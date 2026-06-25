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രണ്ട് വട്ടം ഞെട്ടിച്ച് ഹെയ്‌തി, തീയുണ്ടയായി തിരിച്ചടിച്ച് മൊറോക്കോ; കാനഡയെ തകര്‍ത്ത് സ്വിസ് പട, ഒടുവില്‍ ബോസ്‌നിയയ്‌ക്കും ജയം

ഇന്നലെ അർധരാത്രി (ജൂൺ 24) മുതൽ ഇന്ന് രാവിലെ (ജൂൺ 25) വരെ നടന്ന നിർണായക ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങളിൽ മൊറോക്കോ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന എന്നീ ടീമുകൾ തകർപ്പൻ വിജയങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി

FIFA WORLD CUP 2026 HAITI VS MOROCCO RESULT QATAR VS BOSNIA RESULT CANADA VS SWITZERLAND
മൊറോക്കോ ഹെയ്തി മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 25, 2026 at 8:14 AM IST

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അറ്റ്ലാൻ്റ: രണ്ട് തവണ പിന്നിലാവുക, അവിടെനിന്ന് ലോകകപ്പ് വേദിയിലെ കളിമുതിർന്ന വമ്പന്മാരെപ്പോലെ ശാന്തതയോടെ തിരിച്ചടിക്കുക! ആഫ്രിക്കൻ സിംഹങ്ങളായ മൊറോക്കോ തങ്ങളുടെ അജയ്യത ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ കരീബിയൻ രാജ്യമായ ഹെയ്തി ഉയർത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളിയെ 4-2 എന്ന സ്കോറിനാണ് മൊറോക്കോ മറികടന്നത്. ഈ ആധികാരിക ജയത്തോടെ 7 പോയിൻ്റുമായി ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി മൊറോക്കോ ലാസ്റ്റ് 32 റൗണ്ടിലേക്ക് ആവേശത്തോടെ ചുവടുവെച്ചു.

കരീബിയൻ കൊടുങ്കാറ്റും ബോണോയുടെ പിഴവും

FIFA WORLD CUP 2026 HAITI VS MOROCCO RESULT QATAR VS BOSNIA RESULT CANADA VS SWITZERLAND
മൊറോക്കോ ഹെയ്തി മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (AP)

മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. കളിയുടെ പത്താം മിനിറ്റിൽത്തന്നെ മൊറോക്കൻ ക്യാമ്പിനെ ഞെട്ടിച്ച് ഹെയ്തി മുന്നിലെത്തി. ഹെയ്തി താരം ലെനി ജോസഫിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ഹീൽ ഫ്ലിക്ക് തടയാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ മൊറോക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ യാസിൻ ബോണോയുടെ കയ്യിൽ തട്ടി പന്ത് സ്വന്തം വലയിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു. 52 വർഷത്തിന് ശേഷം ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ ഹെയ്തി നേടുന്ന ആദ്യ ഗോൾ കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.

FIFA WORLD CUP 2026 HAITI VS MOROCCO RESULT QATAR VS BOSNIA RESULT CANADA VS SWITZERLAND
മൊറോക്കോ ഹെയ്തി മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (AP)

ഗോൾ വഴങ്ങിയതോടെ ഉണർന്നു കളിച്ച മൊറോക്കോ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടു. 39-ാം മിനിറ്റിൽ നായകൻ അഷ്റഫ് ഹക്കിമിയിലൂടെ മൊറോക്കോ ഒടുവിൽ സമനില പിടിച്ചു. എന്നാൽ സ്റ്റേഡിയത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചു കൊണ്ട് 43-ാം മിനിറ്റിൽ ഹെയ്തി വീണ്ടും ലീഡെടുത്തു. ഹെയ്തി സ്ട്രൈക്കർ വിൽസൺ ഇസിദോർ ബോക്സിന് 25 വാര അകലെ നിന്ന് തൊടുത്ത മനോഹരമായ ഒരു ലോങ് റേഞ്ചർ ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട് ബോണോയെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയുടെ ടോപ്പ് കോർണറിലേക്ക് തുളച്ചുകയറി (2-1). ടൂർണമെൻ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോളുകളിലൊന്നായി ഇത് മാറി.

