ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ കനത്ത അട്ടിമറി സാധ്യത; തുർക്കിയും പരാഗ്വേയും യുഎസ്എയ്ക്ക് ഭീഷണി
ഫിഫ ലോകകപ്പ്: ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ യുഎസ്എ, തുർക്കി, പരാഗ്വേ, ഓസ്ട്രേലിയ ടീമുകൾ നേർക്കുനേർ.
Published : June 6, 2026 at 12:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും അപ്രവചനീയവും കടുപ്പമേറിയതുമായ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി. മുൻനിര വമ്പൻമാരുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഘട്ടമായ 'റൗണ്ട് ഓഫ് 32'-ലേക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ നാല് ടീമുകൾക്കും തുല്യ സാധ്യതയുണ്ട്.
ആതിഥേയരെന്ന പദവിയും ഗ്രൂപ്പിലെ ഒന്നാം സീഡുമായാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ക്രിസ്റ്റ്യൻ പുലിസിച്ച് നയിക്കുന്ന യുഎസ്എയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകില്ല. ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ആവേശമുണർത്തുന്ന യുവനിരയുമായാണ് തുർക്കി എത്തുന്നത്. 16 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പരാഗ്വേ മടങ്ങിവരുമ്പോൾ, അട്ടിമറികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയും ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ സോഫി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ യുഎസ്എയും പരാഗ്വേയും തമ്മിലാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരം.
യു.എസ്.എ
താര ഫോർവേഡ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ പുലിസിച്ചിന്റെ കരുത്തിലാണ് യുഎസ്എയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ. ഹൈ-പ്രസിംഗ് ഗെയിമും വേഗത്തിലുള്ള കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളുമായിരിക്കും പരിശീലകൻ പോചെറ്റിനോയുടെ പ്രധാന തന്ത്രം (4-3-3 അല്ലെങ്കിൽ 3-4-2-1 ഫോർമേഷൻ). എന്നാൽ മധ്യനിരയിലെയും പ്രതിരോധത്തിലെയും പരിചയക്കുറവ് ഇവർക്ക് ആശങ്കയാണ്.
World Cup Squad Watch: USA 🇺🇸— ACHIGBUE Ugogod Kingsley (@ugogod101) June 3, 2026
🏆 FIFA Ranking: #16
A young, energetic, and ambitious side, the United States enters the World Cup eager to make a statement. With talent spread across top leagues and the advantage of playing on home soil, expectations are higher than ever.
🇺🇸 USA… pic.twitter.com/ixQnVhc1yM
- ഫിഫ റാങ്കിംഗ്: 16
- മികച്ച പ്രകടനം: മൂന്നാം സ്ഥാനം (1930)
- ലോകകപ്പ് യോഗ്യതകൾ: 12
- ടീമിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രമുഖർ: ഡീഗോ ലൂണ, ടാനർ ടെസ്മാൻ
- പ്രധാന കളിക്കാർ: ക്രിസ്റ്റ്യൻ പുലിസിച്ച്, ഫോളാരിൻ ബലോഗുൻ, റിക്കാർഡോ പെപ്പി.
മത്സരങ്ങൾ:
- ജൂൺ 12: യുഎസ്എ v പരാഗ്വേ (ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്റ്റേഡിയം)
- ജൂൺ 19: യുഎസ്എ v ഓസ്ട്രേലിയ (സീറ്റിൽ സ്റ്റേഡിയം)
- ജൂൺ 25: തുർക്കി v യുഎസ്എ (ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്റ്റേഡിയം)
തുർക്കി
2002-ൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയതിന് ശേഷമുള്ള തുർക്കിയുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പാണിത്. ചരിത്രത്തിലെ തങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ മാത്രം ലോകകപ്പിനിറങ്ങുന്ന തുർക്കിക്ക് ഇതൊരു സുവർണ്ണ തലമുറയാണ്. റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ യുവതാരം അർദ ഗുലറാണ് ടീമിന്റെ തന്ത്രങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു. കെനാൻ യിൽദിസ്, ഹകാൻ ചൽഹാനോഗ്ലു എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന തുർക്കി വേഗമേറിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ടവരാണ്. എന്നാൽ വേഗതയേറിയ സ്ട്രൈക്കർമാർക്കെതിരെ ഇവരുടെ പ്രതിരോധം പതറാറുണ്ട്.
TURKEY 🇹🇷 SQUAD FOR FIFA WORLD CUP 26 pic.twitter.com/qd7WtvlA7C— Eagles FC (@EaglesFCKerala) June 5, 2026
- ഫിഫ റാങ്കിംഗ്: 22
- മികച്ച പ്രകടനം: മൂന്നാം സ്ഥാനം (2002)
- ലോകകപ്പ് യോഗ്യതകൾ: 3
- ടീമിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രമുഖർ: എനെസ് ഉനൽ, അതകാൻ കരാസർ, അഹ്മത്കാൻ കപ്ലാൻ
- പ്രധാന കളിക്കാർ: അർദ ഗുലർ, ഹകാൻ ചൽഹാനോഗ്ലു.
