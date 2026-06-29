സൂപ്പർ 32 പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വിസിൽ മുഴങ്ങി; ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് ആവേശത്തിലേക്ക്, പൂർണ്ണ ഷെഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെ
ഫിഫ ലോകകപ്പ്: റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ആവേശകരമായ തുടക്കം.
Published : June 29, 2026 at 10:15 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ച ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ സമാപിച്ചതോടെ, ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി അരങ്ങേറുന്ന 'റൗണ്ട് ഓഫ് 32' പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ആവേശകരമായ തുടക്കം. ഇനി മുതൽ തോൽക്കുന്നവർക്ക് മടക്ക ടിക്കറ്റ് നൽകുന്ന മരണപ്പോരാട്ടങ്ങളുടെ നാളുകളാണ്.
നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ആരാധകരെ ആവേശത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലേറ്റുന്ന പ്രകടനമാണ് അരങ്ങേറിയത്. ആതിഥേയരായ കാനഡ, സ്റ്റീഫൻ യുസ്റ്റാക്വിയോയുടെ അവസാന മിനിറ്റിലെ മിന്നും ഗോളിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 1-0 ന് തകർത്ത് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി. വരും നാളുകളിൽ ബ്രസീൽ, അർജന്റീന, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇംഗ്ലണ്ട്, പോർച്ചുഗൽ തുടങ്ങിയ വമ്പന്മാർ തമ്മിലുള്ള തീപാറും പോരാട്ടങ്ങൾക്കാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്.
Group stage complete ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായ 16 ടീമുകൾ
കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് 16 ടീമുകൾ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായി.
- സൗത്ത് കൊറിയ, ചെക്കിയ, ഖത്തർ, സ്കോട്ട്ലൻഡ്
- ഹെയ്തി, തുർക്കി, കുറകാവോ, ടുണീഷ്യ
- ഇറാൻ, ന്യൂസിലൻഡ്, യുറുഗ്വേ, സൗദി അറേബ്യ
- ഇറാഖ്, ജോർദാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, പാനമ
റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയ ടീമുകൾ (ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ)
- ഗ്രൂപ്പ് A: മെക്സിക്കോ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
- ഗ്രൂപ്പ് B: സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, കാനഡ, ബോസ്നിയ ആന്ഡ് ഹെർസഗോവിന
- ഗ്രൂപ്പ് C: ബ്രസീൽ, മൊറോക്കോ
- ഗ്രൂപ്പ് D: യു.എസ്.എ, ഓസ്ട്രേലിയ, പരാഗ്വേ
- ഗ്രൂപ്പ് E: ജർമ്മനി, ഐവറി കോസ്റ്റ്, ഇക്വഡോർ
- ഗ്രൂപ്പ് F: നെതർലൻഡ്സ്, ജപ്പാൻ, സ്വീഡൻ
- ഗ്രൂപ്പ് G: ബെൽജിയം, ഈജിപ്ത്
- ഗ്രൂപ്പ് H: സ്പെയിൻ, കേപ് വെർദെ
- ഗ്രൂപ്പ് I: ഫ്രാൻസ്, നോർവേ,സെനഗല്
- ഗ്രൂപ്പ് J: അർജന്റീന, ഓസ്ട്രിയ, അൾജീരിയ
- ഗ്രൂപ്പ് K: കൊളംബിയ, പോർച്ചുഗൽ, ഡി.ആർ കോംഗോ
- ഗ്രൂപ്പ് L: ഇംഗ്ലണ്ട്, ഘാന, ക്രൊയേഷ്യ
റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരക്രമം (ഇന്ത്യൻ സമയത്തിൽ)
ജൂൺ 29
- ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക vs. കാനഡ – പുലർച്ചെ 12:30 (കാനഡ വിജയിച്ചു 1-0)
- ബ്രസീൽ vs. ജപ്പാൻ – രാത്രി 10:30
ജൂൺ 30
- ജർമ്മനി vs. പരാഗ്വേ – പുലർച്ചെ 2:30
- നെതർലൻഡ്സ് vs. മൊറോക്കോ – രാവിലെ 6:30
- ഐവറി കോസ്റ്റ് vs. നോർവേ – രാത്രി 10:30
ജൂലൈ 1
- ഫ്രാൻസ് vs. സ്വീഡൻ – പുലർച്ചെ 2:30
- മെക്സിക്കോ vs. ഇക്വഡോർ – രാവിലെ 6:30
- ഇംഗ്ലണ്ട് vs. ഡി.ആർ കോംഗോ – രാത്രി 9:30
ജൂലൈ 2
- ബെൽജിയം vs. സെനഗൽ – പുലർച്ചെ 1:30
- യു.എസ്.എ vs. ബോസ്നിയ – രാവിലെ 5:30
ജൂലൈ 3
- സ്പെയിൻ vs. ഓസ്ട്രിയ – പുലർച്ചെ 12:30
- പോർച്ചുഗൽ vs. ക്രൊയേഷ്യ – പുലർച്ചെ 4:30
- സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് vs. അൾജീരിയ – രാവിലെ 8:30
- ഓസ്ട്രേലിയ vs. ഈജിപ്ത് – രാത്രി 11:30
ജൂലൈ 4
- അർജന്റീന vs. കേപ് വെർദെ – പുലർച്ചെ 3:30
- കൊളംബിയ vs. ഘാന – രാവിലെ 7:00
The adidas Golden Boot race is heating up ♨️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/6ZRr2uGqvu— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടം
ടൂർണമെന്റില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന കളിക്കാരനുള്ള ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിൽ നിലവിൽ താരം ലയണൽ മെസ്സിയാണ് മുന്നിൽ. എന്നാൽ തൊട്ടുപിന്നാലെ യുവനിര കടുത്ത വെല്ലുവിളിയുമായി ഒപ്പമുണ്ട്.
- ലയണൽ മെസ്സി (അർജന്റീന): 6 ഗോളുകൾ
- കിലിയൻ എംബാപ്പെ (ഫ്രാൻസ്): 4 ഗോളുകൾ
- ഉസ്മാനെ ഡെംബെലെ (ഫ്രാൻസ്): 4 ഗോളുകൾ
- എർലിങ് ഹാലാൻഡ് (നോർവേ): 4 ഗോളുകൾ
- വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ (ബ്രസീൽ): 4 ഗോളുകൾ
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