FIFA WORLD CUP 2026 HAITI VS MOROCCO RESULT QATAR VS BOSNIA RESULT CANADA VS SWITZERLAND
മൊറോക്കോ ഹെയ്തി മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (AP)

എന്നാൽ ഹെയ്തിയുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റിൻ്റെ ആയുസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒന്നാം പകുതിയുടെ അധിക സമയത്ത് (45+1') ഹക്കിമിയുടെ ക്രോസിൽ നിന്ന് മിഡ്ഫീൽഡർ ഇസ്മായിൽ സൈബാരി പന്ത് വലയിലാക്കിയതോടെ ആദ്യപകുതി 2-2 എന്ന സ്കോറിൽ ആവേശകരമായി അവസാനിച്ചു.

കളി മാറ്റിയ പകരക്കാർ; നോക്കൗട്ട് ഉറപ്പിച്ച് മൊറോക്കോ

രണ്ടാം പകുതിയിൽ മൊറോക്കൻ കോച്ച് വരുത്തിയ തന്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് മത്സരത്തിൻ്റെ വിധി എഴുതിയത്. സൂപ്പർ താരം ബ്രാഹിം ഡയസിനെ പിൻവലിച്ച് കളത്തിലിറക്കിയ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ കളം നിറഞ്ഞു. 78-ാം മിനിറ്റില്‍ ലഭിച്ച കോർണർ കിക്ക് കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ച് പകരക്കാരനായി വന്ന സുഫിയാൻ റഹീമി മൊറോക്കോയ്ക്ക് മത്സരത്തിൽ ആദ്യമായി ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു (3-2).

FIFA WORLD CUP 2026 HAITI VS MOROCCO RESULT QATAR VS BOSNIA RESULT CANADA VS SWITZERLAND
മൊറോക്കോ ഹെയ്തി മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (AP)

89-ാം മിനിറ്റില്‍ റഹീമിയുടെ പാസിൽ നിന്ന് 20 കാരനായ യുവതാരം ഗെസ്സിം യാസിൻ നാലാം ഗോളും നേടി ഹെയ്തിയുടെ പെട്ടിയിലെ അവസാന ആണിയും അടിച്ചു. പന്ത് സൈഡ് ലൈൻ കടന്നുപോയെന്ന് കരുതി ഹെയ്തി പ്രതിരോധം ഒന്നു സ്തംഭിച്ചെങ്കിലും വാർ (VAR) പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം റഫറി ഗോൾ അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.

കാനഡയെ വീഴ്ത്തി സ്വിസ് പട ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ; തോറ്റിട്ടും ചരിത്രമെഴുതി കാനഡ നോക്കൗട്ടിൽ!

ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് മുന്നിൽ കാനഡയ്ക്ക് കാലിടറി. സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ പൊരുതിക്കളിച്ച കാനഡയെ 2-1 എന്ന സ്കോറിനാണ് സ്വിസ് പട തോല്‍പിച്ചത്. മത്സരത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് മിന്നൽ വേഗത്തിൽ നേടിയ രണ്ട് ഗോളുകളാണ് കാനഡയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യൻ മോഹങ്ങൾ തകർത്തത്. എന്നാൽ ഈ തോൽവിക്കിടയിലും 4 പോയിൻ്റുമായി ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി കാനഡ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ലാസ്റ്റ് 32 ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.

