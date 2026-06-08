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പരിക്കിന്‍റെ ഭീതിയിൽ ബെൽജിയം; ചരിത്രം തിരുത്താൻ ഈജിപ്‌ത്; പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും കരുത്തോടെ ഇറാൻ

ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ജി: സലായുടെ ഈജിപ്‌തും ഡി ബ്രൂയ്‌നെയുടെ ബെൽജിയവും നേർക്കുനേർ; വൻ അട്ടിമറികൾക്ക് സാധ്യത!

Chris Wood, Mehdi Taremi, Kevin De Bruyne,Mohamed Salah
Chris Wood, Mehdi Taremi, Kevin De Bruyne,Mohamed Salah (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 3:27 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിലേക്ക് ഫുട്ബോൾ ലോകം ഉണരുമ്പോൾ, പ്രവചനാതീതമായ പോരാട്ടങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ജി-യിലേക്ക് കൺതുറന്ന് ആരാധകർ. മുൻനിരക്കാരായ ബെൽജിയം തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഫേവറിറ്റുകൾ എങ്കിലും ഈജിപ്‌ത്, ന്യൂസിലൻഡ്, ഇറാൻ എന്നിവരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടി വരും. അമേരിക്കയുമായുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ കാരണം ഇറാന്‍റെ പങ്കാളിത്തം ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. ഏത് ടീമും ആരെയും അട്ടിമറിക്കാൻ പോന്ന ഗ്രൂപ്പ് ജി-യിൽ വമ്പൻ അട്ടിമറികൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ സൂപ്പർ പോരാട്ടങ്ങളായ മുഹമ്മദ് സലായും കെവിൻ ഡി ബ്രൂയ്‌നെയും അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ നേർക്കുനേർ വരുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ഗ്രൂപ്പിനുണ്ട്.

ബെൽജിയം- സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ അവസാന അധ്യായം

2018 ലോകകപ്പിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയതോടെയാണ് ബെൽജിയത്തിന്‍റെ 'സുവർണ്ണ തലമുറ' (Golden Generation) തങ്ങളുടെ കരിയറിന്‍റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ എത്തിയത്. ഏഡൻ ഹസാർഡ്, റൊമേലു ലുക്കാക്കു, കെവിൻ ഡി ബ്രൂയ്‌നെ എന്നിവർ നയിച്ച ആ സംഘം സെമിയിൽ ഫ്രാൻസിനോടാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ 2022 ലോകകപ്പിൽ മൊറോക്കോയോട് തോറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്തായതോടെ ആ യുഗത്തിന് മങ്ങലേറ്റു.

ഇത്തവണ ആ പഴയ നിരയിലെ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമാണ് ടീമിലുള്ളത്. എന്നാൽ അവർ ഫോമില്ലായ്മയും പരിക്കുകളും നേരിടുകയാണ്. കെവിൻ ഡി ബ്രൂയ്‌നെ ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ്ബായ നാപ്പോളിക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ വെറും 13 മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇറങ്ങിയത്. സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ ലുക്കാക്കുവിന് ഒരു മത്സരത്തിൽ പോലും ആദ്യ ഇലവനിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചതുമില്ല. വിശ്വസ്തനായ ഗോൾകീപ്പർ തിബോ കോർട്ടുവ പരിക്കിന്‍റെ പിടിയിലാണ്.

എങ്കിലും, പുതിയ യുവനിര ബെൽജിയത്തിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ വിങ്ങർ ജെറമി ഡോകു ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയൻ. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 8 ഗോളുകളും 14 അസിസ്റ്റുകളുമായി തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള ഡോകു ഇടത് വിങ്ങിൽ ബെൽജിയത്തിന്‍റെ പ്രധാന ആയുധമാകും. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത യുവ ഗോൾകീപ്പർ സെൻ ലാമെൻസ് കോർട്ടുവയ്ക്ക് പകരക്കാരനാകാൻ പ്രാപ്‌തനാണ്. ലെആൻഡ്രോ ട്രൊസാർഡ്, ഡെ കെറ്റലറെ, അമാദു ഒനാന എന്നിവരടങ്ങുന്ന മധ്യനിരയും ആക്രമണനിരയും ശക്തമാണ്. എങ്കിലും യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ വെയ്ൽസിനെതിരെ 3-0 ന് മുന്നിട്ടുനിന്ന ശേഷം കളി കൈവിട്ട പ്രതിരോധ പിഴവുകൾ പരിശീലകൻ റൂഡി ഗാർഷ്യക്ക് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ചരിത്രം തിരുത്താൻ ഈജിപ്‌ത്

