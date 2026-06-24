കോംഗോയെ പൂട്ടി കൊളംബിയൻ പട; പോർച്ചുഗലിനെ വെട്ടിച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമത്!
ഫിഫ ലോകകപ്പ്: കോംഗോയെ മറികടന്ന് കൊളംബിയ നോക്കൗട്ടിൽ.
Published : June 24, 2026 at 10:37 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പില് ഒരു മത്സരം ബാക്കിനിൽക്കേ കൊളംബിയ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 യോഗ്യത സ്വന്തമാക്കി. ബുധനാഴ്ച ഗ്വാഡലഹാര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശം നിറഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ, എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് കൊളംബിയ കോംഗോയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഡാനിയൽ മുനോസ് രണ്ടാം പകുതിയിൽ നേടിയ ഗോളാണ് കൊളംബിയക്ക് തകർപ്പൻ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. കോംഗോ ഗോൾകീപ്പർ ലയണൽ എംപാസിയുടെ ശക്തമായ പ്രതിരോധത്തെ തകർത്തായിരുന്നു മുനോസിന്റെ ഈ ഗോൾ നേട്ടം. ഡാനിയൽ മുനോസ് ഇതോടെ 2026 ലോകകപ്പിൽ തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ കുറിച്ചു.
തുടർച്ചയായ രണ്ട് വിജയങ്ങളോടെ 6 പോയിന്റ് നേടി ഗ്രൂപ്പ് കെ-യിൽ പോർച്ചുഗലിനെ പിന്നിലാക്കി കൊളംബിയ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ 5-0 ന് തകർത്ത പോർച്ചുഗൽ 4 പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. കൊളംബിയയുടെ അടുത്ത മത്സരം ഗ്രൂപ്പിലെ കരുത്തരായ പോർച്ചുഗലിനെതിരെയാണ്. അതേസമയം, വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും മറ്റ് മത്സരഫലങ്ങൾ അനുകൂലമാകുകയും ചെയ്താല് കോംഗോയ്ക്കും ഇനിയും അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറാൻ അവസരമുണ്ട്.
Where things stand for Groups K&L 📊#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026
ആവേശകരമായ പോരാട്ടവും കൊളംബിയൻ മുന്നേറ്റവും
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ കൊളംബിയൻ താരങ്ങളായ ജെയിംസ് റോഡ്രിഗസ്, ലൂയിസ് ഡയസ്, ജൊഹാൻ അരിയാസ്, ഗുസ്താവോ പ്യൂർട്ട എന്നിവർ നടത്തിയ മിന്നും മുന്നേറ്റങ്ങളെല്ലാം കോംഗോ കീപ്പർ ലയണൽ എംപാസി തട്ടിയകറ്റി. കോംഗോയുടെ എഡോ കായെംബെ ദൂരത്തുനിന്ന് തൊടുത്ത ഷോട്ട് പോസ്റ്റിന് പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ, ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ആർതർ മസുവാകു നൽകിയ മികച്ച ക്രോസ് തലവെയ്ക്കാൻ കോംഗോ സ്ട്രൈക്കർ യോവാൻ വിസ്സയ്ക്ക് സാധിച്ചതുമില്ല. കോംഗോയുടെ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിന് മുൻപിൽ കൊളംബിയയുടെ ഒരു ഗോൾ ഓഫ്സൈഡ് മൂലം റദ്ദാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
Colombia are into the next round! ⏩#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026
രണ്ടാം പകുതിയിലും കൊളംബിയ ആക്രമണം തുടർന്നതോടെ മത്സരം കൂടുതൽ കടുപ്പമേറിയതായി തോന്നി. ഒടുവിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ജോൺ കോർഡോബയുടെ മികച്ച നീക്കത്തിനൊടുവിൽ ഡാനിയൽ മുനോസ് തൊടുത്ത ഷോട്ട് കോംഗോ പ്രതിരോധ നിരയിൽ തട്ടി വലയിൽ കയറുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ ലൂയിസ് ഡയസ് നേടിയ രണ്ട് ഗോളുകൾ ഉൾപ്പെടെ കൊളംബിയയുടെ മൂന്ന് ഗോളുകളാണ് ഓഫ്സൈഡ് മൂലം റഫറി റദ്ദാക്കിയത്.
കളിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ സമനിലയ്ക്കായി കോംഗോ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെങ്കിലും കൊളംബിയൻ പ്രതിരോധം കോട്ടപോലെ ഉറച്ചുനിന്നു. അതേസമയം പോർച്ചുഗൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കോംഗോയോട് 1-1 ന് സമനില വഴങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിലും, രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ 5-0 ന് തകർത്തു.
🇨🇴 Colombia have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026
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