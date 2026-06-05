ഇറ്റലിയെ എറിഞ്ഞുടച്ചവരും ഏഷ്യ കീഴടക്കിയവരും കാനഡയിലേക്ക്; ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ആര് നോക്കൗട്ട് കാണും?
ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ബി: ആതിഥേയരായ കാനഡയ്ക്ക് കടുത്ത യൂറോപ്യൻ പരീക്ഷണം; സ്വിറ്റ്സർലൻഡും ഖത്തറും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം.
Published : June 5, 2026 at 3:10 PM IST|
Updated : June 5, 2026 at 3:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിന് അടുത്ത ആഴ്ച (ജൂൺ 11) തുടക്കമാകുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ പോരാട്ടങ്ങൾ പ്രവചനാതീതമാകും. മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇറ്റലിയെ പ്ലേ-ഓഫ് ഫൈനലിൽ ഷൂട്ട്ഔട്ടിൽ അട്ടിമറിച്ച് യോഗ്യത നേടിയ ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. നാല് വ്യത്യസ്ത കോൺഫെഡറേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള കരുത്തുറ്റ ടീമുകളാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ നേർക്കുനേർ വരുന്നത്.
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പുരുഷ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം മണ്ണിൽ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന കാനഡ, ജൂൺ 12-ന് നടക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ബോസ്നിയയെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് ക്യാമ്പെയ്ൻ ആരംഭിക്കും. ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കുള്ള ടീം സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആണ്.
കാനഡ: സ്വന്തം മൈതാനത്തെ ചരിത്രവിജയം ലക്ഷ്യം
മെക്സിക്കോ, അമേരിക്ക എന്നിവർക്കൊപ്പം ടൂർണമെന്റിന്റെ സംയുക്ത ആതിഥേയരായ കാനഡ, സ്വന്തം കാണികളുടെ പിന്തുണയിൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു ലോകകപ്പ് വിജയവും നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള യോഗ്യതയും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 36 വർഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഖത്തർ 2022 ലോകകപ്പ് കളിച്ചെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് പോലും നേടാനാകാതെയാണ് അന്ന് ടീം മടങ്ങിയത്.
Our stage. Our moment. Our Game Now!— CANMNT (@CANMNT_Official) May 29, 2026
The chosen 26 to represent our nation at a home World Cup! ⬇️
CANMNT x @GatoradeCanada pic.twitter.com/hjffA5H5Ak
- ശൈലി: അമേരിക്കൻ പരിശീലകൻ ജെസ്സി മാർഷിന്റെ കീഴിൽ അതിവേഗ നീക്കങ്ങൾക്കും 'ഹൈ-പ്രസിങ്' ഗെയിമിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന 4-3-3 ശൈലിയിലാണ് ടീം കളിക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സരം ടൊറന്റോയിലും തുടർന്നുള്ള രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ വാൻകൂവറിലും കളിക്കുന്ന കാനഡയ്ക്ക് ഗാലറിയുടെ പിന്തുണ തുണയാകും.
- സൂപ്പർ താരം: ബയേൺ മ്യൂണിക്കിന്റെ 25 കാരനായ വിങ്-ബാക്ക് അൽഫോൻസോ ഡേവിസ് ആണ് കനേഡിയൻ ഫുട്ബോളിന്റെ മുഖം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഗതയും ഡ്രിബ്ലിങ് മികവും ടീമിന് നിർണായകമാണ്.
- ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം: ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് സാസുവോളോയുടെ 23-കാരൻ മിഡ്ഫീൽഡർ ഇസ്മായിൽ കോനെ പ്രതിരോധത്തെയും ആക്രമണത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എൻജിനായി പ്രവർത്തിക്കും.
ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന: അട്ടിമറി വീര്യവുമായി രണ്ടാമങ്കം
2014-ൽ ബ്രസീലിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിലെ അരങ്ങേറ്റത്തിന് ശേഷം 12 വർഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ബോസ്നിയ ലോകകപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്.
