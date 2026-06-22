ലാറ്റിൻ വീര്യവും കളിയിലെ 'തന്ത്രങ്ങളും'; അർജന്റീനയുടെ ലോകകപ്പ് വിവാദ ചരിത്രം
മൈതാനത്തെ നാടകീയ നിമിഷങ്ങൾ മുതൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ വരെ നീളുന്ന, അർജൻ്റീനയെ പിടിച്ചുലച്ച പ്രധാന ലോകകപ്പ് വിവാദങ്ങൾ ഏതൊക്ക?
Published : June 22, 2026 at 2:48 PM IST
കോഴിക്കോട്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ തകർപ്പൻ വിജയം നേടിയ അർജൻ്റീന ഇന്ന് വീണ്ടും ഇറങ്ങുകയാണ്. ഓസ്ട്രിയക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി പത്തരയ്ക്ക്. ഒരുപക്ഷേ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾ വേട്ടക്കാരൻ എന്ന പദവിയിലേക്ക് കൂടി ലയണൽ മെസ്സി എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള മത്സരം. 16 ഗോളുമായി ജർമ്മനിയുടെ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസിനൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മെസ്സി. അൾജിയക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ ഹാട്രിക് നേടിയതോടെയാണ് ഗോളെണ്ണം 16ൽ എത്തിയത്.
അതിനേക്കാൾ എല്ലാം കത്തി പടരുന്നത് ആ മത്സരത്തിലെ വിവാദമാണ്. അൾജീരിയൻ ക്യാപ്റ്റനും പ്രതിരോധ താരവുമായ ഐസ മാൻഡിയുടെ കാലിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് മെസി നേരിട്ട് ചവിട്ടിയിട്ടും റഫറി ഫൗൾ വിളിക്കാത്തതാണ് വിവാദമായത്. അൾജീരിയൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഫിഫയുടെ റഫറിയിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയിട്ടും തീരുമാനം ഇല്ലാതായതോടെയാണ് വിവാദം കത്തിപ്പടരുന്നത്.
ഫിഫ നേതൃത്വത്തിന് അർജൻ്റീനയോട് എല്ലാ കാലത്തും ഐക്യം കൂടുതലാണ് എന്നതാണ് വിവാദങ്ങളുടെ അകെത്തുക. ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ടീമുകളിലൊന്നായ അർജൻ്റീന പലപ്പോഴായി വലിയ വിവാദങ്ങളിലും പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മൈതാനത്തെ നാടകീയ നിമിഷങ്ങൾ മുതൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ വരെ നീളുന്ന, അർജൻ്റീനയെ പിടിച്ചുലച്ച പ്രധാന ലോകകപ്പ് വിവാദങ്ങൾ ഏതൊക്ക?
1978-ലെ മാച്ച് ഫിക്സിങ്
The Algerian Football Federation has filed a complaint with FIFA regarding the refereeing decisions in their 3-0 opening World Cup defeat by Argentina.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 20, 2026
Its concerns, according to a source with knowledge of the matter, centre around Lionel Messi’s tackle in the 30th minute, in… pic.twitter.com/GcM3gvVJCF
അർജൻ്റീനയുടെ സൈനിക ഭരണകൂടം പെറു ടീമിന് മേൽ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്നും, സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മത്സരം ഒത്തുകളിച്ചെന്നും ശക്തമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു. മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അർജൻ്റീനൻ ഭരണാധികാരി പെറുവിൻ്റെ ഡ്രസിങ് റൂം സന്ദർശിച്ചതും സംശയങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടി.
അർജൻ്റീനയുടെ മത്സരങ്ങൾ എപ്പോഴും മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നത്. എതിരാളികളായ ബ്രസീലിൻ്റെ മത്സരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അർജൻ്റീന പെറുവിനെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. അതിനാൽ ഫൈനലിൽ എത്താൻ കൃത്യമായി എത്ര ഗോൾ വേണമെന്ന് അർജൻ്റീനയ്ക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നു. ഇത് ബ്രസീൽ ക്യാമ്പിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി.
