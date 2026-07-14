ലോകകപ്പ് സെമി മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സൗജന്യമായി കാണാം? തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണ വിവരങ്ങൾ ഇതാ!
ഫൈനൽ ടിക്കറ്റിനായി നാല് വമ്പന്മാർ; സെമി മത്സരക്രമവും തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണ വിവരങ്ങളും വിശദമായി അറിയാം.
Published : July 14, 2026 at 10:12 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: വടക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ 48 ടീമുകളുമായി ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ആരംഭിച്ച ഈ ലോകകപ്പ്, ഒടുവിൽ കളിമികവുകൊണ്ട് മാത്രം മുന്നേറിയ നാല് മികച്ച ടീമുകളിലേക്ക് മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു അപൂർവ നേട്ടത്തിനും ഇത്തവണത്തെ സെമിഫൈനൽ വേദിയാവുകയാണ്. ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക ലോക റാങ്കിങ്ങിലെ ആദ്യ നാല് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ടീമുകൾ തന്നെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പിന്റെ അവസാന നാലിലും ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന തങ്ങളുടെ കിരീടം നിലനിർത്താൻ ഉറച്ചുതന്നെയാണ് മുന്നേറുന്നത്. ലയണൽ മെസ്സി, ഹാരി കെയ്ൻ, ലാമിൻ യമാൽ, കിലിയൻ എംബാപ്പെ തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര സ്ട്രൈക്കർമാരും യുവ പ്രതിഭകളും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ കനത്ത പോരാട്ടമാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സെമിയിലെത്തിയ നാല് ടീമുകളും മുൻപ് ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. അർജന്റീന മൂന്ന് തവണയും ഫ്രാൻസ് രണ്ട് തവണയും കിരീടം ചൂടിയിട്ടുണ്ട്.
The Semi-finals are set 👀#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ കടമ്പ കടന്ന് നാല് വമ്പന്മാർ
ഏറെ നാടകീയത നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ. ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തുമായി എത്തിയ മൊറോക്കോയെ മറുപടിയില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് (2-0) തകർത്താണ് ഫ്രാൻസ് സെമിയിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. മറ്റൊരു ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ബെൽജിയത്തെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് (2-1) മലർത്തിയടിച്ചാണ് സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചത്. യൂറോപ്യൻ കരുത്തന്മാരുടെ പോരാട്ടത്തിൽ നോർവേയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് (2-1) വീഴ്ത്തി ഇംഗ്ലണ്ടും, കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ 3-1 ന് തകർത്ത് അർജന്റീനയും സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു.
The final four. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/eeHXvt8e0g— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026
- സെമിഫൈനൽ 1: ഫ്രാൻസ് vs സ്പെയിൻ
തീയതി/സമയം: ജൂലൈ 15, പുലർച്ചെ 12:30 (ഇന്ത്യൻ സമയം)
വേദി: ഡാലസ് സ്റ്റേഡിയം, ആർലിംഗ്ടണ്
പ്രത്യേകത: യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിലെ രണ്ട് വൻശക്തികളുടെ പോരാട്ടം.
- സെമിഫൈനൽ 2: ഇംഗ്ലണ്ട് vs അർജന്റീന
തീയതി/സമയം: ജൂലൈ 16, പുലർച്ചെ 12:30 (ഇന്ത്യൻ സമയം)
വേദി: അറ്റ്ലാന്റ സ്റ്റേഡിയം, അറ്റ്ലാന്റ
പ്രത്യേകത: കിരീടം നിലനിർത്താൻ അർജന്റീന ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ചരിത്രം തിരുത്താനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ശ്രമം.
തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം
ലോകകപ്പിലെ അവശേഷിക്കുന്ന നിർണായക മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണാൻ അവസരമുണ്ട്.
സൗജന്യ സംപ്രേക്ഷണം: ഡിഡി സ്പോർട്സ് (DD Sports) വഴിയാണ് മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത്. പ്രേക്ഷകർക്ക് യാതൊരുവിധ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീസും നൽകാതെ തന്നെ ഈ മത്സരങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാം.
ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോം (OTT): ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സീ5 (ZEE5) ആപ്പ് വഴി മത്സരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.
ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള കനത്ത പോരാട്ടം
ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനുള്ള 'ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്' പുരസ്കാരത്തിനായി നിലവിൽ കനത്ത പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയും അർജന്റീനയുടെ ലയണൽ മെസ്സിയും 8 ഗോളുകളുമായി നിലവിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിടുകയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഹാരി കെയ്നും ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമും 6 ഗോളുകളുമായി തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. സെമിഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിലെ പ്രകടനം ഈ പുരസ്കാര നിർണ്ണയത്തിൽ നിർണായകമാകും.
For the first time ever top 4 ranked teams have made it to the semis #FIFAWorldCup https://t.co/3d00neGj2l pic.twitter.com/jUoUcPSURM— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 12, 2026
നിലവിലെ ഗോൾ നില:
- കിലിയൻ എംബാപ്പെ (ഫ്രാൻസ്): 8 ഗോൾ, 3 അസിസ്റ്റുകൾ
- ലയണൽ മെസ്സി (അർജന്റീന): 8 ഗോൾ, 2 അസിസ്റ്റുകൾ
- ഹാരി കെയ്ൻ (ഇംഗ്ലണ്ട്): 6 ഗോൾ, 1 അസിസ്റ്റ്
- ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം (ഇംഗ്ലണ്ട്): 6 ഗോൾ, 1 അസിസ്റ്റ്
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