപ്പിച്ചു. ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്നും നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തായ ടുണീഷ്യയ്ക്ക് ഈ തോൽവി കടുത്ത തിരിച്ചടിയായി. റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ മൊറോക്കോയാണ് നെതർലൻഡ്‌സിന്‍റെ എതിരാളികൾ.

NETHERLANDS VS TUNISIA 2026
NETHERLANDS VS TUNISIA 2026 (AP)

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TAGGED:

FIFA 2026
GERMANY VS ECUADOR
NETHERLANDS VS TUNISIA 2026
ECUADOR BEATS GERMANY
FIFA WORLD CUP 2026

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