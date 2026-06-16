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മിയാമിയിൽ സൗദി അട്ടിമറി: വമ്പന്മാരായ ഉറുഗ്വേയെ സമനിലയിൽ പൂട്ടി ഗ്രീൻ ഫാൽക്കൺസ്!

ഉറുഗ്വേയെ തളച്ച് സൗദി അറേബ്യ: ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽ തീപാറുന്ന തുടക്കം!

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maxi araujo (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 9:19 AM IST

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മിയാമി: ഫിഫ ലോകകപ്പിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഉറുഗ്വേയെ സമനിലയിൽ തളച്ച് സൗദി അറേബ്യ. അമേരിക്കയിലെ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ മിയാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇരുടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം (1-1) അടിച്ച് പിരിയുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തിലുടനീളം ഉറുഗ്വേ ശക്തമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും സൗദിയുടെ തകർപ്പൻ പ്രതിരോധവും ഗോൾകീപ്പിംഗും അവർക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളിയായി.

ആദ്യ പകുതിയിലെ അട്ടിമറി: സൗദി മുന്നിൽ

മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഉറുഗ്വേയാണ് മികച്ച നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയത്. അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ വിങ്ങർ മാക്‌സിമിലിയാനോ അറൗജോയുടെ ഒരു തകർപ്പൻ ഗോൾശ്രമം സൗദി ഗോൾകീപ്പർ മുഹമ്മദ് അൽ-ഒവൈസ് മനോഹരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി.

എന്നാൽ കളിയുടെ ഗതിക്ക് വിപരീതമായി 40-ാം മിനിറ്റിൽ സൗദി അറേബ്യ ഉറുഗ്വേയെ ഞെട്ടിച്ചു. ഒരു മിന്നൽ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിനൊടുവിൽ ഡിഫെൻഡർ അബ്ദുല്ലെലാ അൽ-അമ്രി ഉതിർത്ത മികച്ചൊരു ഷോട്ട് ഉറുഗ്വേ കീപ്പർ ഫെർണാണ്ടോ മുസ്ലേരയെ മറികടന്ന് വലയിൽ കയറി. ഇതോടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ സൗദി 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി.

രണ്ടാം പകുതിയിലെ ആവേശം: തിരിച്ചടിച്ച് ഉറുഗ്വേ

രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളി തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ റയൽ മാഡ്രിഡ് താരം ഫെഡറിക്കോ വാൽവെർഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉറുഗ്വേ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. മാനുവൽ ഉഗാർട്ടെയും ഫെഡറിക്കോ വിനാസും നിരവധി അവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിച്ചെങ്കിലും സൗദി കീപ്പർ അൽ-ഒവൈസിൻ്റെ അസാധ്യ പ്രകടനങ്ങൾ ഉറുഗ്വേയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി.

എന്നാൽ നിരന്തരമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ 80-ാം മിനിറ്റിൽ ഉറുഗ്വേ അർഹിച്ച സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്തി. ഫെഡറിക്കോ വിനാസിന്‍റെ ഒരു തകർപ്പൻ ഹെഡ്ഡർ സൗദി കീപ്പർ തട്ടിയകറ്റിയെങ്കിലും, റീബൗണ്ട് ചെയ്‌ത് വന്ന പന്ത് കൃത്യമായി വലയിലെത്തിച്ച് മാക്‌സിമിലിയാനോ അറൗജോ ഉറുഗ്വേയുടെ രക്ഷകനാവുകയായിരുന്നു.

ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽ തീപാറും പോരാട്ടം

മത്സരത്തിൽ 65 ശതമാനത്തിലധികം പന്ത് കൈവശം വച്ചത് ഉറുഗ്വേയായിരുന്നു. സൗദി കേവലം 7 ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്തപ്പോൾ, 27 ഷോട്ടുകളുമായി ഉറുഗ്വേ സൗദി പ്രതിരോധത്തെ നിരന്തരം പരീക്ഷിച്ചു. എങ്കിലും ഒടുവിൽ സ്കോർ 1-1 ൽ അവസാനിച്ചു.

ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിലെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും സമനിലയിലായതോടെ (സ്പെയിൻ 0-0 കേപ് വെർദെ, ഉറുഗ്വേ 1-1 സൗദി അറേബ്യ) നാല് ടീമുകളും ഓരോ പോയിൻ്റുമായി ഇപ്പോൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്. ഇതോടെ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്കുള്ള യോഗ്യതാ പോരാട്ടം പൂർണ്ണമായും പ്രവചനാതീതമായി മാറി.

അടുത്ത മത്സരങ്ങൾ

ടൂർണമെൻ്റിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മത്സരത്തിനായി ജൂൺ 21-ന് ടീമുകൾ വീണ്ടും മൈതാനത്തിറങ്ങും. അന്ന് നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഉറുഗ്വേ കേപ് വെർദെയെ നേരിടുമ്പോൾ, സൗദിയുടെ എതിരാളികൾ കരുത്തരായ സ്പെയിനാണ്.

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