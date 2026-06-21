ഇഞ്ച്വുറി ടൈമിൽ ഐവറി കോസ്റ്റിൻ്റെ നെഞ്ച് തകർത്ത് ഉൺഡാവ്, വിറച്ച് ജയിച്ച് ജർമനി; സ്വീഡനെ ഗോളിൽ മുക്കി ഓറഞ്ച് പട
ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം പൊരുതിക്കയറിയ ജർമനിയുടെ വിജയശില്പി പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി ഇരട്ട ഗോൾ നേടിയ സൂപ്പർ സബ് ഡെനിസ് ഉൺഡാവ് ആണ്
Published : June 21, 2026 at 7:32 AM IST
ടൊറൻ്റോ/ഹൂസ്റ്റൺ: ഫിഫ ലോകകപ്പില് ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ ഐവറി കോസ്റ്റിൻ്റെ വെല്ലുവിളി മറികടന്ന് മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമനിക്ക് അത്യുജ്ജ്വല വിജയം. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ജർമനി ഐവറി കോസ്റ്റിനെ തറപറ്റിച്ചത്. ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം പൊരുതിക്കയറിയ ജർമനിയുടെ വിജയശില്പി പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി ഇരട്ട ഗോൾ നേടിയ സൂപ്പർ സബ് ഡെനിസ് ഉൺഡാവ് ആണ്.
ഈ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇ-യിൽ നിന്ന് ജർമനി അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കി.ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തിന് മുന്നിൽ പതറി ജർമനിമത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ജർമനിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ഐവറി കോസ്റ്റ് പുറത്തെടുത്തത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ ജർമനി അടിച്ച രണ്ട് ഗോളുകൾ ഫൗൾ മൂലം റഫറി നിഷേധിച്ചിരുന്നു.
കളിയുടെ 30-ാം മിനിറ്റിൽ യാൻ ഡിയോമാൻഡെയുടെ മികച്ചൊരു ക്രോസിൽ നിന്നും ക്യാപ്റ്റൻ ഫ്രാങ്ക് കെസ്സി ഗോൾ നേടി ഐവറി കോസ്റ്റിന് ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു. ഇതോടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ആഫ്രിക്കൻ ടീം 1-0 ന് മുന്നിലായിരുന്നു.
നാഗൽസ്മാൻ്റെ തന്ത്രവും ഉൺഡാവിൻ്റെ മാജിക്കും
രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളി കൈവിട്ടു പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ജർമൻ കോച്ച് ജൂലിയൻ നാഗൽസ്മാൻ 60-ാം മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് നിർണ്ണായക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ജമാൽ മുസിയാലയ്ക്ക് പകരം ഡെനിസ് ഉൺഡാവിനെ അദ്ദേഹം കളത്തിലിറക്കി. ഈ മാറ്റമാണ് കളിയുടെ ഗതി മാറ്റിയത്. പകരക്കാരനായി വന്ന നദീം അമിരി നൽകിയ മനോഹരമായ പാസ് സ്വീകരിച്ച് ഉൺഡാവ് ജർമനിക്ക് സമനില നേടിക്കൊടുത്തു.
ഇഞ്ച്വുറി ടൈമിലെ വിന്നിങ് ഗോൾ (94-ാം മിനിറ്റ്): കളി സമനിലയിലേക്ക് നീങ്ങവെ, ഇഞ്ച്വുറി ടൈമിൻ്റെ അവസാന മിനിറ്റിൽ ഫെലിക്സ് മിച്ചെയുടെ പാസിൽ നിന്നും ഉൺഡാവ് തൻ്റെ രണ്ടാം ഗോളും ജർമനിയുടെ വിജയഗോളും വലയിലാക്കി (2-1).
മാനുവൽ നോയറിന് ചരിത്ര റെക്കോഡ്
ഈ മത്സരത്തോടെ ജർമൻ ഗോൾകീപ്പർ മാനുവൽ നോയർ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ റെക്കോഡ് കൂടി കുറിച്ചു. ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ (21 മത്സരങ്ങൾ) കളിക്കുന്ന ഗോൾകീപ്പർ എന്ന ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഹ്യൂഗോ ലോറിസിൻ്റെ റെക്കോഡാണ് നോയർ മറികടന്നത്. അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ജർമനി ഇക്വഡോറിനെ നേരിടും.
സ്വീഡനെതിരെ ഗോള് മഴ പെയ്യിച്ച് ഓറഞ്ച് പട
മറ്റൊരു മത്സരത്തില്, സ്വീഡൻ്റെ പ്രതിരോധക്കോട്ട തകർത്തെറിഞ്ഞ് നെതർലൻഡ്സിന് അത്യുജ്ജ്വല വിജയം. ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കാണ് ഓറഞ്ച് പട സ്വീഡിഷ് പടയെ തറപറ്റിച്ചത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ജപ്പാനോട് സമനില വഴങ്ങിയ നെതർലൻഡ്സിൻ്റെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവായിരുന്നു ഈ മത്സരം. ഈ വിജയത്തോടെ അവർ ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചു.
മിന്നിത്തിളങ്ങി ബ്രോബിയും ഗാക്പോയും
മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നെതർലൻഡ്സ് ആക്രമിച്ചു കളിച്ചു. ഫുട്ബോൾ ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തുന്ന പ്രകടനമാണ് ഡച്ച് സ്ട്രൈക്കർമാർ പുറത്തെടുത്തത്.
മത്സരത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം മിനിറ്റിലും പതിനേഴാം മിനിറ്റിലും ഗോൾ നേടി ബ്രയാൻ ബ്രോബി ടീമിന് മികച്ച തുടക്കം നൽകി. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ (46, 53 മിനിറ്റുകളിൽ) ഗാക്പോ ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ സ്വീഡന്റെ പതനം പൂർത്തിയാക്കി. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ നെതർലൻഡ്സിൻ്റെ നൂറാം ഗോൾ കൂടിയായിരുന്നു.
കളി അവസാനിക്കാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ സമ്മർവില്ലെ അഞ്ചാം ഗോളും വലയിലാക്കി കളി പൂർത്തിയാക്കി. സ്വീഡന് വേണ്ടി 59-ാം മിനിറ്റിൽ ആൻ്റണി ഇലങ്ക ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും അതൊന്നുമായിരുന്നില്ല ഡച്ച് ആധിപത്യത്തിന് മുന്നിൽ. ഈ വിജയത്തോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളിൽ തോൽവിയറിയാതെ മുന്നേറുന്ന ടീം എന്ന റെക്കോഡ് (14 മത്സരങ്ങൾ) നെതർലൻഡ്സ് സ്വന്തമാക്കി.
ഇതിനുമുമ്പ് ബ്രസീലിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 13 മത്സരങ്ങളുടെ റെക്കോഡാണ് ഡച്ച് പട മറികടന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ 68,000-ത്തിലധികം വരുന്ന കാണികളെ സാക്ഷി നിർത്തിയാണ് നെതർലൻഡ്സ് ഈ ചരിത്ര വിജയം ആഘോഷിച്ചത്. ടോട്ടൽ ഫുട്ബോളിൻ്റെ പഴയ പ്രതാപം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു കോച്ച് റൊണാൾഡ് കൂമാൻ്റെ കീഴിൽ ഇറങ്ങിയ ഡച്ച് നിരയുടെ കളി. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ടുണീഷ്യയെയാണ് നെതർലൻഡ്സ് നേരിടുക.
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