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ക്രിക്കറ്റ് ജേതാക്കൾക്ക് 22 കോടി, ഫുട്ബോളിൽ തോറ്റമ്പിയാൽ പോലും 87 കോടി! ഈ സമ്മാനത്തുക വ്യത്യാസം അമ്പരപ്പിക്കും

ഫിഫയും ടി20 ലോകകപ്പും തമ്മിലുള്ള സമ്മാനത്തുകയിലെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ!

Argentina Football Team, Indian Cricket Team
Argentina Football Team, Indian Cricket Team (ANI,AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 10, 2026 at 5:12 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 5:19 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ലോക കായികരംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാമാങ്കമായ ഫിഫ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിനു വേദിയൊരുങ്ങുമ്പോൾ കായികപ്രേമികൾക്കിടയിൽ കൗതുകമുണർത്തുന്നത് ടൂർണമെന്‍റിലെ വമ്പൻ സമ്മാനത്തുകയാണ്. ഇത്തവണ 48 ടീമുകൾ, 3 ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങൾ, 16 സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലായി 104 മത്സരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകകപ്പിനാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ ടൂർണമെന്‍റിലെ സമ്മാനത്തുക ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗോള ടൂർണമെന്‍റായ ടി20 ലോകകപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വ്യത്യാസമാണ് പ്രകടമാകുന്നത്.

ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ റെക്കോർഡ് തുക

ഫിഫ കൗൺസിലിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2026 ലോകകപ്പിനായി ആകെ 727 ദശലക്ഷം യു.എസ് ഡോളറാണ് നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വലിയൊരു പങ്ക്, അതായത് 655 ദശലക്ഷം ഡോളർ (ഏകദേശം 5,400 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ) ടൂർണമെന്‍റില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന 48 ടീമുകൾക്കായി സമ്മാനത്തുകയായി മാത്രം വിതരണം ചെയ്യും. ഇത് കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിനേക്കാൾ 50 ശതമാനം കൂടുതലാണ്.

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 സമ്മാനത്തുക

  • ചാമ്പ്യന്മാർ: 50 ദശലക്ഷം ഡോളർ (ഏകദേശം 415 കോടി രൂപ)
  • റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പ്: 33 ദശലക്ഷം ഡോളർ
  • മൂന്നാം സ്ഥാനം: 29 ദശലക്ഷം ഡോളർ
  • നാലാം സ്ഥാനം: 27 ദശലക്ഷം ഡോളർ
  • 5 മുതൽ 8 വരെ സ്ഥാനക്കാർ: 19 ദശലക്ഷം ഡോളർ വീതം
  • 9 മുതൽ 16 വരെ സ്ഥാനക്കാർ: 15 ദശലക്ഷം ഡോളർ വീതം
  • 17 മുതൽ 32 വരെ സ്ഥാനക്കാർ: 11 ദശലക്ഷം ഡോളർ വീതം
  • 33 മുതൽ 48 വരെ സ്ഥാനക്കാർ: 9 ദശലക്ഷം ഡോളർ വീതം

ഇതിനുപുറമെ, യോഗ്യത നേടുന്ന ഓരോ ടീമിനും മത്സരത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി 1.5 ദശലക്ഷം ഡോളർ വീതം അധികമായി ലഭിക്കും. അതായത്, ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്താകുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടീമിന് പോലും കുറഞ്ഞത് 10.5 ദശലക്ഷം ഡോളർ (ഏകദേശം 87 കോടി രൂപ) ഉറപ്പായും ലഭിക്കും.

ക്രിക്കറ്റിലെ സമ്മാനത്തുകയുമായുള്ള താരതമ്യം

ടി20 ലോകകപ്പിലെ സമ്മാനത്തുകയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുട്ബോളിന്‍റെ ആഗോള വിപണി മൂല്യം എത്രത്തോളം മുകളിലാണെന്ന് വ്യക്തമാകും. ഇത്തവണത്തെ ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയ ഇന്ത്യക്ക് സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിച്ചത് വെറും 2.6 ദശലക്ഷം ഡോളർ (ഏകദേശം 22 കോടി രൂപ) മാത്രമാണ്. ഈ ടൂർണമെന്‍റിലെ ആകെ സമ്മാനത്തുക പൂൾ തന്നെ വെറും 11.25 ദശലക്ഷം ഡോളർ മാത്രമായിരുന്നു.

ടി20 ലോകകപ്പ് സമ്മാനത്തുക - ആദ്യ 8 സ്ഥാനങ്ങൾ:

  • ചാമ്പ്യന്മാർ (ഇന്ത്യ): $2,639,423
  • റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പ് (ന്യൂസിലാൻഡ്): $1,422,692
  • മൂന്നാം സ്ഥാനം (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക): $1,005,577
  • നാലാം സ്ഥാനം (ഇംഗ്ലണ്ട്): $974,423

5 മുതൽ 8 വരെ സ്ഥാനക്കാർ:

  • വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്: $538,269
  • പാകിസ്‌താന്‍: $522,692
  • സിംബാബ്‌വെ: $491,538
  • ശ്രീലങ്ക: $475,962

ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ചാമ്പ്യന്മാരാകുന്ന ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ച തുകയേക്കാൾ നാലിരട്ടിയോളം തുകയാണ് ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത് 48-ാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടീമിന് പോലും ലഭിക്കുന്നത് (10.5 ദശലക്ഷം ഡോളർ). ആഗോള കായിക വിപണിയിൽ ഫുട്ബോൾ കൈവരിച്ച ജനപ്രീതിയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ക്രിക്കറ്റിനേക്കാൾ എത്രയോ മുകളിലാണെന്ന് ഈ വലിയ വ്യത്യാസം അടിവരയിടുന്നു.

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Last Updated : June 10, 2026 at 5:19 PM IST

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FIFA AND T20 WORLD CUPS
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