FIFA WORLD CUP 2026 HAITI VS MOROCCO RESULT QATAR VS BOSNIA RESULT CANADA VS SWITZERLAND
കാനഡ-സ്വിസ് മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (AP)

ആദ്യ പകുതിയിലെ തന്ത്രപരമായ പൂട്ട്

വാൻകൂവറിൽ കളി തുടങ്ങിയത് മുതൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആയിരുന്നു പന്തടക്കത്തിൽ മുന്നിൽ നിന്നിരുന്നത് (68% പൊസഷൻ). ഗ്രാനിറ്റ് ഷാക്കയും മാനുവൽ അകാൻജിയും ചേർന്ന് മധ്യനിര ഭരിച്ചപ്പോൾ സ്വിസ് പട നിരന്തരം കനേഡിയൻ ബോക്സിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി. മത്സരത്തിൻ്റെ 11-ാം മിനിറ്റിൽ സ്വിസ് സ്ട്രൈക്കർ ബ്രീൽ എംബോളോയുടെ ഒരു ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഷോട്ട് കനേഡിയൻ ഗോളി മാക്സിം ക്രെപ്പോ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. കാനഡയുടെ പ്രതിരോധം ശക്തമായി നിലയുറപ്പിച്ചതോടെ ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതമായി അവസാനിച്ചു.

FIFA WORLD CUP 2026 HAITI VS MOROCCO RESULT QATAR VS BOSNIA RESULT CANADA VS SWITZERLAND
കാനഡ-സ്വിസ് മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (AP)

എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങി നിമിഷങ്ങൾക്കകം കളി മാറി. രണ്ടാം പകുതി ആരംഭിച്ച് വെറും 40-ാം സെക്കൻഡിൽ കാനഡയെ ഞെട്ടിച്ച് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് മുന്നിലെത്തി. യോഹാൻ മൻസാംബി നൽകിയ മനോഹരമായ ക്രോസ് സ്വീകരിച്ച് വിങ്ങർ റൂബൻ വർഗാസ് പന്ത് കനേഡിയൻ വലയുടെ കോണിലേക്ക് അടിച്ചുകയറ്റി (1-0).

57-ാം മിനിറ്റില്‍ ആദ്യ ഗോളിന്റെ ഞെട്ടൽ മാറും മുൻപ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അടുത്ത പ്രഹരവും നൽകി. ഇത്തവണ ബ്രീൽ എംബോളോയുടെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്ന് യുവ മിഡ്ഫീൽഡർ യോഹാൻ മൻസാംബി തൊടുത്ത ശക്തമായ ഷോട്ട് കനേഡിയൻ ഗോളിയുടെ കൈകളിൽ തട്ടി വലയിൽ കയറുകയായിരുന്നു (2-0).

FIFA WORLD CUP 2026 HAITI VS MOROCCO RESULT QATAR VS BOSNIA RESULT CANADA VS SWITZERLAND
കാനഡ-സ്വിസ് മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (AP)

പ്രോമിസ് ഡേവിഡിൻ്റെ വക കാനഡയുടെ മറുപടി

രണ്ട് ഗോൾ വഴങ്ങിയതോടെ പരിക്കേറ്റ് പുറത്തിരുന്ന സൂപ്പർ താരം അൽഫോൺസോ ഡേവിസിനെ പുറത്തിരുത്തി കളി തുടർന്ന കാനഡ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു. 74-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ സ്ട്രൈക്കർ പ്രോമിസ് ഡേവിഡ് കളിയിൽ കാനഡയ്ക്ക് പുതുജീവൻ നൽകി. കളത്തിലിറങ്ങി ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽത്തന്നെ (76-ാം മിനിറ്റ്) നാഥൻ സാലിബയുടെ പാസിൽ നിന്ന് തകർപ്പൻ വോളിയിലൂടെ ഡേവിഡ് കാനഡയ്ക്കായി ഒരു ഗോൾ മടക്കി (2-1). അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ സമനിലയ്ക്കായി കാനഡ സർവ്വശക്തിയുമെടുത്ത് പോരാടിയെങ്കിലും സ്വിസ് പ്രതിരോധം കോട്ടപോലെ ഉറച്ചുനിന്നു.

