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മെസ്സിയോ എംബാപ്പെയോ ഹാലണ്ടോ? ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസും ക്ലൈമാക്‌സിലേക്ക്!

ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വേദിയൊരുങ്ങി; വമ്പന്മാരുടെ മാറ്റുരയ്ക്കൽ ജൂലൈ 10 മുതൽ

FIFA World Cup 2026
FIFA World Cup 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 8, 2026 at 3:19 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്‍റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ലൈനപ്പ് പൂർത്തിയായി. പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലെ അവസാന മത്സരങ്ങളിൽ അർജന്‍റീനയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡും യോഗ്യത നേടിയതോടെയാണ് അവസാന എട്ട് ടീമുകളുടെ ചിത്രം തെളിഞ്ഞത്. ഫ്രാൻസ്, സ്പെയിൻ, ഇംഗ്ലണ്ട്, അർജന്‍റീന തുടങ്ങിയ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാർക്കൊപ്പം മൊറോക്കോ, ബെൽജിയം, നോർവേ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നീ കരുത്തരും കിരീടപ്രതീക്ഷയുമായി ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങളില്‍ മാറ്റുരയ്ക്കും.

ടൂർണമെന്‍റ് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ജർമ്മനി, ബ്രസീല്‍ പോലുള്ള വമ്പൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ പുറത്തായിക്കഴിഞ്ഞു. ജൂലൈ 10 മുതലാണ് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.

ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരക്രമവും

ഫ്രാൻസ് vs മൊറോക്കോ (ജൂലൈ 10, പുലർച്ചെ 1:30)

യൂറോപ്യൻ കരുത്തരും ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ശക്തരുമായ ഫ്രാൻസ് ആദ്യ ക്വാർട്ടറിൽ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ മൊറോക്കോയെ നേരിടും. ഇതുവരെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഫ്രാൻസിന് തന്നെയാണ് മത്സരത്തിൽ മുൻതൂക്കം.

  • എംബാപ്പെയുടെ റെക്കോർഡ് വേട്ട: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ 19 ഗോളുകൾ കിലിയൻ എംബാപ്പെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലയണൽ മെസ്സിയുടെ (21 ഗോൾ) എക്കാലത്തെയും മികച്ച റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്താൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇനി രണ്ട് ഗോളുകൾ കൂടി മതി.
  • മൊറോക്കോയുടെ അട്ടിമറി വീര്യം: കളിശൈലി കൊണ്ട് ടൂർണമെന്‍റിലെ കറുത്ത കുതിരകളായി മാറിയ ടീമാണ് മൊറോക്കോ. 2022 ലോകകപ്പിൽ സെമി ഫൈനൽ വരെയെത്തിയ ചരിത്രമുള്ള അവർ ക്യാപ്റ്റൻ അഷ്റഫ് ഹക്കിമിയുടെ കീഴിൽ ആ നേട്ടം മറികടക്കാനാണ് ഇത്തവണ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സ്പെയിൻ vs ബെൽജിയം (ജൂലൈ 11, രാത്രി 12:30)

രണ്ടാം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിൻ ബെൽജിയത്തെ നേരിടും. സെമി ഫൈനൽ ടിക്കറ്റിനായി ഇരുടീമുകളും തമ്മിൽ കടുത്ത പോരാട്ടം തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

  • സ്പെയിന്‍റെ യുവനിര: 2010-ൽ ലോകകപ്പ് നേടിയ ശേഷം സ്പെയിന് മികച്ചൊരു പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ലാമിൻ യമാൽ, പെഡ്രി, ഗാവി, റോഡ്രി, നിക്കോ വില്യംസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന പുതിയ യുവനിര സ്‌പാനിഷ് പടയെ വീണ്ടുമൊരു ലോകകിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പ്രാപ്‌തരാണെന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഗോൾകീപ്പർ ഉനായ് സിമോൺ ഈ ടൂർണമെന്‍റില്‍ 5 ക്ലീൻ ഷീറ്റുകൾ നിലനിർത്തി മികച്ച ഫോമിലാണ്.
  • ബെൽജിയത്തിന്‍റെ പരിചയസമ്പത്ത്: ലോകകപ്പിലുടനീളം ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ബെൽജിയം അവരുടെ സുവർണ്ണ തലമുറയിലെ പരിചയസമ്പന്നരായ കെവിൻ ഡി ബ്രൂയ്നെ, റൊമേലു ലുക്കാക്കു എന്നിവരുടെ മികവിലാണ് പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നത്.

