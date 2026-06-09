വിസയുണ്ടെങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ കയറ്റില്ല; സോമാലിയൻ ലോകകപ്പ് റഫറിയെ തിരിച്ചയച്ചു
ഫിഫ ലോകകപ്പ്: 'പരിശോധനാ പ്രശ്നങ്ങൾ' ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സോമാലിയൻ റഫറിക്ക് യുഎസിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു.
Published : June 9, 2026 at 11:15 AM IST
മിയാമി (ഫ്ലോറിഡ): ഫിഫ ലോകകപ്പിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സോമാലിയൻ റഫറിക്ക് യുഎസിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചതായി യുഎസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബോർഡർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ (സിബിപി) അറിയിച്ചു. 'സുരക്ഷാ പരിശോധനകളിലെ (Vetting) ആശങ്കകൾ' കാരണമാണ് നടപടിയെന്ന് എബിസി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഇസ്താംബൂളിൽ നിന്ന് മിയാമി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ റഫറിയെ ഇമിഗ്രേഷൻ അധികൃതർ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം 2026 ലോകകപ്പിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക സോമാലിയൻ റഫറിയായ ഒമർ അബ്ദുൽകാദിർ അർതാൻ ആണെന്ന് ഫിഫ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും പ്രവേശന യോഗ്യത തീരുമാനിക്കാനും നടത്തുന്ന സാധാരണ പരിശോധനകളുടെ ഭാഗമായാണ് റഫറിയെ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയനാക്കിയതെന്ന് സിബിപി വക്താവ് തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു. പരിശോധനയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രവേശന അനുമതി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതായും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തിയ യാത്രാ വിലക്കുകളുടെ പട്ടികയിൽ സോമാലിയ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് എബിസി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐎𝐦𝐚𝐫 𝐀𝐛𝐝𝐮𝐥𝐤𝐚𝐝𝐢𝐫 𝐀𝐫𝐭𝐚𝐧’𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝:— POOJA!!! (@PoojaMedia) June 8, 2026
“FIFA is not involved in host country immigration processes, including visa adjudications, and has been informed by authorities that Mr…
ഫിഫയുടെ പ്രതികരണം:
റഫറിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി സ്ഥിരീകരിച്ച ഫിഫ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമിഗ്രേഷൻ പദവിയിൽ നിലവിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന് യുഎസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചതായി വ്യക്തമാക്കി. "ആതിഥേയ രാജ്യത്തിന്റെ വിസ നടപടികളിലോ ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രക്രിയകളിലോ ഫിഫ ഇടപെടാറില്ല. മുൻകാല ടൂർണമെന്റുകളിലേത് പോലെ തന്നെ, ആർക്കൊക്കെ വിസ നൽകണം, രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരുകളാണ്," ഫിഫ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
കായികതാരങ്ങൾ, പരിശീലകർ, മറ്റ് ജീവനക്കാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ യുഎസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരും കർശനമായ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയരാകണമെന്ന് സി ബി പി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്ക, മെക്സിക്കോ, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
ആരാണ് റഫറി ഒമർ അബ്ദുൽകാദിർ അർതാൻ?
2018 മുതൽ ഫിഫയുടെ അംഗീകൃത റഫറിയായ അർതാൻ നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളും ക്ലബ്ബ് മത്സരങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈയിടെ നടന്ന ആഫ്രിക്ക കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസിലും അദ്ദേഹം റഫറിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോളിന്റെ (കാഫ്) 'മെൻസ് റഫറി ഓഫ് ദി ഇയർ' പുരസ്കാരവും ഒമർ അബ്ദുൽകാദിർ അർതാനായിരുന്നു ലഭിച്ചത്.
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