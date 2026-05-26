കാല്‍പന്തിന്‍റെ 'മക്ക' ഉണര്‍ന്നു; ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിന് കിക്കോഫ് കുറിച്ച് നൈനാംവളപ്പ്

കോഴിക്കോട്ടെ ആരാധകരിൽ ഏറ്റവും ആവേശക്കാരാണ് നൈനാം വളപ്പുകാർ. ആരാധകർ നിറഞ്ഞാടുന്ന നൈനാം വളപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും ലോകകപ്പ് ആരവത്തിന്‍റെ ആദ്യ വിസിൽ.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 26, 2026 at 7:59 PM IST

കെ ശശീന്ദ്രന്‍

കോഴിക്കോട്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിന് കൊടി തൂക്കി കോഴിക്കോട്. ഇനി തെരുവുകളിൽ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഉത്സവക്കാലമാണ്. ആരാധകർ നിറഞ്ഞാടുന്ന നൈനാം വളപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും ആദ്യ വിസിൽ മുഴങ്ങിയത്. നൈനാംവളപ്പ് പള്ളിക്കണ്ടി റോഡിൽ അർജൻ്റീന ഫാൻസ് വമ്പൻ ഫ്ലെക്‌സ്‌ തൂക്കിക്കഴിഞ്ഞു. " ഇത്തവണയും തൂക്കും", "ചരിത്രം രചിച്ചവർ.. ഇതിഹാസം തീർത്തവർ ഖത്തറിൽ തുടങ്ങിയ ആധിപത്യം ഇനിയങ്ങോട്ടും തുടരും" എന്ന തലവാചകത്തില്‍ ഫ്ലെക്‌സുകള്‍ ഉയര്‍ന്നു. ഇത്തവണയും വലിയ ആർജ്ജവത്തിൽ തന്നെയാണ് അർജൻ്റീന ഫാൻസ്.

എവിടേക്കൊന്നു തിരിഞ്ഞാലും അവിടെ ടീമുകളുടെ കൊടിപാറുകയാണ്. ബ്രസീൽ, അർജൻ്റീന, ഇംഗ്ലണ്ട്, സ്പെയിൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ ദേശീയ പതാകകൾ ഒരുമിച്ച് അലയടിക്കുന്നു. നൈനാം വളപ്പുകാരുടെ കളിത്തട്ടായ കോതി മൈതാനത്തിനു സമീപം ലോകകപ്പിനു സ്വാഗതമോതി വലിയ ഫ്ലെക്‌സും ഉയർന്നു. ആരവത്തിന് കിക്കോഫ് ആയതോടെ ഇനി ഫ്ലെക്‌സ് ബോർഡുകൾ നിറയും. വഴി നീളെ വിവിധ ടീമുകളുടെ കൊടികൾ പാറും. ആകാശം മുട്ടുന്ന കൂറ്റൻ കട്ടൗട്ടുകൾ ഉയരും. മെസിയും നെയ്‌മറും ക്രിസ്റ്റ്യാനോയും എംബാപ്പെയും തുടങ്ങി താര നിബിഡമാകും നമ്മുടെ നാട്.

fifa world flex boards at kozhikode (ETV Bharat)

നൈനാംവളപ്പില്‍ ആദ്യ വിസില്‍ മുഴങ്ങി

കോഴിക്കോട്ടെ ആരാധകരിൽ ഏറ്റവും ആവേശക്കാർ നൈനാംവളപ്പുകാരാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ടീമുകളുമായി നേരിട്ട് കത്തിടപാടു നടത്തുന്നവരാണിവര്‍. അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും മെക്‌സിക്കോയിലുമായി നടക്കുന്ന വേൾഡ് കപ്പിനെ വരവേൽക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞെന്ന് മുഖ്യ സംഘാടകനായ സുബൈർ നൈനാം വളപ്പ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഇത്തവണ 48 ടീമുകളാണ് ലോക കപ്പില്‍ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ തന്നെ യോഗ്യരായി വന്നവരാണ്. അർജൻ്റീന ബ്രസീൽ ഫ്രാൻസ് പോർച്ചുഗൽ സ്പെയിൻ തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ടീമുകൾ കളത്തിറങ്ങുമ്പോഴും പുതിയൊരു രാജ്യം ഈ തവണ ലോകകപ്പ് ഉയർത്തിയാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ലെന്നും സുബൈർ പറഞ്ഞു.

fifa world cup celebrations kozhikode (ETV Bharat)

വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ആവേശം പാരമ്യത്തിൽ എത്തും. കഴിഞ്ഞ ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നടന്നതും മലയാളികളുടെ കൂടി പങ്കാളിത്തമുള്ള മാമാങ്കമായിരുന്നു. ഇത്തവണ പക്ഷേ നമ്മളിൽ നിന്ന് വളരെ അകലത്താണ് ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കം നടക്കുന്നത്. ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കളി എവിടെ നടന്നാലും കളി കണ്ടിരിക്കും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഞങ്ങളും.

football celebrations in nainam valappu (ETV Bharat)