നോര്‍വെ vs ഇംഗ്ലണ്ട് (ജൂലൈ 12, പുലർച്ചെ 2:30)

മൂന്നാം ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടം ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ നിലവിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് സ്ട്രൈക്കർമാരായ എർലിങ് ഹാലണ്ടും ഹാരി കെയ്‌നും തമ്മിലുള്ള നേർക്കുനേർ യുദ്ധമായിരിക്കും. ആക്രമണ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന രണ്ട് ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ മത്സരം ആവേശഭരിതമാകും.

  • ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ നോർവേ: കരുത്തരായ ബ്രസീലിനെ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ അട്ടിമറിച്ചാണ് നോർവേ അവസാന എട്ടിൽ ഇടം നേടിയത്. നോർവേയുടെ മധ്യനിര ഹാലണ്ടിനായി മികച്ച ഗോൾ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
  • ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ആക്രമണനിര: ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയ്ൻ ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇതുവരെ 6 ഗോളുകൾ നേടി മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നു. 4 ഗോളുകൾ നേടിയ യുവതാരം ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാമും ഒപ്പമുള്ളതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ആക്രമണനിര ശക്തമാണ്.

അർജന്‍റീന vs സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് (ജൂലൈ 12, പുലർച്ചെ 6:30)

അവസാന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഡിഫൻഡിങ് ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്‍റീന സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ നേരിടും. പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ഈജിപ്‌തിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം നാടകീയവും വിവാദപരവുമായ മത്സരത്തിനൊടുവിലാണ് അർജന്‍റീന വിജയിച്ചുകയറിയത്.

  • അർജന്‍റീനയുടെ കഠിനപാത: കേപ് വെർദെ, ഈജിപ്‌ത് ടീമുകൾക്കെതിരെ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് ടീം നിലനിൽപ്പ് ഉറപ്പാക്കിയത്. മെസ്സിയുടെ മാന്ത്രിക ഫോമിലാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
  • സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്‍റെ പോരാട്ടവീര്യം: കൊളംബിയക്കെതിരെയുള്ള ആവേശകരമായ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ (4-3) വിജയിച്ചാണ് സ്വിസ് പട ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. ഏത് വലിയ ടീമിനെയും അട്ടിമറിക്കാൻ പോന്ന പ്രതിരോധവും കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിങ്ങും അവർക്കുണ്ട്.

ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസ്

ലോകകപ്പിലെ മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനുള്ള ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള പോരാട്ടവും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കനക്കുകയാണ്. മെസ്സി, എംബാപ്പെ, ഹാലണ്ട് എന്നിവർ തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. ഗോളുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായാൽ, അസിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുന്നിലുള്ള കളിക്കാരനായിരിക്കും ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ലഭിക്കുക. നിലവിൽ കിലിയൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഈ ആനുകൂല്യമുണ്ട്.

  • ലയണൽ മെസ്സി (അർജന്‍റീന): 8 ഗോളുകൾ, 1 അസിസ്റ്റ്
  • കിലിയൻ എംബാപ്പെ (ഫ്രാൻസ്): 7 ഗോളുകൾ, 2 അസിസ്റ്റ്
  • എർലിംഗ് ഹാലാൻഡ് (നോർവേ): 7 ഗോളുകൾ, 0 അസിസ്റ്റ്
  • ഹാരി കെയ്ൻ (ഇംഗ്ലണ്ട്): 6 ഗോളുകൾ, 1 അസിസ്റ്റ്

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FIFA QUARTERFINAL FIXTURES
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