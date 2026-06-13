ലോകകപ്പിൽ ചരിത്രമെഴുതാൻ മലയാളി പയ്യൻ; ഖത്തർ ജേഴ്സിയില് തഹ്സിൻ ഇന്ന് ഇറങ്ങുമോ?
ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ മലയാളിയാകാന് തഹ്സിൻ, ഖത്തർ സ്ക്വാഡിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി കേരളം.
Published : June 13, 2026 at 7:32 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിന് കിക്കോഫ് വിസിൽ മുഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ആവേശക്കടലിൽ നീന്തുമ്പോൾ ഇത്തവണ കേരളത്തിന് നെഞ്ചുവിരിക്കാൻ ഒരു സുവർണ്ണാവസരമാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ സ്വിറ്റ്സര്ലൻഡിനെതിരെ ഖത്തർ നാഷണൽ ടീം കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ മലയാളികൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഒരേയൊരു പേരിലേക്കാണ്– തഹ്സിൻ മുഹമ്മദ് ജംഷിദ്.
കണ്ണൂർ വളപട്ടണം സ്വദേശിയായ ഈ 19-കാരൻ നാളത്തെ മത്സരത്തിനുള്ള ഖത്തറിന്റെ ഫൈനൽ ഇലവനിലോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലിസ്റ്റിലോ ഇടംപിടിച്ച് മൈതാനത്തിറങ്ങിയാൽ അത് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ മികച്ച അധ്യായമായി മാറും. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു മലയാളി താരം കളത്തിലിറങ്ങുന്നു എന്ന ചരിത്ര നേട്ടമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നത്. പ്രാർത്ഥനകളോടെയും വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയുമാണ് കായികപ്രേമികൾ മത്സരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.
For the badge.— Qatar Football Association (@QFA_EN) June 1, 2026
For the flag.
For Qatar.
The official squad for the FIFA World Cup 2026™ has been announced.🌟#AlAnnabi#AllForQatar 🇶🇦#FIFAWorldCup 🏆 pic.twitter.com/N21sJPSzxp
ആവേശക്കടലിൽ കേരളം
ലോകകപ്പ് കാലമായാൽ കേരളം ആവേശത്തിലേക്ക് മാറും. അർജന്റീനയുടെയും ബ്രസീലിന്റേയും പോർച്ചുഗലിന്റേയും പതാകകളും വമ്പൻ കട്ടൗട്ടുകളും കൊണ്ട് തെരുവുകൾ നിറയും. പ്രായഭേദമന്യേ ചായക്കടകൾ മുതൽ ഓഫീസുകളിൽ വരെ ഫുട്ബോൾ ചർച്ചകൾ സജീവമാകും. എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പിന് മലയാളികൾക്ക് ആവേശം കൂട്ടാൻ തഹ്സിന്റെ സാന്നിധ്യവുമുണ്ട്. ലോകകപ്പിലേക്ക് ഇന്ത്യ യോഗ്യത നേടാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണമെങ്കിലും, ഒരു മലയാളി പയ്യൻ ഖത്തർ ജേഴ്സിയില് ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ അണിനിരക്കുന്നത് കാണാൻ പ്രാർത്ഥനകളോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കായികപ്രേമികൾ.
The day has arrived! 🏆— Qatar Football Association (@QFA_EN) June 13, 2026
Best of luck to #AlAnnabi 🤍#AllForQatar pic.twitter.com/1Px4RhE2d3
കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഖത്തർ ദേശീയ ടീമിലേക്ക്
അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ലോകകപ്പിനുള്ള ഖത്തർ കോച്ച് ഹുലൻ ലോപെറ്റെഗി പ്രഖ്യാപിച്ച 26 അംഗ ടീമിലാണ് തഹ്സിൻ ഇടംപിടിച്ചത്. തഹ്സിന്റെ പിതാവ് ജംഷിദ് തലശ്ശേരി സ്വദേശിയും മാതാവ് ഷൈമ വളപട്ടണം സ്വദേശിയുമാണ്. 1996-ൽ ഖത്തറിലേക്ക് കുടിയേറിയതാണ് ഇവരുടെ കുടുംബം. ദോഹയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന തഹ്സിൻ, ഖത്തറിലെ ആസ്പയർ അക്കാദമിയിലൂടെയാണ് തന്റെ ഫുട്ബോൾ കരിയർ കെട്ടിപ്പടുത്തത്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ബൂട്ട് കെട്ടിയ മുൻ ഫുട്ബോൾ താരം കൂടിയായ പിതാവ് ജംഷിദാണ് തഹ്സിന് കളിയിലെ വലിയ പ്രചോദനം.
ചരിത്ര നേട്ടങ്ങളിലേക്ക്
ഖത്തറിന്റെ അണ്ടർ-17, അണ്ടർ-19 ടീമുകളിൽ തഹ്സിൻ തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖത്തറിലെ പ്രമുഖ ക്ലബ്ബായ അൽ ദുഹൈലിന് വേണ്ടി കളിച്ച്, ഖത്തർ സ്റ്റാർസ് ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ എന്ന റെക്കോർഡും ഈ പത്തൊൻപതുകാരൻ സ്വന്തമാക്കി. വേഗതയും ഡ്രിബ്ലിംഗ് മികവുമുള്ള ഈ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങർ അഫ്ഗാസ്ഥാനെതിരെയുള്ള ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിലൂടെയാണ് ഖത്തർ സീനിയർ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.
തഹ്സിനും നിഷാനും: കാത്തിരിപ്പ് ആദ്യ അരങ്ങേറ്റത്തിന്
ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്നത് തന്നെ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തഹ്സിന് ലഭിച്ച വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ്. മത്സരത്തിൽ കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം തഹ്സിന് സ്വന്തമാകും. അതേസമയം, ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ച മെൽബൺ വിക്ടറിയുടെ 25-കാരനായ വിങ്ങർ നിഷാൻ വേലുപ്പിള്ളൈയും ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ്. തമിഴ്നാടാണ് നിഷാന്റെ പൂർവ്വികരുടെ നാട്. ഇവരിലാരും ആദ്യം ലോകകപ്പ് പുൽമൈതാനത്ത് പന്തുതട്ടുമെന്ന ആകാംഷയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ.
📸 | Final preparations continue ahead of the Switzerland opener 💪#AlAnnabi#AllForQatar pic.twitter.com/nuCDhxjEcC— Qatar Football Association (@QFA_EN) June 12, 2026
മത്സരം ഇന്ന് അർധരാത്രി 12.30ന്
ഇന്ന് അർധരാത്രി 12.30 നാണ് മത്സരം. ഖത്തറിന്റെ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് ആണിത്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ബോസ്നിയയും കാനഡയുമാണ് മറ്റ് എതിരാളികൾ.
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