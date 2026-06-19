അരങ്ങേറ്റം കളറാക്കി പുതുമുഖങ്ങൾ; ഹാലൻഡ് മുതൽ വോസീന്യ വരെ, ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ മിന്നും താരങ്ങൾ ഇവര്!
വമ്പന്മാർക്കൊപ്പം കളം നിറഞ്ഞ് പുതുമുഖങ്ങൾ, ആദ്യ വാരം ആവേശക്കടലാക്കി യുവനിര!
Published : June 19, 2026 at 10:17 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ആദ്യ ആഴ്ചത്തെ മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ലയണൽ മെസ്സി, കിലിയൻ എംബാപ്പെ തുടങ്ങിയ സൂപ്പര് താരങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഗാലറിയെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി പുതുമുഖങ്ങളുടെ പടയോട്ടം.
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ബൂട്ടുകെട്ടിയ കേപ് വെർഡെ, കുറകാവോ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രമുഖ ടീമുകളിലെയും ഒരുപിടി യുവതാരങ്ങളാണ് ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തങ്ങളുടെ അരങ്ങേറ്റം ഗംഭീരമാക്കിയത്.
എർലിങ് ഹാലൻഡ് (നോർവേ)
മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ ഗോൾ മെഷീനായ എർലിങ് ഹാലൻഡ് തന്റെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽത്തന്നെ ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി വരവറിയിച്ചു. ഇറാഖിനെതിരെ നോർവേ 4-1 ന് ജയിച്ച മത്സരത്തിൽ 29-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു ഹാലൻഡിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ. ഇതോടെ യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്, ബുന്ദസ്ലിഗ, പ്രീമിയർ ലീഗ്, ഫിഫ ലോകകപ്പ് എന്നിവയിലെല്ലാം അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽത്തന്നെ ഗോൾ നേടുന്ന അപൂർവ റെക്കോർഡും ഹാലൻഡ് സ്വന്തമാക്കി.
വോസീന്യ (കേപ് വെർഡെ)
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കളിക്കാനിറങ്ങിയ കേപ് വെർഡെയുടെ 40-കാരനായ ഗോൾകീപ്പർ വോസീന്യയാണ് ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം. ലോക രണ്ടാം നമ്പർ ടീമും യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരുമായ സ്പെയിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 7 തകർപ്പൻ സേവുകളോടെയാണ് വോസീന്യ സ്പെയിനെ സമനിലയിൽ (0-0) തളച്ചത്. സ്പാനിഷ് പട തൊടുത്ത 27 ഷോട്ടുകളെ പ്രതിരോധിച്ചാണ് വോസീന്യയും സംഘവും ചരിത്രം കുറിച്ചത്.
നെസ്റ്റോറി ഇരങ്കുണ്ട (ഓസ്ട്രേലിയ)
ബുറുണ്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് പലായനം ചെയ്ത് ടാൻസാനിയൻ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ ജനിച്ച ഇരങ്കുണ്ടയുടെ കുടുംബം പിന്നീട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അഭയം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുർക്കിക്കെതിരെ നടന്ന ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി ആദ്യ ഗോൾ നേടി ഈ യുവതാരം തന്റെ ജീവിതകഥ പോലെതന്നെ മനോഹരമായ ഒരു ലോകകപ്പ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ 2-0 ന് വിജയിച്ചു.
അലക്സാണ്ടര് ഇസാക് (സ്വീഡൻ)
പ്ലേ ഓഫ് കടന്ന് കഷ്ടിച്ച് ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റെടുത്ത സ്വീഡൻ, ടുണീഷ്യയെ 5-1 ന് തകർത്തപ്പോൾ ആക്രമണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഇസാക് ആയിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ ഒരു ഗോളും രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളും ഇസാക് സ്വന്തമാക്കി. സ്വീഡൻ നിരയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച വിക്ടർ ഗ്യോകെറെസ് (1 ഗോൾ, 1 അസിസ്റ്റ്), യാസിൻ അയാരി (2 ഗോൾ) എന്നിവരും ആദ്യ മത്സരത്തിൽത്തന്നെ തിളങ്ങി.
ഫോളാരിൻ ബലോഗുൻ (യു.എസ്.എ)
പരാഗ്വെയ്ക്കെതിരായ അമേരിക്കയുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി ബലോഗുൻ കളം നിറഞ്ഞു. 1930-ന് ശേഷം ഒരു ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്കായി ഇരട്ട ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന ചരിത്ര റെക്കോർഡും ഇതോടെ ബലോഗുൻ സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു.
മൈക്കൽ ഒലിസെ (ഫ്രാൻസ്)
സെനഗലിനെതിരായ ഫ്രാൻസിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയപ്പോൾ, അതിലൊരു ഗോളിന് മനോഹരമായി വഴിയൊരുക്കിയത് അരങ്ങേറ്റക്കാരനായ ഒലിസെ ആയിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിലുടനീളം സെനഗൽ പ്രതിരോധത്തിന് കനത്ത ഭീഷണിയുയർത്താൻ ഒലിസെയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.
എലിജ ജസ്റ്റ് (ന്യൂസിലൻഡ്)
2010-ന് ശേഷം ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന ന്യൂസിലൻഡിനായി എലിജ ജസ്റ്റ് ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടി. ഇറാന്റെ ശക്തമായ പ്രതിരോധത്തിനെതിരെ ജസ്റ്റ് നേടിയ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോളുകളിലൊന്നായി മാറുകയും, ടീമിന് 2-2 സമനില സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു.
നഥാനിയൽ ബ്രൗൺ (ജർമ്മനി)
കുറകാവോയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ (7-1 വിജയം) കോച്ചിന്റെ വിശ്വാസം കാത്ത പ്രകടനമാണ് നഥാനിയൽ ബ്രൗൺ പുറത്തെടുത്തത്. മത്സരത്തിൽ ജർമ്മനിക്കായി ഒരു ഗോൾ നേടിയ ബ്രൗൺ, പിന്നീട് നിക്കോ ഷ്ലോട്ടർബെക്ക് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ നേടിയ ഗോളിനായി ഒരു കോർണർ കിക്ക് അസിസ്റ്റും നൽകി തിളങ്ങി.
യാൻ ഡിയോമൻഡെ (ഐവറി കോസ്റ്റ്)
ഇക്വഡോറിനെതിരായ 1-0 വിജയത്തിൽ തന്റെ വേഗതയും മികച്ച സാങ്കേതിക തികവും കൊണ്ട് 19-കാരനായ ഈ വിംഗർ ശ്രദ്ധേയനായി. മത്സരത്തിൽ അഞ്ച് ഗോൾ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും നാല് വിജയകരമായ ഡ്രിബ്ലിംഗുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത ഡിയോമൻഡെ തന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽത്തന്നെ 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്' അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കി.
അയൂബ് ബൂആദി (മൊറോക്കോ)
ഈ ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ മൊറോക്കോയുടെ 18-കാരൻ വണ്ടർകിഡ് അയൂബ് ബൂആദി മധ്യനിരയിൽ കളം നിറഞ്ഞു കളിച്ചു. പ്രീമിയർ ലീഗ് സൂപ്പർതാരങ്ങളായ കാസെമിറോ, ബ്രൂണോ ഗുയ്മാരസ് എന്നിവരെ കനത്ത പോരാട്ടത്തിലൂടെ നേരിട്ട ബൂആദി, 59 കൃത്യമായ പാസുകളുമായി ടീമിന്റെ പ്രതിരോധവും ആക്രമണവും തമ്മിൽ മനോഹരമായി കൂട്ടിയണക്കി.
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