ETV Bharat / sports

ഗോളടിമേളം തുടങ്ങി, ഫിഫ ലോകകപ്പിന് വരവറിയിച്ച് ബ്രസീലും ജര്‍മനിയും, അട്ടിമറി നേട്ടത്തില്‍ അമേരിക്ക

ഫിഫ ലോകകപ്പിന് തൊട്ട് മുൻപായി തങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാനും ടീമിൻ്റെ കരുത്ത് വിലയിരുത്താനും പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങൾ കളിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിൽ അട്ടിമറികളും ഗോളടിപ്പൂരങ്ങളുമാണ് അരങ്ങേറിയത്

fifa world cup friendlies result brazil vs panama germany usa vs senegal
ബ്രസീല്‍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 1, 2026 at 2:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന് കർട്ടൻ ഉയരാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ആഗോള ഫുട്ബോൾ രംഗം വാം-അപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ ആവേശത്തിലാണ്. ടൂർണമെൻ്റിന് മുൻപായി തങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാനും ടീമിൻ്റെ കരുത്ത് വിലയിരുത്താനും പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങൾ കളിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിൽ അട്ടിമറികളും ഗോളടിപ്പൂരങ്ങളുമാണ് അരങ്ങേറിയത്. പനാമയെ തകർത്ത് ബ്രസീലും ഫിൻലാൻഡിനെ നിലംപരിശാക്കി ജർമ്മനിയും തങ്ങളുടെ വരവറിയിച്ചപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ സെനഗലിനെ വീഴ്ത്തി ആതിഥേയരായ അമേരിക്കയും മിന്നും ജയം സ്വന്തമാക്കി.

മാരക്കാനയിൽ വിനീഷ്യസ് ഷോ; പനാമയെ തകർത്ത് കാനറികൾ (6-2)

ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി തങ്ങളുടെ വിഖ്യാതമായ മാരക്കാന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വച്ച് നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ സാക്ഷാൽ ബ്രസീൽ എതിരില്ലാത്ത തകർപ്പൻ ഫോമിലാണ് കളിച്ചത്. കരുത്തരായ പനാമയെ രണ്ടിനെതിരെ ആറ് ഗോളുകൾക്കാണ് (6-2) മഞ്ഞപ്പട തകർത്തെറിഞ്ഞത്. മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സൂപ്പർ താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറും കാസെമിറോയും ബ്രസീലിനായി ലക്ഷ്യം കണ്ടു.

ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പനാമ തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ റായൻ, ലൂക്കാസ് പക്വേറ്റ, ഇഗോർ തിയാഗോ, ഡാനിലോ എന്നിവർ ഗോളുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയതോടെ കാനറികൾ ആധികാരിക വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ജൂൺ 13-ന് മൊറോക്കോയ്‌ക്കെതിരെ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന ബ്രസീലിന് ഈ വിജയം നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ല.

ഫിൻലാൻഡിനെ നിലംപരിശാക്കി ജർമ്മനി (4-0)

മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമ്മനി തങ്ങളുടെ പഴയ പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഫിൻലാൻഡിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ കണ്ടത്. മെയിൻസിൽ വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഫിൻലാൻഡിനെ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് (4-0) ജൂലിയൻ നാഗെൽസ്മാൻ്റെ സംഘം തകർത്തത്. ജമാൽ മുസിയാലയുടെ മനോഹരമായ അസിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡെനിസ് ഉണ്ടാവ് ഗോളടിക്ക് തുടക്കമിട്ടപ്പോൾ, ഫോർവേഡ് നിരയിലെ ഫ്ലോറിയൻ വിർട്സിൻ്റെയും മറ്റും തകർപ്പൻ പ്രകടനം ജർമ്മനിക്ക് അനായാസ വിജയം സമ്മാനിച്ചു. ഇതോടെ തുടർച്ചയായ എട്ടാം വിജയമാണ് ജർമ്മനി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സ്വന്തമാക്കുന്നത്.

സെനഗലിനെ വീഴ്ത്തി അമേരിക്ക (3-2)

ലോകകപ്പിൻ്റെ ആതിഥേയരിൽ ഒരു രാജ്യമായ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് തങ്ങളുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ഷാർലറ്റിൽ വെച്ച് ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ സെനഗലിനെ അട്ടിമറിച്ചു. ആവേശം അവസാന മിനിറ്റ് വരെ നീണ്ടുനിന്ന മത്സരത്തിൽ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് (3-2) യുഎസ്എ വിജയം കണ്ടത്. ഗ്രൂപ്പ് 'ഐ'-ൽ ഫ്രാൻസിനും നോർവേയ്ക്കുമൊപ്പം കളിക്കാനിറങ്ങുന്ന സെനഗലിന് ഈ തോൽവി തങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. ജൂണ്‍ 11 മുതലാണ് ലോകകപ്പിന് പന്തുരുളുന്നത്.

സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിലെ മറ്റ് പ്രധാന ഫലങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

  • മൊറോക്കോ vs നമീബിയ (5-0): അയൂബ് എൽ കാബിയുടെ ഇരട്ട ഗോൾ മികവിൽ മൊറോക്കോ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് നമീബിയയെ തകർത്തു.
  • സൗത്ത് കൊറിയ vs ട്രിനിഡാഡ് & ടൊബാഗോ (5-0): ഏഷ്യൻ കരുത്തരായ ദക്ഷിണ കൊറിയ ഏകപക്ഷീയമായ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് ട്രിനിഡാഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി.
  • സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് vs ജോർദാൻ (4-1): ആധികാരിക പ്രകടനവുമായി സ്വിസ് പട ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് ജോർദാനെ തകർത്തു.
  • മെക്സിക്കോ vs ഓസ്ട്രേലിയ (1-0): ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് ഓസ്ട്രേലിയയെ കീഴടക്കി.
  • ജപ്പാൻ vs ഐസ്‌ലാൻഡ് (1-0): ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ജപ്പാൻ ഐസ്‌ലാൻഡിനെതിരെ ഒരു ഗോളിൻ്റെ ജയം സ്വന്തമാക്കി.
  • ഉക്രെയ്ൻ vs പോളണ്ട് (2-0): പോളണ്ടിൻ്റെ മൈതാനത്ത് നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഉക്രെയ്ൻ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് വിജയിച്ചു

Also Read: "വമ്പന്മാരെ ഞെട്ടിക്കാൻ നോർവേയും ജപ്പാനും മൊറോക്കോയും, കറുത്ത കുതിരകൾ കുതിക്കും ", ഡായ് ഡായ് ഡയറീസില്‍ ധനേഷ് പറയുന്നു...

TAGGED:

FIFA WORLD CUP FRIENDLIES RESULT
BRAZIL VS PANAMA
GERMANY
USA VS SENEGAL
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.