കാലങ്ങളായി മുഹമ്മദ് സലാ എന്ന ഒറ്റ നായകനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ. എന്നാൽ ഇത്തവണ ലിവർപൂൾ മുൻ താരം സലായ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ശക്തമായ ഒരു സംഘമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ സലായുടെ പ്രകടനത്തിൽ നേരിയ ഇടിവ് സംഭവിച്ചെങ്കിലും, ജർമ്മൻ ക്ലബ് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിന്റെ സൂപ്പർ താരം ഒമർ മർമൂഷിന്‍റെ സാന്നിധ്യം ഈജിപ്തിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ്.

ആഫ്രിക്കൻ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് ഈജിപ്‌ത് വരുന്നത്. യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ 20 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ അവർ വഴങ്ങിയത് വെറും 2 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ്. ഇതുവരെ കളിച്ച ലോകകപ്പുകളിലെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്താകാനായിരുന്നു ഈജിപ്തിന്‍റെ വിധി. ആ ചരിത്രം തിരുത്തി ഇത്തവണ നോക്കൗട്ടിൽ കടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഹൊസാം ഹസ്സന്‍റെ കീഴിൽ ടീം ബൂട്ടണിയുന്നത്.

ഇറാൻ- പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലെ ഏഷ്യൻ കരുത്ത്

കളിക്കളത്തിന് പുറത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് ഇറാൻ കടന്നുപോകുന്നത്. അമേരിക്കയുമായുള്ള കടുത്ത നയതന്ത്ര തർക്കങ്ങൾ കാരണം ടൂർണമെന്‍റിലെ ഇവരുടെ പങ്കാളിത്തം പോലും ഇപ്പോഴും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. എന്നാൽ കളിക്കളത്തിൽ അവർ ഇപ്പോഴും കരുത്തരാണ്.

ഇറാന്‍റെ ഏഴാം ലോകകപ്പ് പങ്കാളിത്തമാണിത്. മുൻപ് കളിച്ച ടൂർണമെന്‍റുകളിൽ ആകെ ഒരു വിജയം മാത്രമാണ് അവർക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായത്. പ്രീമിയർ ലീഗിലും ഇറ്റാലിയൻ ലീഗിലും കളിച്ച് പരിചയസമ്പന്നനായ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ മെഹ്ദി താരെമിയുടെ ഗോളടിക്കാനുള്ള മികവിലാണ് അമീർ ഘാലെനോയി പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഇറാന്റെ പ്രധാന പ്രതീക്ഷ.

ന്യൂസിലൻഡ്- അട്ടിമറികൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് 'ഓൾ വൈറ്റ്സ്'

ഇതുവരെ രണ്ട് ലോകകപ്പുകളിൽ മാത്രമാണ് ന്യൂസിലൻഡ് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 2010 ലോകകപ്പിൽ കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും സമനിലയിലാക്കി തോൽവിയറിയാതെ പുറത്തായ ചരിത്രം അവർക്കുണ്ട്. പ്രീമിയർ ലീഗ് താരം ക്രിസ് വുഡ് ആണ് ടീമിന്‍റെ നട്ടെല്ല്. പരിചയസമ്പന്നനായ വുഡിന്‍റെ കരുത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിലെ വമ്പന്മാരെ അട്ടിമറിച്ച് പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ന്യൂസിലൻഡിന്‍റെ ലക്ഷ്യം.

ഗ്രൂപ്പിലെ മഹാപോരാട്ടം: ബെൽജിയം vs ഈജിപ്‌ത്

ജൂൺ 15-ന് നടക്കുന്ന ബെൽജിയം - ഈജിപ്‌ത് മത്സരമാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ പോരാട്ടം. ഗ്രൂപ്പിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരെയും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരെയും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഈ മത്സരം നിർണ്ണായകമാകും.

ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കും ലിവർപൂളിനുമായി വർഷങ്ങളോളം കിരീടപ്പോരാട്ടം നടത്തിയ കെവിൻ ഡി ബ്രൂയ്‌നെയും മുഹമ്മദ് സലായും അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ വീണ്ടും നേർക്കുനേർ വരുന്നു എന്നതാണ് ഈ മത്സരത്തിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഇവർക്കൊപ്പം ജെറമി ഡോകുവും ഒമർ മർമൂഷും അണിനിരക്കുന്നതോടെ ജൂൺ 15-ന് ലോകം ഒരു ക്ലാസിക് പോരാട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും.

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