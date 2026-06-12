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3 ചുവപ്പ് കാർഡുകൾ, 19 കളിക്കാർ; നാടകീയത നിറഞ്ഞ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ മെക്‌സിക്കോയ്ക്ക് ജയം!

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: മെക്‌സിക്കോയ്ക്ക് സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കം; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തകർത്തു.

FIFA World Cup 2026
FIFA World Cup 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 6:13 AM IST

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മെക്‌സിക്കോ സിറ്റി: മാസങ്ങളായുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ എസ്റ്റാഡിയോ അസ്ടെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മെക്‌സിക്കോയ്ക്ക് വിജയത്തുടക്കം. ആവേശം അണപൊട്ടിയൊഴുകിയ ഗാലറിയെ സാക്ഷിയാക്കി, ഫിഫ ലോകകപ്പിന്‍റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് മെക്‌സിക്കോ തങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകി. ആവേശകരമായ ഗോളുകളും മൂന്ന് ചുവപ്പ് കാർഡുകളുടെ നാടകീയതയും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഈ ഉദ്ഘാടന മത്സരം.

ക്വിനോനെസിലൂടെ മെക്‌സിക്കോ മുന്നിൽ

മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതൽക്കേ മെക്‌സിക്കോയാണ് കളിയിൽ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തിയത്. പന്ത് കൂടുതൽ സമയം കൈവശം വെച്ച അവർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രതിരോധത്തെ നിരന്തരം സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. അതിന്‍റെ ഫലമായി ജൂലിയൻ ക്വിനോനെസ് മെക്സിക്കോയ്ക്കായി ആദ്യ ഗോൾ നേടി. ഈ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ഗോൾ എന്ന ചരിത്രനേട്ടത്തോടെ ക്വിനോനെസ് കളിയിലെ താരമായി മാറി. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു ഗോളിന് മെക്‌സിക്കോ മുന്നിലായിരുന്നു.

ചുവപ്പ് കാർഡുകളുടെ നാടകീയത

രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളി കൂടുതൽ നാടകീയമായ തിരിവുകളിലേക്ക് നീങ്ങി. മെക്സിക്കോ താരം ബ്രയാൻ ഗുട്ടറസിനെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ യായ സിത്തോൾ നേരിട്ട് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായി. ഇതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 10 പേരായി ചുരുങ്ങി.

പത്തുപേരുമായി കളിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ മെക്സിക്കോ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. വൈകാതെ തന്നെ പരിചയസമ്പന്നനായ സ്ട്രൈക്കർ റൗൾ ജിമെനെസ് മനോഹരമായ ഒരു ഫിനിഷിംഗിലൂടെ മെക്സിക്കോയുടെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി സ്റ്റേഡിയത്തെ ആവേശക്കടലാക്കി.

9 പേരുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

രണ്ട് ഗോളിന് പിന്നിലായതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരങ്ങൾ കടുത്ത ഫ്രസ്ട്രേഷനിലായി. പിന്നാലെ തെംബ സ്വാനെയും ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 9 പേരായി ചുരുങ്ങി. എന്നാൽ നാടകം അവിടെയും തീർന്നില്ല. കളി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ മെക്സിക്കോ പ്രതിരോധ താരം സീസർ മോണ്ടെസിനും ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ മൂന്ന് ചുവപ്പ് കാർഡുകൾ കണ്ട മത്സരത്തിൽ ഇരുടീമുകളിലുമായി വെറും 19 കളിക്കാരുമായാണ് കളി അവസാനിച്ചത്.

സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ വലിയ വിജയം നേടിയ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് ഇനി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറാം. ക്വിനോനെസിന്‍റെ വേഗതയും ജിമെനെസിന്‍റെ ഫിനിഷിംഗും അസ്ടെക്കയിലെ കാണികളുടെ പിന്തുണയും ചേർന്നപ്പോൾ മെക്സിക്കോയുടെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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FIFA 2026
MEXICO VS SOUTH AFRICA 2026
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