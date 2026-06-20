ഓസ്ട്രേലിയയെ തകർത്ത് അമേരിക്കൻ പടയോട്ടം; സ്കോട്ട്ലൻഡിനെതിരെ 71-ാം സെക്കൻഡിലെ മാന്ത്രിക ഗോളിൽ ചരിത്രമെഴുതി മൊറോക്കോ!
ലോകകപ്പ് പോരാട്ടം ചൂടുപിടിക്കുന്നു: സോക്കറൂസിനെ തകർത്ത് യുഎസ്എ; സ്കോട്ട്ലൻഡിനെ ഞെട്ടിച്ച് മൊറോക്കോ
Published : June 20, 2026 at 7:10 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഫിഫ ലോകകപ്പില് ഓസ്ട്രേലിയയെ 2-0 ന് തകര്ത്ത് അമേരിക്ക നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടില് കടന്നു. സിയാറ്റിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ കരുത്തിന് മുന്നിൽ സോക്കറൂസ് തകർന്നടിഞ്ഞത്. സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യൻ പുലിസിക് പരിക്കേറ്റ് പുറത്തിരുന്നിട്ടും, തകർപ്പൻ ഫോം തുടർന്ന യുഎസ് ടീം തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയത്തോടെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 ലേക്ക് യോഗ്യത ഉറപ്പിച്ചു.
മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അമേരിക്ക മികച്ച ആക്രമണമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഫലമായി ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ അവർ രണ്ട് ഗോളുകളുടെ ലീഡ് നേടി. 11-ാം മിനിറ്റില് അമേരിക്കയുടെ ഫോലാരിൻ ബലോഗൻ ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ പാസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡിഫൻഡർ കാമറൂൺ ബർഗെസിൻ്റെ കാലിൽ തട്ടി സ്വന്തം വലയിലേക്ക് കയറി.
ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് 43-ാം മിനിറ്റില് സെർജിഞ്ഞോ ഡെസ്റ്റിൻ്റെ ഉഗ്രൻ ഷോട്ടിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പന്ത് അലക്സ് ഫ്രീമാൻ മനോഹരമായ ഒരു ഹെഡറിലൂടെ ഗോളാക്കി മാറ്റി യുഎസിൻ്റെ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി.
പുലിസിക് ഇല്ലാതെയും തിളങ്ങി യുഎസ്എ
പരിക്കുകാരണം നായകൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ പുലിസിക് കളിക്കാതിരുന്നത് അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും പരിശീലകൻ മൗറീഷ്യോ പോച്ചെറ്റിനോയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ മൈതാനത്ത് വിജയം കണ്ടു. റിക്കാർഡോ പെപ്പി, അലക്സ് ഫ്രീമാൻ, ടൈലർ ആഡംസ് എന്നിവർ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. മത്സരത്തിൽ 62 ശതമാനത്തിലധികം സമയം പന്ത് കൈവശം വെച്ചതും യുഎസ് ടീം ആയിരുന്നു.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളി കൂടുതൽ കടുപ്പമേറിയതായി മാറി. ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം തിരിച്ചടിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും യുഎസിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ കോട്ട തകർക്കാൻ അവർക്കായില്ല. കളി അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ ഇരു ടീമിലെയും കളിക്കാർ തമ്മിൽ ചില വാഗ്വാദങ്ങളും മൈതാനത്ത് നടന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരാഗ്വെയെ 4-1 ന് തോൽപ്പിച്ച അമേരിക്കയ്ക്ക് ഈ വിജയത്തോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 6 പോയിൻ്റാ ൃയി. ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലെ തങ്ങളുടെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ജൂൺ 25-ന് അമേരിക്ക തുർക്കിയെ നേരിടും.
സ്കോട്ട്ലൻഡിനെ തോല്പ്പിച്ച് മൊറോക്കോ
ഫിഫ ലോകകപ്പില് മറ്റൊരു മത്സരത്തില് സ്കോട്ട്ലൻഡിനെ 1-0 ന് തോൽപ്പിച്ച് മൊറോക്കോ ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ബോസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ കളിയുടെ രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ പിറന്ന മിന്നൽ ഗോളിലാണ് ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ മൊറോക്കോ വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്. ഈ ടൂർണമെൻ്റിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഗോൾ എന്ന റെക്കോഡും ഈ മത്സരത്തിലൂടെ മൊറോക്കോ സ്വന്തമാക്കി.
മത്സരം തുടങ്ങി കാണികൾ ആവേശം കൊള്ളും മുൻപ് തന്നെ മൊറോക്കോ സ്കോട്ട്ലൻഡ് പ്രതിരോധത്തെ ഞെട്ടിച്ചു. രണ്ടാം മിനിറ്റില് തന്നെ സൂപ്പർ താരം ബ്രാഹിം ഡയസ് നൽകിയ മനോഹരമായ ഒരു ത്രൂ പാസ് സ്വീകരിച്ച്, സ്കോട്ട്ലൻഡ് പ്രതിരോധ നിരയെ കാഴ്ചക്കാരാക്കി മൊറോക്കോയുടെ ഇസ്മായിൽ സൈബാരി പന്ത് വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു. വെറും 71 സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ പിറന്ന ഈ ഗോൾ 2026 ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഗോളായി മാറി.
കളം നിറഞ്ഞ് ആഫ്രിക്കൻ സിംഹങ്ങൾ
ആദ്യ പകുതിയിൽ പന്തടക്കത്തിലും ആക്രമണത്തിലും മൊറോക്കോ തന്നെയായിരുന്നു മുന്നിൽ. അഷ്റഫ് ഹക്കീമിയും ബ്രാഹിം ഡയസും നയിച്ച ആക്രമണങ്ങൾ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ബോക്സിനെ നിരന്തരം വിറപ്പിച്ചു. 36-ാം മിനിറ്റിൽ ബിലാൽ എൽ ഖനൂസിന് ലഭിച്ച മികച്ചൊരു അവസരം സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഗോൾകീപ്പർ അംഗസ് ഗൺ തടഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മൊറോക്കോയുടെ ലീഡ് ഉയരുമായിരുന്നു.
തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് 'ടാർട്ടൻ ആർമി'
രണ്ടാം പകുതിയിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ശക്തമായി മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ ശ്രമിച്ചു. റയാൻ ക്രിസ്റ്റി അടിച്ച ഒരു ഷോട്ട് മൊറോക്കോ ക്രോസ്ബാറിന് തൊട്ടുമുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയി. മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ സ്കോട്ട് മക്ടോമിനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ടീം പെനാൽറ്റിക്കായി വാദിച്ചെങ്കിലും റഫറി അത് അനുവദിച്ചില്ല. മൊറോക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ യാസിൻ ബോണോയുടെ മികച്ച പ്രകടനവും അവർക്ക് തുണയായി. ഈ വിജയത്തോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 4 പോയിൻ്റുമായി മൊറോക്കോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഹെയ്തിയെ തോൽപ്പിച്ച സ്കോട്ട്ലൻഡിന് ഇപ്പോൾ 3 പോയിൻ്റുണ്ട്. ജൂൺ 24-ന് നടക്കുന്ന അടുത്ത മത്സരങ്ങളിൽ മൊറോക്കോ ഹെയ്തിയെയും സ്കോട്ട്ലൻഡ് കരുത്തരായ ബ്രസീലിനെയും നേരിടും.
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