ടോട്ടൽ ഫുട്ബോളിൻ്റെ അമരക്കാരനായ ഡച്ച് ഇതിഹാസം ജോഹാൻ ക്രൈഫ് 1978 ലോകകപ്പിൽ കളിച്ചില്ല. അർജന്റീനയിലെ സൈനിക ഭരണത്തോടുള്ള പ്രതിഷേധം കാരണമാണ് അദ്ദേഹം വരാതിരുന്നതെന്ന രീതിയിൽ വലിയ പ്രചാരണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും നേരെയുണ്ടായ ഒരു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ശ്രമത്തെ തുടർന്നാണ് താൻ വിട്ടുനിന്നതെന്ന് ക്രൈഫ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വെളിപ്പെടുത്തി.
ഇംഗ്ലണ്ട് കളിക്കാർ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചെങ്കിലും റഫറിക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഗോൾ അനുവദിച്ചു. മത്സരശേഷം ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അത് "കുറച്ചു തലകൊണ്ടും, കുറച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകൊണ്ടും" നേടിയ ഗോൾ ആണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഖ്യാതമായ മറുപടി. ഫോക്ക്ലാൻഡ് യുദ്ധത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോടേറ്റ തിരിച്ചടിക്കുള്ള പ്രതികാരമായാണ് താൻ ആ ഗോളിനെ കണ്ടതെന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. 1982-ൽ ഫോക്ക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകളെച്ചൊല്ലി അർജൻ്റീനയും ബ്രിട്ടനും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിൻ്റെ കനത്ത രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യവും സംഘർഷവും ഈ മത്സരത്തിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. കളിയിൽ കടുത്ത ദേശീയതാ വികാരങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നു.
1990-ലെ 'ഹോളി വാട്ടർ'
1990-ലെ ഇറ്റലി ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീലിനെതിരായ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിലാണ് ഈ കൗതുകകരവും വഞ്ചനാപരവുമായ വിവാദം അരങ്ങേറിയത്. കളിക്കിടെ പരിക്കേറ്റ താരത്തെ ചികിത്സിക്കാൻ അർജൻ്റീന മെഡിക്കൽ സംഘം മൈതാനത്തിറങ്ങി. ഈ സമയം ബ്രസീൽ താരം ബ്രാങ്കോയ്ക്ക് അർജൻ്റീനയുടെ ഫിസിയോ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ നൽകി. ആ വെള്ളം കുടിച്ചതിന് ശേഷം തനിക്ക് തലകറക്കവും ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെട്ടതായി ബ്രാങ്കോ ആരോപിച്ചു. അർജൻ്റീനൻ സംഘം വെള്ളത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് കലർത്തിയിരുന്നതായി പിന്നീട് മാറഡോണ തന്നെ ഒരു ടിവി ഷോയിൽ തമാശ രൂപേണ സമ്മതിച്ചത് വലിയ വിവാദമായി.
സെമിഫൈനലിൽ ആതിഥേയരായ ഇറ്റലി നേരിട്ടത് മറഡോണയുടെ അർജൻ്റീനയെയായിരുന്നു. മറഡോണ അക്കാലത്ത് ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ്ബായ നാപ്പോളിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കളിച്ചിരുന്നത്. മത്സരം നടന്നത് നേപ്പിൾസിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു. മത്സരത്തിന് മുൻപ് മറഡോണ നേപ്പിൾസിലെ ജനങ്ങളോട് ഇറ്റലിക്ക് പകരം തനിക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു. കളിയിൽ ഇറ്റലി തോറ്റതോടെ ഇറ്റാലിയൻ ആരാധകർ മറഡോണയ്ക്ക് എതിരെ തിരിഞ്ഞു.
1994-ലെ ഉത്തേജക മരുന്ന്
യുഎസ്എ ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രീസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ ഗോൾ നേടിയ ശേഷം ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാറഡോണയുടെ സെലിബ്രേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രീസിനെതിരെയും നൈജീരിയക്കെതിരെയും മികച്ച ത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഡോപ്പിങ് ടെസ്റ്റിൽ മാറഡോണ 'എഫെഡ്രിൻ' എന്ന നിരോധിത ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തി.
മറഡോണയ്ക്ക് ടൂർണമെൻ്റിൽ നിന്ന് നാണംകെട്ട് പുറത്തുപോകേണ്ടി വന്നു. ഫിഫ ഔദ്യോഗികമായി വിലക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ അദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് അർജൻ്റീനയുടെ ലോകകപ്പ് പ്രതീക്ഷകളെ തകിടം മറിച്ചു. നായകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട അർജന്റീന ആ ലോകകപ്പിൽ പിന്നീട് പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്താവുകയും ചെയ്തു.