ഖത്തറിനെ തരിപ്പണമാക്കി ബോസ്നിയക്ക് തകർപ്പൻ ജയം

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന റൗണ്ടിൽ ഏഷ്യൻ കരുത്തരായ ഖത്തറിനെ നിഷ്പ്രഭരാക്കിക്കൊണ്ട് ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയ്ക്ക് ആധികാരിക വിജയം. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ നിന്ന് നോക്കൗട്ട് സാധ്യതകൾ നേരത്തെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഇരുടീമുകളും തങ്ങളുടെ അന്തസ്സ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ പോരാട്ടത്തിൽ 3-1 എന്ന സ്കോറിനാണ് യൂറോപ്യൻ കരുത്തരായ ബോസ്നിയ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. തങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൊന്നുമായാണ് ബോസ്നിയൻ പട സീറ്റിൽ വിടുന്നത്.

FIFA WORLD CUP 2026 HAITI VS MOROCCO RESULT QATAR VS BOSNIA RESULT CANADA VS SWITZERLAND
ബോസ്നിയ-ഖത്തര്‍ മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (AP)

സെക്കോയുടെ മാന്ത്രികതയും ആദ്യ പകുതിയും

മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ബോസ്നിയൻ മുന്നേറ്റ നിര ഖത്തർ പ്രതിരോധത്തെ നിരന്തരം പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കളിയുടെ 14-ാം മിനിറ്റിൽത്തന്നെ ബോസ്നിയൻ ഇതിഹാസ താരം എഡിൻ സെക്കോയിലൂടെ അവർ ലീഡെടുത്തു. മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മികച്ചൊരു പാസ് സ്വീകരിച്ച് ബോക്സിനുള്ളിലേക്ക് കുതിച്ച സെക്കോ, ഖത്തർ ഗോൾകീപ്പറെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി പന്ത് വലയിലേക്ക് (1-0).

ഗോൾ വഴങ്ങിയതോടെ ഖത്തർ തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ബോസ്നിയൻ മധ്യനിര കളി പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചു. 32-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച തകർപ്പൻ ലോങ് റേഞ്ച് അവസരം മുതലെടുത്ത് യുവതാരം ബെഞ്ചമിൻ തഹീറോവിച്ച് ബോസ്നിയയുടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തിയതോടെ ഒന്നാം പകുതിയിൽ അവർ 2-0 ന് മുന്നിലെത്തി.

FIFA WORLD CUP 2026 HAITI VS MOROCCO RESULT QATAR VS BOSNIA RESULT CANADA VS SWITZERLAND
ബോസ്നിയ-ഖത്തര്‍ മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (AP)

തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ഖത്തർ; കളി അവസാനിപ്പിച്ച് ഹോഡ്സിച്ച്

രണ്ടാം പകുതിയിൽ തന്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിയ ഖത്തർ കളിയിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. 54-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച ഒരു കോർണർ കിക്ക് കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ഡിഫൻഡർ യൂസഫ് അയ്മാൻ ഖത്തറിനായി ഒരു ഗോൾ മടക്കി (2-1). ഈ ഗോളോടെ ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുത്ത ഖത്തർ സമനിലയ്ക്കായി ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും ബോസ്നിയൻ ഡിഫൻസ് കോട്ടപോലെ ഉറച്ചുനിന്നു.

FIFA WORLD CUP 2026 HAITI VS MOROCCO RESULT QATAR VS BOSNIA RESULT CANADA VS SWITZERLAND
ബോസ്നിയ-ഖത്തര്‍ മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (AP)

തുടർന്ന് ഖത്തർ പ്രതിരോധം സമനില ഗോളിനായി മുന്നോട്ട് കയറി കളിച്ച അവസരം മുതലെടുത്ത് ബോസ്നിയ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലൂടെ മൂന്നാം ഗോളും നേടി. 82-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ അർമിൻ ഹോഡ്സിച്ച് ബോക്സിന് തൊട്ടുപുറത്തുനിന്ന് തൊടുത്ത മനോഹരമായ പ്ലേസിംഗ് ഷോട്ട് ഖത്തർ വല ചലിപ്പിച്ചു (3-1). ഇതോടെ ഖത്തറിൻ്റെ എല്ലാ തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷകളും അവസാനിച്ചു.

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HAITI VS MOROCCO RESULT
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