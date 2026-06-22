അർജന്റീനയും ഫ്രാൻസും ഇന്ന് വിജയക്കുതിപ്പിന്; സമനിലക്കുരുക്കിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ പോർച്ചുഗൽ
സിംഹാസനം കാക്കാൻ മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും; കിരീടം പിടിച്ചെടുക്കാൻ എംബാപ്പെയും ഹാലൻഡും, ഇന്ന് തകര്പ്പന് പോരാട്ടങ്ങള്
Published : June 22, 2026 at 3:17 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ ഇതിഹാസ രാജാക്കന്മാരും വരുംതലമുറയിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങളും ഒരേ വേദിയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന നിർണ്ണായകമായ മത്സരദിനത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു. കരിയറിലെ മറ്റൊരു സുവർണ്ണ അധ്യായം ലക്ഷ്യമിട്ട് ലയണൽ മെസ്സിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ബൂട്ടണിയുമ്പോൾ, ഫുട്ബോൾ സിംഹാസനത്തിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനായി കൈലിയൻ എംബാപ്പെയും എർലിങ് ഹാലൻഡും ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങും. പാരമ്പര്യവും യുവത്വത്തിന്റെ ആവേശവും നേർക്കുനേർ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട പോരാട്ടങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്നത് നെഞ്ചിടിപ്പേറുന്ന നിമിഷങ്ങളായിരിക്കും.
അർജന്റീന ഓസ്ട്രിയയ്ക്കെതിരെ
ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയും ഓസ്ട്രിയയും തമ്മിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് 'ജെ' (Group J) പോരാട്ടമാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അൽജീരിയക്കെതിരെ മിന്നും പ്രകടനം ലയണൽ മെസ്സി തന്നെയാണ് ഇന്നും അർജന്റീനിയൻ ആക്രമണങ്ങളുടെ അമരക്കാരൻ. എന്നാൽ ജോർദാനെതിരെ ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയെത്തുന്ന ഓസ്ട്രിയ അർജന്റീനയ്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തും. ഓസ്ട്രിയയുടെ അഗ്രസീവ് പ്രസ്സിങ് ഗെയിമും മികച്ച പന്തടക്കവും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ മെസ്സിപ്പടയ്ക്ക് വലിയൊരു പരീക്ഷണം തന്നെയായിരിക്കും.
#SelecciónMayor ¡Última práctica! Cerramos la preparación para el partido de mañana ante @oefb1904 🇦🇹.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 21, 2026
¡Vamos como siempre, juntos y unidos!
Dale Argentina 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/PybowETcbY
എംബാപ്പെയുടെ ഫ്രാൻസിന് ഇറാഖ് എതിരാളികൾ
ഗ്രൂപ്പ് 'ഐ'യിൽ ആദ്യ വിജയം സമ്മാനിച്ച ആത്മവിശ്വാസവുമായി ഫ്രാൻസ് ഇന്ന് ഇറാഖിനെ നേരിടും. സെനഗലിനെതിരെയുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നിർണ്ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ എംബാപ്പെ തന്നെയാണ് ദിദിയർ ദെഷാംപ്സിന്റെ നായകത്വത്തിലുള്ള ഈ സൂപ്പർ സംഘത്തിന്റെ പ്രധാന ആയുധം. ലോകകപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരിൽ ഒരാളായ ഫ്രഞ്ച് ഫോർവേഡ് എംബാപ്പെ, നോർവെയോട് തോറ്റെത്തുന്ന ഇറാഖിനെതിരെയും തന്റെ ഗോൾവേട്ട തുടരാനാകും ശ്രമിക്കുക.
Win and book a place in the Round of 32 💪— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) June 22, 2026
Second 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑪𝒖𝒑 match for Les Bleus against Iraq 🇮🇶👊
📍Philadelphia 🇺🇸
🕰️ 23:00 pic.twitter.com/kFaC1Jqtxe
ഹാലൻഡിന് മുന്നിൽ സെനഗൽ പരീക്ഷണം
ഗ്രൂപ്പ് 'ഐ'യിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ നോർവേ സെനഗലിനെ നേരിടുമ്പോൾ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ എർലിങ് ഹാലൻഡിന് ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പരീക്ഷണമായിരിക്കും കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇറാഖിനെതിരെയുള്ള നോർവെയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കാൻ ഹാലൻഡിന് സാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സെനഗലിന്റെ ശാരീരികക്ഷമതയും വേഗതയും പ്രതിരോധ നിരയുടെ കരുത്തും മറികടക്കുക നോർവെയ്ക്ക് എളുപ്പമാകില്ല. ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താൻ ഇരു ടീമുകളും മത്സരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ മത്സരഫലം നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ വളരെ നിർണ്ണായകമാകും.
Vi er klare! pic.twitter.com/yt1t4ZSRs5— Fotballandslaget (@nff_landslag) June 22, 2026
വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ പോർച്ചുഗൽ
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കോംഗോയോട് സമനില വഴങ്ങേണ്ടി വന്ന പോർച്ചുഗലിന് ഗ്രൂപ്പ് 'കെ'യിൽ നാളെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. റോബർട്ടോ മാർട്ടിനെസിന്റെ കീഴിലിറങ്ങുന്ന ടീമിന് ഇനി മറ്റൊരു പിഴവ് താങ്ങാനാവില്ല. ഇപ്പോഴും കളി തിരിച്ചുവിടാൻ ശേഷിയുള്ള റൊണാൾഡോയിലാണ് പോർച്ചുഗലിന്റെ പ്രധാന പ്രതീക്ഷ. കൊളംബിയയോട് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും മികച്ച കളി പുറത്തെടുത്ത ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ പോർച്ചുഗലിന് എളുപ്പമുള്ള എതിരാളികളാവില്ല.
𝗥𝗼𝘂𝗻𝗱 𝟮 ✌️ em Houston 📍 Contamos com o teu apoio nas bancadas 🫂🇵🇹#VaiDarPortugal | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FMWFMiAFXD— Portugal (@selecaoportugal) June 22, 2026
ഇതിഹാസങ്ങളും യുവരക്തവും നേർക്കുനേർ
വ്യക്തിഗത പോരാട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം, ഈ മത്സരദിനത്തിന് ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് വലിയൊരു പ്രതീകാത്മക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രായത്തെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറുന്ന മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും തങ്ങളുടെ കരിയറിലെ അവസാന ലോകകപ്പിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേസമയം, വരും വർഷങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ഭരിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന തലമുറയെയാണ് എംബാപ്പെയും ഹാലൻഡും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.
തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം നിലനിർത്താൻ പോരാടുന്ന ഇതിഹാസങ്ങളും പുതിയൊരു ചരിത്രം രചിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന യുവതാരങ്ങളും ഒരേ വേദി പങ്കിടുമ്പോൾ, ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ മത്സരദിനത്തിനാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്.
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