1998-ലെ ബെക്കാം-സിമിയോണി സംഭവം
1998-ലെ ഫ്രാൻസ് ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും അർജൻ്റീനയും തമ്മിലുള്ള പ്രീ-ക്വാർട്ടർ മത്സരം മറ്റൊരു നാടകീയ വിവാദത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. അർജൻ്റീനൻ മിഡ്ഫീൽഡർ ഡീഗോ സിമിയോണി ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ യുവതാരം ഡേവിഡ് ബെക്കാമിനെ ഫൗൾ ചെയ്ത് നിലത്തിട്ടു. തറയിൽ കിടന്ന ബെക്കാം ദേഷ്യത്തോടെ തൻ്റെ കാൽ കൊണ്ട് സിമിയോണിയെ തട്ടി. സിമിയോണി അമിതമായി അഭിനയിച്ച് നിലത്തു വീണതോടെ റഫറി ബെക്കാമിന് റെഡ് കാർഡ് നൽകി പുറത്താക്കി. ഇംഗ്ലണ്ട് ആ മത്സരത്തിൽ തോറ്റ് പുറത്തായതോടെ ബെക്കാം വലിയ തോതിൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ടു.
2022-ൽ 'ലുസൈലിലെ യുദ്ധം'
ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ നെതർലൻഡ്ഡിനെതിരായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരം കടുത്ത അക്രമസ്വഭാവമുള്ള കളിയായി മാറിയിരുന്നു. ഇരുടീമിലെയും കളിക്കാർ തമ്മിൽ മൈതാനത്ത് പലതവണ ഏറ്റുമുട്ടി. അർജൻ്റീന താരം ലിയാൻഡ്രോ പരെഡെസ് പന്ത് ഡച്ച് ഡഗ്ഗൗട്ടിലേക്ക് ശക്തമായി അടിച്ചുകയറ്റിയത് വലിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.
റഫറി അൻ്റോണിയോ മാറ്റിയു ലാഹോസ് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി 18 മഞ്ഞക്കാർഡുകളാണ് ആ മത്സരത്തിൽ എടുത്തുയർത്തിയത്. ജയത്തിന് ശേഷം ലയണൽ മെസ്സി ഡച്ച് കോച്ച് ലൂയി വാൻഗാലിന് നേരെ തിരിഞ്ഞതും, ഡച്ച് താരം വൗട്ട് വെഗോർസ്റ്റിനോട് ലൈവ് ടിവി അഭിമുഖത്തിനിടെ "എന്താടാ നോക്കുന്നത്, പോയി പണി നോക്കെടാ" എന്ന് ആക്രോശിച്ചതും വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു.
പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് സമയത്ത് അർജൻ്റീന കിക്ക് എടുക്കാൻ പോയ കളിക്കാരെ ഡച്ച് താരങ്ങൾ വളഞ്ഞുനിന്ന് മാനസികമായി തളർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ വിജയിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, അർജൻ്റീനൻ താരങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഡച്ച് കളിക്കാരെ നോക്കി മുഖം ചുളിച്ചും വെല്ലുവിളിച്ചും പരിഹസിച്ച് വിജയം ആഘോഷിച്ചു. ഇതും പിന്നീട് വലിയ തോതിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടു.
മത്സരത്തിന് ശേഷം ഫിഫ ഇരു ടീമുകൾക്കെതിരെയും അച്ചടക്ക നടപടിയെടുക്കാൻ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആ മത്സരത്തിൽ താൻ അത്രയും ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്നും ആ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും ലയണൽ മെസ്സി പിന്നീട് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു.
ചുരുക്കത്തിൽ അർജൻ്റീനയുടെ കളിശൈലിയിലെ കടുത്ത വീര്യവും ജയിക്കാനായുള്ള തന്ത്രങ്ങളും പലപ്പോഴും അവരെ ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ അവരെ വില്ലൻമാരായും വിവാദ നായകന്മാരായും ചിത്രീകരിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. 1978, 1986, 2022 വർഷങ്ങളിൽ ലോകകപ്പ് നേടിയ അർജൻറീന ടീം 1930, 1990, 2014 ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.
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