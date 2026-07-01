പതറാത്ത പ്രതിരോധം, തകർപ്പൻ ഗോളുകൾ; ഇക്വഡോറിനെ നിലംപരിശാക്കി മെക്സിക്കോ പ്രീ ക്വാർട്ടറില്
1986-ന് ശേഷം ആദ്യ നോക്കൗട്ട് വിജയം, ചരിത്രം കുറിച്ച് മെക്സിക്കോ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക്!
Published : July 1, 2026 at 10:50 AM IST
മെക്സിക്കോ സിറ്റി: ഫിഫ ലോകകപ്പില് സഹ-ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് ചരിത്ര വിജയം. ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഇക്വഡോറിനെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് മെക്സിക്കോ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ (റൗണ്ട് ഓഫ് 16) പ്രവേശിച്ചു.
40 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം
40 വർഷത്തിനിടയിൽ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ മെക്സിക്കോ നേടുന്ന ആദ്യ വിജയമാണിത്. 1986-ൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചപ്പോൾ ബൾഗേറിയയെ 2-0 ന് തോൽപ്പിച്ചതായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപുള്ള ഏക നോക്കൗട്ട് വിജയം. 1990-ൽ ഇറ്റലിക്ക് ശേഷം തങ്ങളുടെ ആദ്യ നാല് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളും വിജയിക്കുന്ന ആദ്യ ആതിഥേയ രാജ്യമെന്ന ബഹുമതിയും ഇതോടെ മെക്സിക്കോ സ്വന്തമാക്കി.
ആദ്യ പകുതിയിലെ ഗോളുകൾ
മോശം കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് മത്സരം ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും കളി തുടങ്ങി ആദ്യ മിനിറ്റുകൾ മുതൽ മെക്സിക്കോ മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തി. കളിയുടെ 22-ാം മിനിറ്റിൽ ജൂലിയൻ ക്വിനോനെസിന്റെ തകർപ്പൻ ഗോളിലൂടെ മെക്സിക്കോ ലീഡ് എടുത്തു. റോബർട്ടോ അൽവാരഡോ നൽകിയ പന്തുമായി കുതിച്ച ക്വിനോനെസ് ഇക്വഡോർ ഗോൾകീപ്പർ ഹെർണൻ ഗാലിൻഡെസിനെ മറികടന്ന് പന്ത് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. 30-ാം മിനിറ്റിൽ ക്വിനോനെസിന്റെ പാസിൽ നിന്നും റൗൾ ജിമെനെസ് മെക്സിക്കോയുടെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി.
History repeats itself 🔁— FIFA (@FIFAcom) July 1, 2026
40 years after their win over Bulgaria, and in the very same stadium, Mexico have again tasted victory in the @FIFAWorldCup knockout stages! 🇲🇽 pic.twitter.com/tIMYltPJfO
പെലെയ്ക്ക് ശേഷം ഗിൽബെർട്ടോ മോറ
മത്സരത്തിൽ മെക്സിക്കോയുടെ യുവതാരം ഗിൽബെർട്ടോ മോറ ഒരു അപൂർവ്വ റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കി. പെലെക്ക് ശേഷം ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഇലവനിൽ കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ താരമായി 17 വയസ്സും 259 ദിവസവും പ്രായമുള്ള മോറ മാറി. 1958-ൽ വെയിൽസിനെതിരെ പെലെ കളിക്കുമ്പോൾ 17 വയസ്സും 239 ദിവസവുമായിരുന്നു പ്രായം.
തകരാത്ത പ്രതിരോധം, റാഞ്ചലിന് ക്ലീൻ ഷീറ്റ്
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇക്വഡോർ പന്തടക്കത്തിൽ മുന്നിട്ടുനിന്നെങ്കിലും സെസാർ മോണ്ടെസ്, ജോഹാൻ വാസ്ക്വസ് എന്നിവർ നയിച്ച മെക്സിക്കന് പ്രതിരോധം ശക്തമായി നിലകൊണ്ടു. ഈ ലോകകപ്പിൽ തുടർച്ചയായ നാലാം മത്സരത്തിലും ഗോൾ വഴങ്ങാതെ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് നിലനിർത്താൻ മെക്സിക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ റൗൾ റാഞ്ചലിനായി.
Mexico secure their spot in the Round of 16 on home soil! 👊#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
'പോരാട്ടം തുടരും' ക്വിനോനെസ്
"ഇന്നത്തെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ കൂട്ടായ്മയാണ് പ്രധാനം. വ്യക്തിഗത പ്രകടനങ്ങൾ ടീമിന്റെ മികച്ച കളിയിലൂടെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. ഞങ്ങൾ പോരാട്ടം തുടരും. ജീവിതം അങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ലഭിക്കുന്നതുവരെ പോരാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം," മത്സരത്തിലെ മികച്ച താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജൂലിയൻ ക്വിനോനെസ് പറഞ്ഞു.
അടുത്ത ലക്ഷ്യം പ്രീക്വാർട്ടർ
ജൂലൈ 6-ന് ഇതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രീക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും കോംഗോയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ മെക്സിക്കോ നേരിടും.
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