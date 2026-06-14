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ചരിത്രം വഴി മാറുമ്പോള്‍, 36 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് അന്ത്യം; ഹെയ്‌തിയെ തകർത്ത് സ്കോട്ട്‌ലൻഡിന് വിജയത്തുടക്കം

മത്സരത്തിൻ്റെ 28-ാം മിനിറ്റിൽ ജോൺ മക്‌ഗിൻ നേടിയ ഏക ഗോളാണ് സ്കോട്ടിഷ് പടയ്ക്ക് ഈ ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

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സ്കോട്ട്ലൻഡിൻ്റെ ആരോൺ ഹിക്കി (2) ഹെയ്‌തിയുടെ റൂബൻ പ്രൊവിഡൻസിനെതിരെ (15) പന്ത് നീക്കുന്നു (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 14, 2026 at 10:52 AM IST

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ബോസ്റ്റൺ : ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ 36 വർഷങ്ങൾക്ക്‌ ശേഷമുള്ള ജയത്തോടെയുള്ള തിരിച്ചുവരവ്‌ ആഘോഷിച്ച് സ്‌കോട്ട്ലൻഡ്. ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ ഹെയ്‌തിയെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഒന്നാം പകുതിയിൽ സൂപ്പർ താരം ജോൺ മക്‌ഗിൻ നേടിയ ഗോളാണ് സ്കോട്ടിഷ് പടയ്ക്ക് ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്ന് പോയിൻ്റുമായി സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 1990 ൽ സ്വീഡനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡ് നേടുന്ന ആദ്യ വിജയമാണിത്.

ആവേശകരമായ ആദ്യ പകുതിയും മക്‌ഗിന്നിൻ്റെ ചരിത്ര നേട്ടവും

യുഎസിലെ ജില്ലറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ യുവതാരം ബെൻ ഡോക്കിലൂടെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഹെയ്‌തി പ്രതിരോധത്തെ വിറപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഹെയ്‌തി ഗോൾകീപ്പർ ജോണി പ്ലാസിഡ് മികച്ചൊരു സേവിലൂടെ ടീമിൻ്റെ രക്ഷകനായി. പിന്നീട് ഹെയ്‌തി തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സ്കോട്ടിഷ് താരം സ്കോട്ട് മക്ലോമിനായ് തൊടുത്ത ഷോട്ട് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് തെറിച്ചതോടെ അവർക്ക് നിർഭാഗ്യം വിനയായി.

എന്നാൽ കളിയുടെ 28 ാം മിനിറ്റിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡ് കാത്തിരുന്ന നിമിഷമെത്തി. ചെ ആഡംസിൻ്റെ തകർപ്പൻ ഷോട്ട് ഹെയ്‌തി ഗോൾകീപ്പർ തടുത്തുവെങ്കിലും പന്ത് റീബൗണ്ടിലൂടെ ജോൺ മക്‌ഗിന്നിൻ്റെ കാലുകളിലെത്തി. മക്‌ഗിൻ തൊടുത്ത ഷോട്ട് ഹെയ്‌തി പ്രതിരോധ നിരക്കാരുടെ ശരീരത്തിൽ തട്ടി ഡിഫ്ലെക്‌ട് ചെയ്‌ത് വലയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഗോളോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ സ്കോട്ടലൻഡിനായി ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരം എന്ന റെക്കോർഡും ആസ്റ്റൺ വില്ല മിഡ്‌ഫീൽഡറായ മക്‌ഗിൻ സ്വന്തമാക്കി.

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പ്രതിരോധിച്ച് ഹെയ്‌തി; വിജയമുറപ്പിച്ച് സ്കോട്ട്‌ലൻഡ്

രണ്ടാം പകുതിയിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ ഹെയ്‌തി സർവ്വശക്തിയുമെടുത്ത് പോരാടിയതോടെ മത്സരം കനത്തു. റൂബൻ പ്രൊവിഡൻസ് തൊടുത്ത ശക്തമായ ഷോട്ട് സ്കോട്ടിഷ് കീപ്പർ ആംഗസ് ഗൺ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാൻ പതറിയെങ്കിലും പ്രതിരോധ നിര സമയോചിതമായി പന്ത് ക്ലീയർ ചെയ്‌തു. കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ലീഡ് ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ആൻഡി റോബർട്ട്സൺ നൽകിയ മികച്ചൊരു ക്രോസ് ബെൻ ഡോക്കിന് ലഭിച്ചെങ്കിലും ഹെയ്‌തിയുടെ മാർട്ടിൻ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് നടത്തിയ വണ്ടർ ബ്ലോക്ക് അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി. മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ഹെയ്‌തി താരങ്ങളായ വിൽസൺ ഇസിദോറും ഫ്രാൻ്സ്‌ഡി പിയറോട്ടും ഗോളിനായി മികച്ച ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും സ്കോട്ടിഷ് പ്രതിരോധ കോട്ട തകർക്കാൻ അവർക്കായില്ല. ഒടുവിൽ ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ 1-0 ന്റെ ചരിത്ര വിജയവുമായി സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് മൈതാനം വിട്ടു.

ജൂൺ 19-ന് നടക്കുന്ന തങ്ങളുടെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് മൊറോക്കോയെ നേരിടും. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് മൊറോക്കോ വരുന്നത്. ഹെയ്‌തിയുടെ അടുത്ത എതിരാളികൾ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീൽ ആണ്.

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FIFA WORLD CUP 2026
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