മത്സരങ്ങൾ:
- ജൂൺ 13: ഓസ്ട്രേലിയ v തുർക്കി (ബിസി പ്ലേസ്, വാൻകൂവർ)
- ജൂൺ 19: തുർക്കി v പരാഗ്വേ (സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയ)
- ജൂൺ 25: തുർക്കി v യുഎസ്എ (ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്റ്റേഡിയം)
പരാഗ്വേ
2010-ന് ശേഷം ആദ്യമായി ലോകകപ്പിനെത്തുന്ന പരാഗ്വേയുടെ കരുത്ത് അവരുടെ ശക്തമായ പ്രതിരോധമാണ്. യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ വെറും 10 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് അവർ വഴങ്ങിയത്. പരിചയസമ്പന്നരായ ഗുസ്താവോ ഗോമസ്, ജൂനിയർ അലോൺസോ എന്നിവർ നയിക്കുന്ന പ്രതിരോധം തകർക്കുക എതിരാളികൾക്ക് എളുപ്പമാകില്ല.
World Cup Squad Watch: Paraguay 🇵🇾— ACHIGBUE Ugogod Kingsley (@ugogod101) June 4, 2026
🏆 FIFA Ranking: #43
A proud football nation with a reputation for grit and determination, Paraguay returns to the World Cup ready to compete with the world's best. Known for their resilience and fighting spirit, La Albirroja will be aiming to… pic.twitter.com/eIgq3Jwl0x
- ഫിഫ റാങ്കിംഗ്: 40
- മികച്ച പ്രകടനം: ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ (2010)
- ലോകകപ്പ് യോഗ്യതകൾ: 9
- ടീമിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രമുഖർ: മത്യാസ് വില്ലാസന്തി, ആഡം ബറേറോ, മത്യാസ് റോജാസ്
- പ്രധാന കളിക്കാർ: ജൂലിയോ എൻസിസോ, മിഗുവൽ അൽമിറോൺ, ഗുസ്താവോ ഗോമസ്.
മത്സരങ്ങൾ:
- ജൂൺ 12: യുഎസ്എ v പരാഗ്വേ (ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്റ്റേഡിയം)
- ജൂൺ 19: തുർക്കി v പരാഗ്വേ (സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയ)
- ജൂൺ 25: പരാഗ്വേ v ഓസ്ട്രേലിയ (സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയ)
ഓസ്ട്രേലിയ
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ടൂർണമെന്റിനു എത്തുന്നത്. മുൻപ് പലതവണ പ്രവചനങ്ങളെ കാറ്റിൽപ്പറത്തി പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലെത്തിയ ചരിത്രം അവർക്കുണ്ട്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ മോശം തുടക്കത്തിന് ശേഷമാണ് അവർ ഇത്തവണ ലോകകപ്പിന് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. പോരാട്ടവീര്യം കൊണ്ട് ഇത്തവണയും വലിയ അട്ടിമറികൾ നടത്താമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സോക്കറൂസ്.
AUSTRALIA 🇦🇺 SQUAD FOR FIFA WORLD CUP 26 pic.twitter.com/M70PMcxeYG— Eagles FC (@EaglesFCKerala) June 6, 2026
- ഫിഫ റാങ്കിംഗ്: 27
- മികച്ച പ്രകടനം: റൗണ്ട് ഓഫ് 16 (2006, 2022)
- ലോകകപ്പ് യോഗ്യതകൾ: 7
- ടീമിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രമുഖർ: മാർട്ടിൻ ബോയൽ, കൈ റൗൾസ്, റിലേ മക്ഗ്രീ
- പ്രധാന കളിക്കാർ: മാത്യു റയാൻ, ഹാരി സൗട്ടർ, ജാക്സൺ ഇർവിൻ.
മത്സരങ്ങൾ:
- ജൂൺ 13: ഓസ്ട്രേലിയ v തുർക്കി (ബിസി പ്ലേസ്, വാൻകൂവർ)
- ജൂൺ 19: യുഎസ്എ v ഓസ്ട്രേലിയ (സീറ്റിൽ സ്റ്റേഡിയം)
- ജൂൺ 25: പരാഗ്വേ v ഓസ്ട്രേലിയ (സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയ).
Also Read: ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ തീപാറും! ആറാം കിരീട വേട്ടയ്ക്ക് ബ്രസീൽ, അട്ടിമറി സ്വപ്നങ്ങളുമായി മൊറോക്കോ; അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടാൻ ഹെയ്തി!