Bosnia and Herzegovina Squad for FIFA World Cup 2026 🏆— Data Of Statistics (@DataOfStats) May 16, 2026
1. 🇧🇦 Nikola Vasilj (St. Pauli)
2. 🇧🇦 Osman Hadžikić (Slaven Belupo)
3. 🇧🇦 Martin Zlomislić (Rijeka)
4. 🇧🇦 Sead Kolašinac (Atalanta)
5. 🇧🇦 Amar Dedić (Benfica)
6. 🇧🇦 Nihad Mujakić (Gaziantep)
7. 🇧🇦 Nikola Katić… pic.twitter.com/EdzxDPICDH
- ശൈലി: മുൻ ബുന്ദസ്ലിഗ താരം സെർഗേജ് ബാർബറസ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ടീം ശാരീരികക്ഷമതയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന 4-4-2 ശൈലിയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. റാങ്കിങ്ങിൽ 65-ാം സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും കടുത്ത പോരാട്ടവീര്യവും വിങ്ങുകളിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച ക്രോസുകളുമാണ് ഇവരുടെ സവിശേഷത.
- സൂപ്പർ താരം: 40-ാം വയസ്സിലും ടീമിന്റെ നട്ടെല്ലാണ് ക്യാപ്റ്റൻ എഡിൻ സെക്കോ. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ആറ് ഗോളുകൾ നേടിയ താരം ഇപ്പോഴും ആക്രമണനിരയിലെ കരുത്തനാണ്.
- ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം: ബയേർ ലെവർകൂസൻ താരമായ 18-കാരൻ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങർ കെരിം അലാജ്ബെഗോവിച്ച് ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച യുവപ്രതിഭകളിൽ ഒരാളാണ്.
ഖത്തർ: ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരുടെ അന്തസ്സോടെ
കഴിഞ്ഞ തവണ ആതിഥേയരെന്ന നിലയിൽ കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും തോറ്റ ഖത്തർ, ഇത്തവണ കടുത്ത ഏഷ്യൻ യോഗ്യതാ റൗണ്ടുകൾ കടന്നാണ് മെറിറ്റിൽ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയത്.
For the badge.— Qatar Football Association (@QFA_EN) June 1, 2026
For the flag.
For Qatar.
The official squad for the FIFA World Cup 2026™ has been announced.🌟#AlAnnabi#AllForQatar 🇶🇦#FIFAWorldCup 🏆 pic.twitter.com/N21sJPSzxp
- ശൈലി: മുൻ റയൽ മാഡ്രിഡ് കോച്ച് ജൂലൻ ലോപെറ്റെഗിക്ക് കീഴിൽ കൂടുതൽ തന്ത്രപരമായ അച്ചടക്കത്തോടെയാണ് ഖത്തർ ഇറങ്ങുന്നത്. നിലവിലെ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ അവർ ആദ്യ ലോകകപ്പ് വിജയമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആഭ്യന്തര ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒത്തിണക്കം ടീമിന്റെ കരുത്താണ്.
- സൂപ്പർ താരം: രണ്ട് തവണ ഏഷ്യൻ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയ വിങ്ങർ അക്രം അഫീഫ് (Akram Afif) ആണ് ഖത്തറിന്റെ പ്രധാന പ്ലേമേക്കർ.
- ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം: സ്പാനിഷ് സെക്കൻഡ് ഡിവിഷനിൽ ലോണിൽ കളിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ഹോമാം അൽ-അമീൻ പ്രതിരോധത്തിന് കരുത്തുപകരും.
പരിചയസമ്പത്തിന്റെ കരുത്തിൽ സ്വിസ് പട
ഗ്രൂപ്പ് ബി-യിലെ ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നരായ ടീമും പ്രിയപ്പെട്ടവരും സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആണ്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ഒരൊറ്റ മത്സരം പോലും തോൽക്കാതെയാണ് ഇവർ വരുന്നത്.
🚨🇨🇭 OFFICIAL: Switzerland World Cup squad has been released. pic.twitter.com/jANovDucaG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2026
- ശൈലി: കോച്ച് മുറാത്ത് യാക്കിന്റെ കീഴിൽ ശക്തമായ ബാക്ക്-ത്രീ പ്രതിരോധ ശൈലിയാണ് സ്വിസ് പടയുടേത്. ഇത് ഇവരുടെ തുടർച്ചയായ ആറാം ലോകകപ്പാണ്.
- പ്രധാന താരങ്ങൾ: 144 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പത്തുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ ഗ്രാനിറ്റ് ഷാക്ക മധ്യനിര നിയന്ത്രിക്കും. ഫ്രെയ്ബർഗിന്റെ 20-കാരൻ മിഡ്ഫീൽഡർ ജോഹാൻ മൻസാംബി ആദ്യ ലോകകപ്പിൽ തിളങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്നു.
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