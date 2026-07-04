ഇനി കളി മാറും! ലോകകപ്പ് പ്രീ-ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങൾ ഇന്നുമുതൽ; മത്സരക്രമവും സമയവും അറിയാം
പ്രീ-ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ; മത്സരക്രമവും സമയവും ഇങ്ങനെ.
Published : July 4, 2026 at 2:07 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ആവേശകരമായ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരങ്ങൾക്ക് വിരാമമായതോടെ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ (റൗണ്ട് ഓഫ് 16) പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വേദിയൊരുങ്ങി. ഘാനയെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ച് കൊളംബിയയാണ് അവസാന ടീമായി പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചത്. റൗണ്ട് ഓഫ് 16-ൽ കൊളംബിയ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ നേരിടും.
റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ലെ അവസാന ദിനത്തിൽ കരുത്തരായ അർജന്റീനയെ ഞെട്ടിച്ച പ്രകടനമാണ് കേപ് വെർദെ കാഴ്ചവെച്ചത്. സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സി വീണ്ടും വലകുലുക്കിയെങ്കിലും, വീര്യത്തോടെ പോരാടിയ കേപ് വെർദെ മത്സരം എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീട്ടിച്ചു. ഒടുവിൽ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് (3-2) കഷ്ടിച്ചാണ് അർജന്റീന വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്.
The Round of 16 is set ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയ ടീമുകൾ
- കാനഡ (സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയെ 1-0 ന്)
- ബ്രസീൽ (ജപ്പാനെ 2-1 ന്)
- പരാഗ്വേ (ജർമ്മനിയെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 4-3 ന്)
- മൊറോക്കോ (നെതർലൻഡ്സിനെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 3-2 ന്)
- നോർവേ (ഐവറി കോസ്റ്റിനെ 2-1 ന്)
- ഫ്രാൻസ് (സ്വീഡനെ 3-0 ന്)
- മെക്സിക്കോ (ഇക്വഡോറിനെ 2-0 ന്)
- ഇംഗ്ലണ്ട് (ഡിആർ കോംഗോയെ 2-1 ന്)
- ബെൽജിയം (സെനഗലിനെ 3-2 ന് തോൽപ്പിച്ചു)
- യുഎസ്എ (ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയെ 2-0 ന്)
- സ്പെയിൻ (ഓസ്ട്രിയയെ 3-0 ന്)
- പോർച്ചുഗൽ (ക്രൊയേഷ്യയെ 2-1 ന്)
- സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് (അൾജീരിയയെ 2-0 ന്)
- ഈജിപ്ത് (ഓസ്ട്രേലിയയെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 4-2 ന്)
- അർജന്റീന (കേപ് വെർദെയെ 3-2 ന്)
- കൊളംബിയ (ഘാനയെ 1-0 ന്)
Ready for the Round of 16 📋#FIFAWorldCup pic.twitter.com/vdrodnL4ls— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
റൗണ്ട് ഓഫ് 16 മത്സരക്രമം (ഇന്ത്യൻ സമയം)
- കാനഡ vs മൊറോക്കോ: ജൂലൈ 4, ശനി - രാത്രി 10:30 (ഹൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയം)
- പരാഗ്വേ vs ഫ്രാൻസ്: ജൂലൈ 5, ഞായര് - പുലർച്ചെ 2:30 (ഫിലാഡൽഫിയ സ്റ്റേഡിയം)
- ബ്രസീൽ vs നോർവേ: ജൂലൈ 6, തിങ്കള് - പുലർച്ചെ 1:30 (ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയം)
- മെക്സിക്കോ vs ഇംഗ്ലണ്ട്: ജൂലൈ 6, തിങ്കള് - പുലർച്ചെ 5:30 (മെക്സിക്കോ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം)
- പോർച്ചുഗൽ vs സ്പെയിൻ: ജൂലൈ 7, ചൊവ്വ - പുലർച്ചെ 12:30 (ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയം)
- യുഎസ്എ vs ബെൽജിയം: ജൂലൈ 7, ചൊവ്വ - പുലർച്ചെ 5:30 (സീറ്റിൽ സ്റ്റേഡിയം)
- അർജന്റീന vs ഈജിപ്ത്: ജൂലൈ 7, ചൊവ്വ - രാത്രി 9:30 (അറ്റ്ലാന്റ സ്റ്റേഡിയം)
- സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് vs കൊളംബിയ: ജൂലൈ 8, ബുധന് - പുലർച്ചെ 1:30 (ബിസി പ്ലേസ് വാൻകൂവർ)
Round of 32 results 🔒#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
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