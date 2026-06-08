ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ കളി മാറും! വാൻ ഡൈക്കിന്റെ ഡച്ച് പടയ്ക്ക് മുന്നിൽ ജപ്പാന്റെ അട്ടിമറി കോട്ട
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ ഡച്ച് വീര്യവും ജപ്പാന്റെ അട്ടിമറി വീര്യവും നേർക്കുനേർ.
Published : June 8, 2026 at 2:54 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: കളിമുറ്റങ്ങളിൽ വീര്യവും അട്ടിമറി ചരിത്രങ്ങളും നേർക്കുനേർ പോരാടുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എഫ് പ്രവചനാതീതമായി മാറുന്നു. കന്നി ലോകകിരീടം സ്വപ്നം കണ്ട് റൊണാൾഡ് കൂമാന്റെ കീഴിലിറങ്ങുന്ന യൂറോപ്യൻ കരുത്തരായ നെതർലൻഡ്സും, വമ്പന്മാരെ വീഴ്ത്തി ശീലമുള്ള ജപ്പാന്റെ സാമുറായ് പടയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഒപ്പം നഷ്ടപ്രതാപം തിരിച്ചുപിടിക്കാനെത്തുന്ന സ്വീഡനും, ചരിത്രനേട്ടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ ടുണീഷ്യയും ചേരുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് എഫിലെ പോരാട്ടങ്ങൾ കടുപ്പമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
കന്നി കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡച്ച് പട
റൊണാൾഡ് കൂമാന്റെ കീഴിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള നെതർലൻഡ്സ് തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ കളിച്ച എട്ടിൽ ആറ് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് തോൽവിയറിയാതെയാണ് 'ഓറഞ്ച് പട' ലോകകപ്പിനെത്തുന്നത്.
🚨🇳🇱 OFFICIAL: Netherlands release their World Cup squad. 🏆 pic.twitter.com/KJlCZofJ0a— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026
- ലോകകപ്പ് ചരിത്രം: ഇത് 12-ാം ലോകകപ്പ്. മൂന്ന് തവണ ഫൈനലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും (1974, 1978, 2010) ഇതുവരെ കിരീടം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
- പ്രതീക്ഷ: വിർജിൽ വാൻ ഡൈക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രതിരോധ നിരയും പ്രീമിയർ ലീഗ് താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ഇത്തവണ നെതർലൻഡ്സിന് ആദ്യ ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിക്കൊടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
വമ്പന്മാരുടെ പേടിസ്വപ്നമായി ജപ്പാൻ
ഗ്രൂപ്പിലെ സമവാക്യങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ടീമാണ് ജപ്പാൻ. കഴിഞ്ഞ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ ജർമ്മനിയെയും സ്പെയിനിനെയും അട്ടിമറിച്ച ചരിത്രം 'സാമുറായ് ബ്ലൂസിന്' കൂട്ടായുണ്ട്. 2026 ലോകകപ്പിലേക്ക് ആതിഥേയരല്ലാതെ ആദ്യമായി യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയ ടീമും ജപ്പാനാണ്.
𝐉𝐀𝐏𝐀𝐍'𝐒 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 🇯🇵🏆— 433 (@433) May 15, 2026
How far will they go? 👀 pic.twitter.com/uxtA8omv8V
- ലോകകപ്പ് ചരിത്രം: ഇത് തുടർച്ചയായ എട്ടാം ലോകകപ്പ്. നാല് തവണ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- പ്രധാന താരങ്ങൾ: തകെഫുസ കുബോ, കൗറു മിറ്റോമ എന്നിവരുടെ വേഗതയും ആക്രമണ ശൈലിയും ഏത് വലിയ പ്രതിരോധത്തെയും തകർക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളതാണ്.
സ്വീഡനും ടുണീഷ്യയും; വഴിത്തിരിവിനായി പോരാട്ടം
സ്വീഡൻ: കഠിനമായ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് കടന്നാണ് സ്വീഡൻ തങ്ങളുടെ 13-ാം ലോകകപ്പിനെത്തുന്നത്. 1958-ൽ റണ്ണറപ്പുകളായ അവർക്ക്, പഴയ പ്രതാപം വീണ്ടെടുത്ത് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ കടക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Sweden squad list for the World Cup! 🇸🇪💫 pic.twitter.com/Nvfg36YY5l— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 25, 2026
ടുണീഷ്യ: ഏഴാം ലോകകപ്പിനെത്തുന്ന ടുണീഷ്യയ്ക്ക് ഇതുവരെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം കടക്കാനായിട്ടില്ല. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിച്ച അവർക്ക് ഇത്തവണ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. 1978-ൽ മെക്സിക്കോയെ തോൽപ്പിച്ച് ലോകകപ്പിൽ ഒരു മത്സരം ജയിക്കുന്ന ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമെന്ന റെക്കോർഡ് ഇവർ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
പ്രീമിയർ ലീഗ് പോരാട്ടം
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ നേർക്കുനേർ പോരാട്ടം നെതർലൻഡ്സ് ക്യാപ്റ്റനും ലോകത്തെ മികച്ച ഡിഫൻഡർമാരിൽ ഒരാളുമായ വിർജിൽ വാൻ ഡൈക്കും, സ്വീഡന്റെ അപകടകാരിയായ ഫോർവേഡ് അലക്സാണ്ടർ ഇസാക്കും തമ്മിലുള്ളതായിരിക്കും.
🇹🇳 Tunisia squad for the 2026 FIFA World Cup.— Passport Soccer (@passport_soccer) May 15, 2026
🔙 Montassar Talbi, Hannibal Mejbri, Dylan Bronn, Elias Achouri, and Yan Valery.
🇹🇳 World Cup Schedule
🇸🇪 Sweden | June 14
🇯🇵 Japan | June 20
🇳🇱 Netherlands | June 25 pic.twitter.com/R8O2BIfg2A
ഗ്രൂപ്പ് എഫ് മത്സരക്രമം (തീയതികൾ യു.എസ് സമയപ്രകാരം)
- ജൂൺ 14: നെതർലൻഡ്സ് vs ജപ്പാൻ (ആർലിംഗ്ടൺ), സ്വീഡൻ വേഴ്സസ് ടുണീഷ്യ (ഗ്വാഡലൂപ്പെ)
- ജൂൺ 20: നെതർലൻഡ്സ് vs സ്വീഡൻ (ഹൂസ്റ്റൺ)
- ജൂൺ 21: ടുണീഷ്യ vs ജപ്പാൻ (ഗ്വാഡലൂപ്പെ)
- ജൂൺ 25: ജപ്പാൻ vs സ്വീഡൻ (ആർലിംഗ്ടൺ),
- ടുണീഷ്യ vs നെതർലൻഡ്സ് (കാൻസാസ് സിറ്റി)
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