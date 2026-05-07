വേട്ട തുടങ്ങുന്നു! മെസ്സി vs എംബാപ്പെ: ക്ലോസെയുടെ ലോകകപ്പ് ഗോള് റെക്കോർഡ് ആര് തകർക്കും?
ലോകകപ്പ് ഗോൾവേട്ടയിൽ 'പുത്തൻ ചരിത്രം' പിറക്കുമോ? ക്ലോസെയുടെ സിംഹാസനം തേടി മെസ്സിയും എംബാപ്പെയും!
Published : May 7, 2026 at 12:21 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോകഫുട്ബോളിന്റെ മഹാമാമാങ്കത്തിന് വിസിലുയരാൻ ഇനി നാളുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ, ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് മൈതാനത്തെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു വൻ റെക്കോർഡ് തകർച്ചയിലേക്കാണ്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ജർമ്മനിയുടെ ഇതിഹാസ താരം മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെ പടുത്തുയർത്തിയ 16 ഗോളുകളുടെ മഹാമേരു ഇളകാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
അർജന്റീനയുടെ ലയണൽ മെസ്സിയും ഫ്രാൻസിന്റെ ഗോൾ മെഷീൻ കിലിയൻ എംബാപ്പെയും ഈ റെക്കോർഡ് ലക്ഷ്യമിട്ട് കുതിക്കുമ്പോൾ, ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ ഒരു അധ്യായത്തിനാകും 2026ൽ വടക്കേ അമേരിക്ക സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക.
ക്ലോസെയുടെ റെക്കോര്ഡ്
നിലവിൽ 16 ഗോളുകളുമായി ജർമ്മനിയുടെ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയാണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമൻ. 2014ലെ ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീലിനെതിരായ ആവേശകരമായ സെമിഫൈനലിലാണ് (7-1) റൊണാൾഡോയുടെ 15 ഗോൾ എന്ന റെക്കോർഡ് ക്ലോസെ മറികടന്നത്. നാല് ലോകകപ്പുകളിൽ (2002, 2006, 2010, 2014) പങ്കെടുത്ത ക്ലോസെ, തന്റെ കളിജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചത് ലോകകപ്പ് കിരീടം നെഞ്ചോട് ചേർത്തായിരുന്നു.
മെസ്സിയും എംബാപ്പെയും
2022-ലെ ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ മിന്നും പ്രകടനത്തോടെ മെസ്സി തന്റെ ഗോൾ സമ്പാദ്യം 13-ൽ എത്തിച്ചു. ഒരു ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ മുതൽ ഫൈനൽ വരെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന ബഹുമതിയും മെസ്സി സ്വന്തമാക്കി. ക്ലോസെയുടെ റെക്കോർഡിന് വെറും മൂന്ന് ഗോൾ മാത്രം പിന്നിലാണ് മെസ്സി. 2026 ലോകകപ്പിൽ മെസ്സി കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റെക്കോർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് അനായാസം മറികടക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.
എന്നാൽ, എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് ഫ്രഞ്ച് താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയാണ്. വെറും രണ്ട് ലോകകപ്പുകളിൽ നിന്നായി താരം ഇതിനകം 12 ഗോളുകൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. 2022 ഫൈനലിലെ ഹാട്രിക് ഉൾപ്പെടെ 8 ഗോളുകളാണ് താരം ഖത്തറിൽ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 2026 ലോകകപ്പിൽ എംബാപ്പെയ്ക്ക് 27 വയസ്സ് മാത്രമേ തികയുകയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ, ക്ലോസെയുടെ 16 ഗോൾ എന്ന റെക്കോർഡ് എംബാപ്പെ തകർക്കുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ്.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾ വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടിക
|റാങ്ക്
|കളിക്കാരൻ (ടീം)
|ഗോളുകൾ
|മത്സരങ്ങൾ
|പതിപ്പുകൾ
|1
|മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെ (ജർമ്മനി)
|16
|24
|2002, 2006, 2010, 2014
|2
|റൊണാൾഡോ (ബ്രസീൽ)
|15
|19
|1998, 2002, 2006
|3
|ഗെർഡ് മുള്ളർ (ജർമ്മനി)
|14
|13
|1970, 1974
|4
|ജസ്റ്റ് ഫോണ്ടെയ്ൻ (ഫ്രാൻസ്)
|13
|6.
|1958
|4
|ലയണൽ മെസ്സി (അർജന്റീന)
|13
|26
|2006, 2014, 2018, 2022
|6.
|കൈലിയൻ എംബാപ്പെ (ഫ്രാൻസ്)
|12
|14
|2018, 2022
|6.
|പെലെ (ബ്രസീൽ)
|12
|14
|1958, 1962, 1966, 1970
|8
|സാൻഡർ കോസിസ് (ഹംഗറി)
|11
|5
|1954
|8
|ജർഗൻ ക്ലിൻസ്മാൻ (ജർമ്മനി)
|11
|17
|1990, 1994, 1998
|10
|ഹെൽമട്ട് റാൻ (ജർമ്മനി)
|10
|10
|1954, 1958
|10
|ഗബ്രിയേൽ ബാറ്റിസ്റ്റ്യൂട്ട (അർജന്റീന)
|10
|12
|1994, 1998, 2002
|10
|ഗാരി ലിനേക്കർ (ഇംഗ്ലണ്ട്)
|10
|12
|1986, 1990
|10
|തിയോഫിലോ കുബില്ലസ് (പെറു)
|10
|13
|1970, 1978
|10
|തോമസ് മുള്ളർ (ജർമ്മനി)
|10
|16
|2010, 2014
|10
|ഗ്രെഗോർസ് ലാറ്റോ (പോളണ്ട്)
|10
|20
|1974, 1978, 1982
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന ഗോൾവേട്ടക്കാർ:
റൊണാൾഡോ (ബ്രസീൽ): 15 ഗോളുകൾ. 2002-ൽ ബ്രസീലിനെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച റൊണാൾഡോയുടെ പ്രകടനം ഇന്നും ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ അത്ഭുതമാണ്.
ഗെർഡ് മുള്ളർ (ജർമ്മനി): 14 ഗോളുകൾ. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് (13 എണ്ണം) ഇത്രയും ഗോളുകൾ നേടിയ മുള്ളറുടെ ഗോൾ ശരാശരി അവിശ്വസനീയമാണ്.
ജസ്റ്റ് ഫോണ്ടെയ്ൻ (ഫ്രാൻസ്): ഒരു ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ റെക്കോർഡ് ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് (13 ഗോളുകൾ - 1958 ലോകകപ്പ്). ഈ റെക്കോർഡ് ഇന്നും തകർക്കപ്പെടാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.
പെലെ (ബ്രസീൽ): മൂന്ന് ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ഏക താരമായ പെലെ 12 ഗോളുകളാണ് ലോകകപ്പുകളിൽ സ്വന്തമാക്കിയത്.
2026-ൽ മെക്സിക്കോ, കാനഡ, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ ഗോൾവേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ വലിയ അഴിച്ചുപണികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ക്ലോസെയുടെ റെക്കോർഡ് മറികടന്ന് ആരായിരിക്കും ലോകകപ്പിന്റെ പുതിയ സുൽത്താൻ ആകുക എന്നത് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.
