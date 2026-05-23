കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു; ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ തത്സമയം കാണാം!
ഇന്ത്യയിലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് തത്സമയ സംപ്രേഷണ പ്രഖ്യാപനം അടുത്ത ആഴ്ചയുണ്ടായേക്കും; മുൻ എഐഎഫ്എഫ് ഭാരവാഹി ഷാജി പ്രഭാകരൻ
Published : May 23, 2026 at 2:28 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ തത്സമയ സംപ്രേഷണാവകാശം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായതായി ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാജി പ്രഭാകരൻ വ്യക്തമാക്കി. ചാനല്, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത്.
തന്റെ സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയാണ് ഷാജി പ്രഭാകരൻ ഈ നിർണായക വിവരം പങ്കുവെച്ചത്. "ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ഇതൊരു വലിയ വാർത്തയാണ്. നീണ്ട മാസത്തെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ ചർച്ചകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാകും. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകകപ്പിനായി ആരാധകർക്ക് ഇനി തയാറെടുക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ജൂൺ 11-ന് (ഇന്ത്യൻ സമയം ജൂൺ 12 പുലർച്ചെ 12:30) ആരംഭിക്കാൻ മൂന്ന് ആഴ്ച മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ഈ ആശ്വാസ വാർത്ത വരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഒരു മാധ്യമ ഗ്രൂപ്പും ഔദ്യോഗികമായി സംപ്രേഷണാവകാശം ഉറപ്പിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കാതിരുന്നത് ആരാധകരിൽ വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു.
BIG NEWS FOR INDIAN FOOTBALL FANS!— Shaji Prabhakaran (@Shaji4Football) May 23, 2026
The wait is finally over. Negotiations are complete, and the official announcement for the FIFA World Cup 2026 broadcasting partner in India is expected next week! 🇮🇳
After months of uncertainty, fans can finally relax, the World Cup will be…
ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിലെ ഹർജി
ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ദൂരദർശനിലോ ഡിഡി സ്പോർട്സിലോ സൗജന്യമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അഡ്വ. അവ്ധേഷ് ബൈർവ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, തത്സമയ സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്ന് പ്രസാർ ഭാരതി ജസ്റ്റിസ് പുരുഷൈന്ദ്ര കുമാർ കൗരവ് മുൻപാകെ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് മെയ് 19-ന് നടന്ന വാദത്തിനിടെ, ഉചിതമായ മറ്റ് പരിഹാരങ്ങൾക്കായി മറ്റൊരു കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള അനുമതിയോടെ ഹർജിക്കാരൻ ഈ ഹർജി പിൻവലിക്കുകയാണുണ്ടായത്.
ഇന്ത്യയിലെ വലിയ വിപണി സാധ്യത
2022 ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം യോഗ്യത നേടിയിട്ടില്ലാതിരുന്നിട്ടും, ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 745.7 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഡിജിറ്റൽ എന്കേജ്മെന്റാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുള്ള രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്നും കോടതി നടപടികളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.
തുക സംബന്ധിച്ച തർക്കം
സംപ്രേഷണാവകാശത്തിന്റെ വലിയ തുകയാണ് കരാറുകൾ വൈകാൻ പ്രധാന കാരണമായത്. 2030 ലോകകപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാക്കേജിനായി 100 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറാണ് ഫിഫ ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ വിപണിയിലെ തണുത്ത പ്രതികരണം കാരണം ഇത് പിന്നീട് 35 ദശലക്ഷം ഡോളറായി കുറച്ചു. നേരത്തെ ജിയോസ്റ്റാർ സമർപ്പിച്ച 20 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ ബിഡ് ഫിഫ നിരസിച്ചതായും കോടതി നടപടികളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു.
