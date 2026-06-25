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ബ്രസീലിന് ജപ്പാനും അർജന്‍റീനയ്ക്ക് ഉറുഗ്വേയും എതിരാളികളായേക്കും; നോക്കൗട്ട് സാധ്യതാ പട്ടിക ഇങ്ങനെ

കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പിഴച്ചാൽ വമ്പന്മാർ പുറത്തേക്ക്, ലോകകപ്പ് റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പ്രവചനങ്ങൾ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നു!

FIFA World Cup 2026
FIFA World Cup 2026 (IANS,AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 2:24 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്‍റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ആവേശകരമായ അവസാന റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിപുലീകരിച്ച ലോകകപ്പാണിത്. 12 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി നടക്കുന്ന പ്രാഥമിക ഘട്ട മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 12 ടീമുകൾ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഔദ്യോഗികമായി തങ്ങളുടെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 (നോക്കൗട്ട്) യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള 20 നോക്കൗട്ട് സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ നിർണായകമായ അവസാന വട്ട പോരാട്ടങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്.

നോക്കൗട്ട് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയ 12 ടീമുകൾ

ഗ്രൂപ്പ് എ, ബി, സി എന്നിവയിലെ മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായതോടെയും മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിലെ വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കത്തോടെയും 12 ടീമുകൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.

  • ഗ്രൂപ്പ് A: മെക്‌സിക്കോ (ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ), സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക
  • ഗ്രൂപ്പ് B: സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, കാനഡ
  • ഗ്രൂപ്പ് C: ബ്രസീൽ, മൊറോക്കോ
  • ഗ്രൂപ്പ് D: യു.എസ്.എ
  • ഗ്രൂപ്പ് E: ജർമ്മനി
  • ഗ്രൂപ്പ് I: ഫ്രാൻസ്, നോർവേ
  • ഗ്രൂപ്പ് J: അർജന്‍റീന
  • ഗ്രൂപ്പ് K: കൊളംബിയ

നോക്കൗട്ട് നിർണ്ണയം എങ്ങനെ?

ഗ്രൂപ്പ് ഡി മുതൽ എൽ വരെയുള്ള ശേഷിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിലെ അവസാന മത്സരങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അന്തിമ ഫിക്‌സ്‌ചര്‍ തയാറാക്കാൻ സാധിക്കൂ. 12 ഗ്രൂപ്പുകളിലെയും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാരും (24 ടീമുകൾ), കൂടാതെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന മികച്ച 8 ടീമുകളും ചേർന്നാണ് റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പൂർത്തിയാക്കുക. നിലവിൽ ആദ്യ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ഉറപ്പായ നോക്കൗട്ട് മത്സരം- ജൂൺ 28: സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക (ഗ്രൂപ്പ് എ റണ്ണറപ്പ്) vs കാനഡ (ഗ്രൂപ്പ് ബി റണ്ണറപ്പ്).

റൗണ്ട് ഓഫ് 32 സാധ്യതാ പട്ടിക

  • ബ്രസീൽ vs ജപ്പാൻ (ഗ്രൂപ്പ് സി വിജയികളും ഗ്രൂപ്പ് എഫ് റണ്ണറപ്പും)
  • ജർമ്മനി vs പരാഗ്വേ (ഗ്രൂപ്പ് ഇ വിജയികളും ഗ്രൂപ്പ് ഡി യിലെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരും)
  • നെതർലൻഡ്‌സ് vs മൊറോക്കോ (ഗ്രൂപ്പ് എഫ് വിജയികളും ഗ്രൂപ്പ് സി റണ്ണറപ്പും)
  • ഐവറി കോസ്റ്റ് vs നോർവേ (ഗ്രൂപ്പ് ഇ റണ്ണറപ്പും ഗ്രൂപ്പ് ഐ റണ്ണറപ്പും)
  • ഫ്രാൻസ് vs സ്വീഡൻ (ഗ്രൂപ്പ് ഐ വിജയികളും ഗ്രൂപ്പ് എഫ് ലെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരും)
  • മെക്‌സിക്കോ vs സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് (ഗ്രൂപ്പ് എ വിജയികളും ഗ്രൂപ്പ് സി യിലെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരും)
  • ഇംഗ്ലണ്ട് vs കേപ് വെർദെ (ഗ്രൂപ്പ് എല്‍ വിജയികളും ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ലെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരും)
  • ഈജിപ്‌ത് vs ചെക്കിയ (ഗ്രൂപ്പ് ജി വിജയികളും ഗ്രൂപ്പ് എ യിലെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരും)
  • യു.എസ്.എ vs അൽജീരിയ / ബോസ്‌നിയ (ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിജയികളും ഗ്രൂപ്പ് ബി യിലെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരും)
  • സ്പെയിൻ vs ഓസ്ട്രിയ (ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് വിജയികളും ഗ്രൂപ്പ് ജെ റണ്ണറപ്പും)
  • കാനഡ vs ബെൽജിയം (ഗ്രൂപ്പ് ബി വിജയികളും ഗ്രൂപ്പ് ജി യിലെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരും)
  • പോർച്ചുഗൽ vs ഘാന (ഗ്രൂപ്പ് കെ റണ്ണറപ്പും ഗ്രൂപ്പ് എല്‍ റണ്ണറപ്പും)
  • ഓസ്‌ട്രേലിയ vs ഇറാൻ (ഗ്രൂപ്പ് ഡി റണ്ണറപ്പും ഗ്രൂപ്പ് ജി റണ്ണറപ്പും)
  • അർജന്‍റീന vs ഉറുഗ്വേ (ഗ്രൂപ്പ് ജെ വിജയികളും ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് റണ്ണറപ്പും)
  • കൊളംബിയ vs ക്രോയേഷ്യ (ഗ്രൂപ്പ് കെ വിജയികളും ഗ്രൂപ്പ് എല്‍ ലെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരും)

മത്സരക്രമം മാറാൻ സാധ്യത

12 ഗ്രൂപ്പുകളിലെയും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർക്ക് പുറമെ ഏറ്റവും മികച്ച 8 മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരെയാണ് നോക്കൗട്ടിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഈ മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരെ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് വിജയികളുമായി ജോടിയാക്കാൻ ഫിഫ 495 വ്യത്യസ്‌ത കോമ്പിനേഷനുകളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്.

അതിനാൽ ജൂൺ 25, 26, 27 തീയതികളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളിലെ ഓരോ ഗോളും ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ലിസ്റ്റിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കാം.

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TAGGED:

FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 2026
ROUND OF 32 QUALIFIED TEAMS
WORLD CUP BRACKET PROJECTION
WORLD CUP ROUND OF 32 PROJECTION

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