ലോകം ഫുട്ബോൾ ആരവത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അത് ഉത്സവമാക്കുന്നവരാണ് മലബാറുകാരെന്ന് കോഴിക്കോട് സൗത്ത് എംഎൽഎ അഡ്വ: ഫൈസൽ ബാബു പറഞ്ഞു. നൈനാം വളപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഫുട്ബോൾ ദിനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. "ആഗോളതലത്തിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ചേർത്തു നിർത്തുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ മതമുണ്ട്. ലോക ജനതയെ അതാത് രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ വരമ്പിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ഭേദിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒന്നാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഫുട്ബോൾ സംസ്‌കാരം. ലോകം ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് കാൽപന്ത് കളിയുടെ മഹാത്മ്യം. അതിൻ്റെ ആവേശത്തിൽ കട്ടക്ക് കൂടെയുണ്ടാകുമെന്നും" എംഎൽഎ ഫൈസൽ ബാബു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

football in kozhikode (ETV Bharat)

നൈനാംവളപ്പ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ 'മക്ക'

ഫുട്ബോളിൻ്റെ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൈനാംവളപ്പിന് കാൽപന്തുകളിയുമായി പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ സുദീർഘവും ആവേശഭരിതവുമായ ചരിത്രമാണുള്ളത്. മലബാറിൻ്റെ തീരദേശ ഗ്രാമമായ നൈനാംവളപ്പിൽ ഫുട്ബോൾ എന്നത് വെറുമൊരു കായികവിനോദമല്ല, മറിച്ച് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ്.

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുമായി ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് കോഴിക്കോട്ട് ഫുട്ബോൾ എത്തിച്ചത്. കടപ്പുറത്തോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന നൈനാംവളപ്പിലെ യുവാക്കൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കളി നെഞ്ചിലേറ്റി. അന്നത്തെ പ്രാദേശിക കളിക്കാർ നഗ്നപാദരായി മണൽപ്പരപ്പിൽ പന്തുരുട്ടിയാണ് കളി പഠിച്ചത്. നൈനാംവളപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിരവധി പ്രതിഭകൾ പന്തുതട്ടി വളർന്നിട്ടുണ്ട്.

football celebrations in nainam valappu (ETV Bharat)

അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച 'ലെഫ്റ്റ്-ഔട്ട്' കുഞ്ഞു എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സി.പി. കുഞ്ഞു തുടങ്ങിയ പഴയകാല കളിക്കാർ ഈ പ്രദേശത്തെ ഫുട്ബോൾ സംസ്‌കാരം വളർത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു. പെലെയുടെ കാലം മുതൽ ബ്രസീൽ ഫുട്ബോളിൻ്റെ കടുത്ത ആരാധകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഈ നാടിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നിരവധി കളിക്കാരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുട്‌ബോള്‍ പ്രേമം കാരണമായി. സന്തോഷ് ട്രോഫിയിലും പ്രമുഖ ക്ലബുകളിലും കളിച്ച ഒട്ടനവധി കളിക്കാരെ ഈ തീരദേശം കേരള ഫുട്ബോളിന് സംഭാവന ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

നൈനാംവളപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ

ഈ നാട്ടിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ നൈനാംവളപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ (NFFA) വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. 1990-കളുടെ അവസാനം മുതൽ കോപ്പ അമേരിക്ക, ഫിഫ ലോകകപ്പ് തുടങ്ങിയ വലിയ ടൂർണമെൻ്റുകൾക്ക് ഗ്രാമത്തിൽ ഭീമൻ സ്ക്രീനുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഒന്നിച്ച് കളി കാണുന്ന രീതി ഇവർ ജനകീയമാക്കി. കോതി മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാറുള്ള കൂറ്റൻ എൽ.ഇ.ഡി സ്ക്രീനുകൾ കായിക ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

fifa world flex boards at kozhikode (ETV Bharat)

ലോകകപ്പ് കാലമായാൽ നൈനാംവളപ്പ് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ തെരുവുകളായി മാറും. ബ്രസീൽ, അർജന്റീന ടീമുകളുടെ കൂറ്റൻ കട്ടൗട്ടുകളും പതാകകളും കൊണ്ട് പ്രദേശം നിറയും. അർജൻ്റീന, ബ്രസീൽ തർക്കങ്ങളും ആരോഗ്യകരമായ ഫുട്ബോൾ ചർച്ചകളും ഇവിടുത്തെ ചായക്കടകളിലെ സ്ഥിരം കാഴ്‌ചയാണ്. നൈനാംവളപ്പുകാരുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്ത് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലും കായിക ലോകത്തും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ലോക ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ ഫിഫ വരെ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ സ്നേഹത്തെ മുൻപ് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചുരുക്കത്തിൽ നൈനാംവളപ്പുകാർക്ക് ഫുട്ബോൾ എന്നത് വെറുമൊരു വിനോദമല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ സംസ്‌കാരത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായ ഒരു വികാരമാണ്. തങ്ങളുടെ ടീമിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ആഘോഷപരിപാടികൾ നടത്തണമെന്ന ആലോചനാ യോഗങ്ങളിലാണ് ആരാധകര്‍. ഭൂമിയുടെ മറ്റൊരു പകുതിയിലാണ് ഇത്തവണ ലോകകപ്പ്
നടക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധകപ്പടക്ക് ഇനി ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളാണ് വരുന്നത്.


